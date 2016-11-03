Bundle dünyanın en iyi mobil uygulamaları arasına girdi

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Hem Android hem de iOS tarafında kullanıcılara haber okumayı kolaylaştıran, editoryal bir filtreden geçirilerek bildirimler ile sizi sürekli gündemden haberdar eden Bundle, Google Play Store’da Editorün Seçimi olarak lanse edilmeye başlandı.

Bundle daha önce de zaten birçok kez App Store’da ve Google Play’de “En iyi Uygulamalar” arasında gösterilmiş ve öne çıkarılmıştı ancak global arenada bu alana çıkarılması uygulamanın Android tarafında hızlıca ivmelenmesine zemin hazırlayacaktır.

Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde toplam 600 binden fazla kullanıcıya ulaştığını ve hızlı büyümesini devam ettirdiğini öğrendiğimiz Bundle, yakın dönemde yine global pazarda önemli bir işbirliğine imza atmış olacak. Ekip şu anda en önemli 3 telefon üreticisinden birinin global pazarlama ekiplerinin dikkatini çektiklerini ve onların isteği üzerine pazarlama faaliyetlerinde yer verilecek özel bir Bundle sürümü çalıştıklarını bildiriyor.

Bundle ücretsiz olarak Appstore ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor. Detaylar için http://bndl.tw/app adresini ziyaret edebilirsiniz. ücretsiz olarakveüzerinden indirilebiliyor. Detaylar içinadresini ziyaret edebilirsiniz.