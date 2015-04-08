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Bumper Bot: Aracını park etmekte zorlananlar için teknoloji çözüm

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bumper Bot: Aracını park etmekte zorlananlar için teknoloji çözüm
 
Günümüzee standart haline gelmesine rağmen halen aktif trafik içerisinde milyonlarca araç park sensörü taşımıyor. Bu sistemler olmadan da özellikle dar alanlara park etmek büyük ustalık gerektiyor, çoğu zamanda bu süreç ufak çarpmalar ile sonuçlanıyor. Bu noktada Kickstarter'ın en son üyelerinden Bumper Bot, sürece yaygın kullanımda fayda sağlayabilecek bir seçenek getiriyor.
Site üzerinde Serge Kannon tarafından bağlatılan Bumper Bot sistemi, temel olarak araçların plaka ya da tampon altına takılıyor ve diğer araçların sizin aracınıza çarpmadan park edebilmesine yardımcı oluyor. Bünyesinde yer alan ultrasonik sensörler ile çalışma gösteren sistem, diğer aracın mesafesine göre arka ya da önc cama yerleştirilecek LED ışıklarıyla yönlendirme yapıyor ve çok yaklaşıldığı zaman oldukça yüksek sesli alarm bildirimi vererek ufak kazaların önüne geçiyor. Sistem karşı taraf yanında araç sahibinin parkını da diğer araçlardaki Bumper Bot sistemiyle kolaylaştırabiliyor ve işte bu nedenle yaygın kullanımı oldukça faydalı görülüyor.
Kickstarter'da 40,000$ toplamayı hedefleyen ve şimdiye kadar 17,689$ seviye gelen Bumper Bot, yapılacak en az 89$ bağış ile 2015 Ağustos ayında elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/bumperbot/bumper-bot-a-high-tech-device-to-protect-your-bump?ref=category_newest Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
onur1971 4 yıl
Park sensörü konusuna super bir yaklaşım olmuş
Şu sesli uyarı olayı yerine beyaz flaş ile uyarı da olabilirmiş aslında
Gecen yayalara otememesi için de gereken önlemi almışlardır cnm...
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infomania 4 yıl
Çok saçma.
Karşındaki insanlardan medet umacağına daha ucuza kendi arabana park sensörü taktır daha iyi.
Ayrıca bu meret yanından geçen yaya, hayvan, cyborg, terminator gibi ne geçerse geçsin cayır cayır öter. Düşün gece cayırdadığını :)
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gozcelik 4 yıl
Bence güzel. Eğer pil gibi bir şeyle çalışıyorsa, yani elektrik sistemine bağlamak gerekmiyorsa, bir de 2-3sn'lik bekleme süresi varsa güzel olur. Bir yayanın geçmesi 1-2 saniye süreceği için hemen ötmeyecektir diye düşünüyorum.
Tek problem parkeden araç aaa ne güzelmiş deyip yaklaşıp uzaklaşırken bir tane geçirebilir
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frostburn 4 yıl
acaba yaya ve hayvanlarda da alarm öter mi , sonra etrafta sürekli alarm çalıyor diye şikayet yaratabilir..
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balcis 4 yıl
tutmayacağını düşünüyorum, bu arada: "çoğu zaman da"
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