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Bundle dünyanın en iyi mobil uygulamaları arasına girdi

Son dönemde ülkemizdeki dikkat çeken girişimlerden biri olan mobil haber okuma uygulaması Bundle, dünya genelinde de ses getirmeye başladı ve yeni bir işbirliğine hazırlanıyor.
2 yıl
5,3b
1
15
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bundle dünyanın en iyi mobil uygulamaları arasına girdi
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Hem Android hem de iOS tarafında kullanıcılara haber okumayı kolaylaştıran, editoryal bir filtreden geçirilerek bildirimler ile sizi sürekli gündemden haberdar eden Bundle, Google Play Store’da Editorün Seçimi olarak lanse edilmeye başlandı.
Bundle daha önce de zaten birçok kez App Store’da ve Google Play’de “En iyi Uygulamalar” arasında gösterilmiş ve öne çıkarılmıştı ancak global arenada bu alana çıkarılması uygulamanın Android tarafında hızlıca ivmelenmesine zemin hazırlayacaktır.
Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde toplam 600 binden fazla kullanıcıya ulaştığını ve hızlı büyümesini devam ettirdiğini öğrendiğimiz Bundle, yakın dönemde yine global pazarda önemli bir işbirliğine imza atmış olacak. Ekip şu anda en önemli 3 telefon üreticisinden birinin global pazarlama ekiplerinin dikkatini çektiklerini ve onların isteği üzerine pazarlama faaliyetlerinde yer verilecek özel bir Bundle sürümü çalıştıklarını bildiriyor.
Bundle ücretsiz olarak Appstore ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor. Detaylar için http://bndl.tw/app adresini ziyaret edebilirsiniz.

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dede17 2 yıl en beğenilen
Himdi Reklamlar
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nty35 2 yıl
türk yapımı bir uygulama olduğu için ve çok çok da başarılı bir uygulama olduğu için reklamı zaten yapılmalı. bunu sırf türk yapımı diye söylemiyorum, uygulama çok güzel ve gayet kullanışlı. flipboarda tercih ederim bunu
türk yapımı bir uygulama olduğu için ve çok çok da başarılı bir uygulama olduğu için reklamı zaten yapılmalı. bunu sırf türk yapımı diye söylemiyorum, uygulama ...
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Gordon Freedos 2 yıl
Haddinden fazla reklam çıkmasına dayanamadım ve uygulamayı telefonumdan kaldırdım. Neden haddinden fazla diyorum? Çünkü yukarıda belirtilen olumsuz yanları varken aşırı çıkan reklamlara katlanamam.
Saçma gelebilir ama bence reklam kullanan uygulamalar günlük reklam sınırı belirlemeli. Örneğin ben günlük 5 dk reklama maruz kalırsam, günün geri kalanında ilgili uygulamada reklamları görmeyeyim.
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Vega 2 yıl
Bende kullanıyorum ama şöyle bir dezavantajı var bana göre.
Bazı haber sitelerini kendi web sitesinde açıyor. Yani Bundle üzerinde okuyamıyorsunuz her siteyi.
Açılan sitedeki reklamlar görsel kirlilik yaratıyor. Ayrıca yazılar çok küçük çıktığı için sürekli sağa sola kaydırarak yada büyüterek okumak zorunda kalıyorum.
Bunu şöyle yapsalar iyi olur.
Bundle üzerinden o siteyi reklamsız okuyabilirsek iyi olur daha kullanışlı olur.


iPhone Safari tarayıcıda sol üst tarafta ki çizgiye dokununca girdiğimiz web sitesini reklamsız olarak okuyabiliyoruz.
Bunun gibi bir özellik gelirse iyi olur.
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Celaleddin Rooney 2 yıl
Bir ara Bundle kullanıyordum, bir süre sonra son dakika haberleri gelmemeye başladı. Ben de Nabız uygulamasını kullanıyorum şimdi. Ayrıca AA, DHA, İHA gibi ajanslara abone oldum an ve an son dakika haberlerine ulaşabiliyorum, gayet de sorunsuz ve kaliteli hizmet veriyor. Bundle'a kaç kez e-posta yollamama rağmen hiç dönmediler. Kullanıcı dostu olmayan bir uygulamayı neden kullanayım ki?!
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esmerbuyucu 2 yıl
Apple'ın kendi News uygulaması gelemedi bir türlü. O gelene kadar alternatif olması güzel.
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Şaban Oğlu Şaban 2 yıl
Birkaç ay önce sitemi haber kaynağı olarak nasıl ekleyebileceğime dair bir mail attım fakat geri dönüş olmamıştı. Uygulama hoş ve pratik ama yayıncı tarafına biraz daha ilgi göstermeleri gerekiyor.
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Das Boot 2 yıl
2-3 aydır kullanıyorum sanırım. Kullanımı kolay ve arayüzü hızlı. Fakat kendi belirlediğim haber kaynaklarından bir türlü bildirim alma özelliğini eklemediler. Bu çok saçma. Algoritamsında belirlenen son dakika haberini ancak bildirim diye gönderiyor, fakat bu gönderdikleri haberin kaynağı benim takip ettiğim bir yayın değil. Madem geliştiricileri Türk, burayı okuyorlarsa bahsettiğim duruma el atarlarsa sevinirim. Çok zor bir özellik olmaması gerekir.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
İndirmek ve bakmak lazım.
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trollofdh 2 yıl
flipboard daha güzel bye.
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versamaxx 2 yıl
Uygulama çok güzel. Haber okumak kolay, ancak eklediğiniz her sitedeki haberi ekrana getiremiyor. Bir çok haber sitesinde haber başlığından sonra tarayıcı üzerinden haberin devamını okumak zorunda kalıyorsunuz. Bu da uygulamanın kullanışlılığını engelliyor.
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Erreguay 2 yıl
Deniyelim bakalım
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