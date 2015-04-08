Bumper Bot: Aracını park etmekte zorlananlar için teknoloji çözüm

Günümüzee standart haline gelmesine rağmen halen aktif trafik içerisinde milyonlarca araç park sensörü taşımıyor. Bu sistemler olmadan da özellikle dar alanlara park etmek büyük ustalık gerektiyor, çoğu zamanda bu süreç ufak çarpmalar ile sonuçlanıyor. Bu noktada Kickstarter'ın en son üyelerinden Bumper Bot, sürece yaygın kullanımda fayda sağlayabilecek bir seçenek getiriyor.

Site üzerinde Serge Kannon tarafından bağlatılan Bumper Bot sistemi, temel olarak araçların plaka ya da tampon altına takılıyor ve diğer araçların sizin aracınıza çarpmadan park edebilmesine yardımcı oluyor. Bünyesinde yer alan ultrasonik sensörler ile çalışma gösteren sistem, diğer aracın mesafesine göre arka ya da önc cama yerleştirilecek LED ışıklarıyla yönlendirme yapıyor ve çok yaklaşıldığı zaman oldukça yüksek sesli alarm bildirimi vererek ufak kazaların önüne geçiyor. Sistem karşı taraf yanında araç sahibinin parkını da diğer araçlardaki Bumper Bot sistemiyle kolaylaştırabiliyor ve işte bu nedenle yaygın kullanımı oldukça faydalı görülüyor.

Kickstarter'da 40,000$ toplamayı hedefleyen ve şimdiye kadar 17,689$ seviye gelen Bumper Bot, yapılacak en az 89$ bağış ile 2015 Ağustos ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/bumperbot/bumper-bot-a-high-tech-device-to-protect-your-bump?ref=category_newest