Bundle dünyanın en iyi mobil uygulamaları arasına girdi

Haber Müdürü
Hem Android hem de iOS tarafında kullanıcılara haber okumayı kolaylaştıran, editoryal bir filtreden geçirilerek bildirimler ile sizi sürekli gündemden haberdar eden Bundle, Google Play Store’da Editorün Seçimi olarak lanse edilmeye başlandı.
Bundle daha önce de zaten birçok kez App Store’da ve Google Play’de “En iyi Uygulamalar” arasında gösterilmiş ve öne çıkarılmıştı ancak global arenada bu alana çıkarılması uygulamanın Android tarafında hızlıca ivmelenmesine zemin hazırlayacaktır.
Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde toplam 600 binden fazla kullanıcıya ulaştığını ve hızlı büyümesini devam ettirdiğini öğrendiğimiz Bundle, yakın dönemde yine global pazarda önemli bir işbirliğine imza atmış olacak. Ekip şu anda en önemli 3 telefon üreticisinden birinin global pazarlama ekiplerinin dikkatini çektiklerini ve onların isteği üzerine pazarlama faaliyetlerinde yer verilecek özel bir Bundle sürümü çalıştıklarını bildiriyor.
Bundle ücretsiz olarak Appstore ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor. Detaylar için http://bndl.tw/app adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Saçma gelebilir ama bence reklam kullanan uygulamalar günlük reklam sınırı belirlemeli. Örneğin ben günlük 5 dk reklama maruz kalırsam, günün geri kalanında ilgili uygulamada reklamları görmeyeyim.
Bazı haber sitelerini kendi web sitesinde açıyor. Yani Bundle üzerinde okuyamıyorsunuz her siteyi.
Açılan sitedeki reklamlar görsel kirlilik yaratıyor. Ayrıca yazılar çok küçük çıktığı için sürekli sağa sola kaydırarak yada büyüterek okumak zorunda kalıyorum.
Bunu şöyle yapsalar iyi olur.
Bundle üzerinden o siteyi reklamsız okuyabilirsek iyi olur daha kullanışlı olur.
iPhone Safari tarayıcıda sol üst tarafta ki çizgiye dokununca girdiğimiz web sitesini reklamsız olarak okuyabiliyoruz.
Bunun gibi bir özellik gelirse iyi olur.
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