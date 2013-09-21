Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bump, artık Google'ın

5 yıl
713
1
19
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bump, artık Google'ın

iOS ve Android platformlarının sevilen uygulamalarından Bump'ın aynı isimli yapımcısı, internet devi Google tarafından satın alındı.

Bump'ın internet günlüğünden CEO David Lieb imzalı yapılan açıklamayla duyurulan satın alımın finansal bilgileriyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken; Bump'ın şu an olduğu gibi geliştirilmeye devam edeceği vurgulandı. Şu ana kadar kendilerine destek veren tüm kullanıcılarına özel teşekkürler sunan David Lieb, Bump'ı geliştirmeye başlarken sahip olduğukları misyon ve vizyonu Google'da da gördükleri için internet devinin bir parçası haline gelmekten büyük heyecan duyduklarını söyledi.

Bump, kullanıcılara kişi bilgileri, fotoğraflar ve dahasını diğer Bump kullanıcılarıyla paylaşmalarına imkan sunan bir uygulama. 100 milyondan fazla kullanıcısıyla akıllı mobil platformlardaki en başarılı uygulamalardan biri olan Bump'ın en önemli artılarından biri ise platformlar arası çalışıyor olması.

Bump'ın Android ve iOS sürümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

App Store: Bump - Bump Technologies, Inc.

Google Play: Bump - Bump Technologies, Inc.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
bu uygulama android için olmasada olur ama ios için candır telefonları birbirleriyle tokuşturup foto aktarmadan facebooktan eklemeye kadar yetenekleri var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 5 yıl
çok gerekli bir uygulama değil. play'de herkes 5 yıldız vermiş ama sürekli arka planda çalışıyor. zaten bluetooth la dosya, resim, vb göndermek çok basit. yada whatsapp gibi siteler de kullanılabilir. en kötü ihtimal cloud programlar var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanAkyüz 5 yıl
Ne kadara alındığı hala açıklanmadı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3D'ne BANDIM 5 yıl
satın almadıkları ne kaldıki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 5 yıl
beklenen bir hareket olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mehmet.Akif 5 yıl
Dh hala çeviri işini geç yapıyor. Ya bir haber özgün olsun. O kadar reklam kaynıyor sitede. Hala para kazanamadınız mı?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 5 yıl
Her şeyi aldılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Pacino 5 yıl
bu google da her önüne geleni satın alıyor bune la
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CertificatedStaff 5 yıl
hll google spr dvm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9D2914531 5 yıl
Google'ın Apple da yüzde 5 hissesi olduğunu biliyor muydunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scanh 5 yıl
İyice tekel oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeamAnimus 5 yıl
Yahu bu olay olalı ve internete düşeli 5 gün oluyor, bir haberin çevirisi bu kadar uzun mu sürer?
theverge.com/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tesseract 5 yıl
İos icin cok onemli bir uygulamaydi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
colaker 5 yıl
10 numara 5 yıldız uygulama, daha 2 gundur kullanıyorum o da ayrı mesele
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zımparasız Pinokyo 5 yıl Tesseract
Tesseract
İos icin cok onemli bir uygulamaydi

Google iOS a fazlasıyla değer veriyor. Bump desteğini androidden çekme gibi bir şey yapmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
713 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, Apple ve
4 etiket daha android google uygulama haber ios
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Samsung Galaxy Note 3, LG G2, Sony Xperia Z1, Apple iPhone 5S/iPhone 5C ve dahası... 5 yıl 2si1 "Milli" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim