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Bundle Haber, App Store’da en iyi uygulamalar arasına girdi

Dwarf Planet tarafından geliştirilen ve yüz binlerce kişiye ulaşan haber okuma uygulaması Bundle, App Store Türkiye’de en iyi uygulamaların sıralandığı listeye girdi.
3 yıl
2,5b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bundle Haber, App Store’da en iyi uygulamalar arasına girdi
Bundle, Türkiye ve dünyadan çok sayıda haber sitesi, blog ve dergiyi okuyucularıyla buluştururken gündemin sıcak gelişmelerini de kullanıcılarına anlık bildirimler yoluyla iletiyor.

Firma yetkilileri bir kullanıcının Bundle’da günde ortalama 20 dakika geçirdiklerini belirtti ve kullanıcılarının %98’sinden olumlu geri dönüş aldıklarını da eklediler. Son versiyonunda Apple Watch’u da destekleyen Bundle haber uygulamasının, Ekim ayı itibariyle aylık 7 milyon sayfa görüntülenmesini aştığını belirttiler.
 
Kullanıcı sayısı 200 bin’e dayanan Bundle, yalnızca kullanıcıların değil aynı zamanda Bundle’da yer alan yayıncıların da yüzünü güldürüyor. Yayıncılar Bundle’da yer alarak mobil trafiklerini artırıyor ve yeni takipçi kazanma gibi avantajlara sahip oluyorlar. Firma yetkililerinden aldığımız bilgiye göre yayıncılar tarafında oldukça popüler olan Bundle üzerinden sadece eylül ayında en çok okunan 20 yayıncıya 500 binden fazla ziyaret çekildi. Bundle üzerinde ayrıca her ay 3 milyonun üzerinde haber okunuyor. 
 

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yokbeolumbe 3 yıl
Yok artık 5 puan almış. (Hakediyor

Edit Programı zaten kullanıyordum. Eklenecek kaynaklarda Fırat News adlı haber sitesi terör örgütü propagandası yapmaktadır. Zaten Türkiye'den erişim engellenmişti. Eklediğimizde fotoğraflar haliyle çıkmamakta.

Bu ve buna benzer kaynaklar uygulamanızdan kaldırılmalıdır. Bu mesajımı eleştirinlerde olacaktır. Bana kalsa Akit'i de kaldırın
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deoksiriboz1000 3 yıl
hakediyor aga
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