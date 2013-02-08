Bulut depolama için yeni bir alternatif, ”meDrive”





Ev, ofis ya da istenilen her türlü ortamda zahmetsizce dosya aktarımı ya da kişisel bulut ağ kurulması için Apple’ın iOS cihazları ile uyumlu olarak geliştirilmiş olan meDrive ile, kendi bulut ağınızı oluşturarak dosya paylaşımı yapabilirsiniz.





Kanex firması tarafından duyurulan MeDrive, oldukça kompakt yapıda hazırlanmış bir dosya sunucusu. Windows ya da Mac sistemler ile çalışabilen cihaz, üzerindeki Ethernet bağlantısı sayesinde internet ağına bağlanabiliyor ve USB yuvasına takılan bellek üzerindeki dosyaları, oluşturduğu bulut depolama üzerinden paylaşıma açık hale getirebiliyor. Sistem kurulduktan sonra tek yapmak gereken, oluşan ağ üzerindeki dosyalara Apple’ın iOS yüklü cihazlarına kurulan “meDrive File Manager” uygulaması ile kablosuz olarak ulaşmak kalıyor.





Ev ya da okul gibi nispeten ufak ortamlarda kullanılmak üzere oldukça faydalı bir cihaz olarak gösterilen MeDrive, 99$ fiyat etiketi ile Kanex’in resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu izleyerek, ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://www.kanexlive.com/medrive