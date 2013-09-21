Bump, artık Google'ın

iOS ve Android platformlarının sevilen uygulamalarından Bump'ın aynı isimli yapımcısı, internet devi Google tarafından satın alındı.

Bump'ın internet günlüğünden CEO David Lieb imzalı yapılan açıklamayla duyurulan satın alımın finansal bilgileriyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken; Bump'ın şu an olduğu gibi geliştirilmeye devam edeceği vurgulandı. Şu ana kadar kendilerine destek veren tüm kullanıcılarına özel teşekkürler sunan David Lieb, Bump'ı geliştirmeye başlarken sahip olduğukları misyon ve vizyonu Google'da da gördükleri için internet devinin bir parçası haline gelmekten büyük heyecan duyduklarını söyledi.

Bump, kullanıcılara kişi bilgileri, fotoğraflar ve dahasını diğer Bump kullanıcılarıyla paylaşmalarına imkan sunan bir uygulama. 100 milyondan fazla kullanıcısıyla akıllı mobil platformlardaki en başarılı uygulamalardan biri olan Bump'ın en önemli artılarından biri ise platformlar arası çalışıyor olması.

Bump'ın Android ve iOS sürümlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

App Store: Bump - Bump Technologies, Inc.

Google Play: Bump - Bump Technologies, Inc.