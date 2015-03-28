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Bulut tabanlı zaman takip uygulaması: TrackingTime

4 yıl
687
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bulut tabanlı zaman takip uygulaması: TrackingTime
 
OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan TrackingTime, bulut tabanında ortak zaman takibi sunabiliyor.
Oldukça modern bir arayüzle hazırlanan TrackingTime, bulut tabanlı çalışma gösteriyor ve zaman takibi üzerinden şirket içi çalışma verimini arttırmaya odaklanıyor. Ortak çalışanlar arasında görevler hazırlanması, bu görevlere yorumlar yapılması ve anlık olarak güncelleme ile bildirimler alınması noktasında da büyük imkanlar taşıyan uygulama, geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla yüksek güvenlik seviyesi sunuyor ve sonuç olarak bütün şirketlerin en büyük problemlerinden olan zaman yönetimini kolaylaştırıyor.
Ücretsiz olarak kullanıma sunulan TrackingTime uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id967777543?mt=12 Yorum Yaz
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