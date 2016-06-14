Bundle, Android platformunda da hızla büyüyor

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İki platformda toplam 350 binin üzerinde indirilme sayısına ulaşan Bundle, özellikle Android tarafında yaptığı son güncellemeler ile kullanıcıların oldukça ilgisini çekti. Google Play Store’da globalde “Yeni ve Güncel Uygulamalar” kategorisinde ana sayfada öne çıkarıldı.

Aylık toplam 9 milyonun üzerinde haberin okunduğu Bundle’da bir kullanıcı günlük ortalama 22 dakikasını geçiriyor. Türkiye ve dünyadan binlerce haber sitesine ulaşıyor, önemli gelişmeler için de anlık bildirim alarak ülke gündeminden hemen haberdar olabiliyor.

Bundle yakın dönemde hem iOS’ta hem de Android’te yenilikler ile karşımızda olacak. Bundle App Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirilebiliyor.