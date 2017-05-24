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Bütçe dostu Honor 6A resmen tanıtıldı

Honor akıllı telefon ailesinin en yeni üyesi, bugün Çin'de düzenlenen bir basın toplantısı sırasında Huawei tarafından resmen duyuruldu. Uygun fiyatlı akıllı telefonun tüm detayları haberimizde.
2 yıl
3,4b
1
4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Bütçe dostu Honor 6A resmen tanıtıldı
Honor, Snapdragon 435 platformunu çalıştıran ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 5 inçlik bir ekranla gelen yeni akıllı telefonu Honor 6A'yı duyurdu. Cihazda sekiz çekirdekli işlemcinin yanı sıra Adreno 505 grafik işlemci birimi bulunuyor.
Honor 6A varyantına bağlı olarak 2GB RAM ve 16GB dahili bellek veya 3GB RAM ve 32GB bellek ile birlikte gelecek. Akıllı telefondaki bellek microSD kart kullanılarak 128GB'a kadar genişletilebiliyor.
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Yeni lanse edilen Honor akıllı telefon, EMUI 5.1'li Android 7.0 Nougat çalıştırıyor. Cihazın mikro + nano çift SIM özelliği veya microSD desteği sunduğunu belirtelim. Akıllı telefon aynı zamanda PDAF ve 1080p video kaydı desteği ile birlikte 13MP sensörlü ve LED flaşlı bir arka kameraya sahip. Ön kısımda ise 5MP'lik bir selfie kamerası var.
Bütçe dostu Honor 6A resmen tanıtıldı
 

Parmak izi tarayıcı arka panelde

Telefonun arka bölümünde, kameranın hemen altında bir parmak izi sensörü yer alıyor. Hızlı şarj teknolojisi olmayan cihaz 3.020mAh'lik bir pille güçlendirilmiş durumda. Bluetooth 4.1 ve 4G VoLTE desteğine sahip Honor 6A'nın Altın, Mavi, Gümüş ve Pembe dahil olmak üzere bir dizi renk seçeneği bulunuyor.
Fiyat konusunda gelecek olursak; 2GB RAM ve 16GB dahili depolama birimi içeren Honor 6A, yaklaşık 116$ karşılığında satılacak. 3GB RAM ve 32GB dahili depolamaya sahip modelin ise yaklaşık 145$ fiyat etiketi taşıyacağını söyleyelim. Çin'de 1 Haziran itibariyle piyasaya sürülecek yeni akıllı telefonun ön siparişleri bugün başlayacak.

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mert1907 2 yıl en beğenilen
Ön tarafta ki kabak gibi honor yazısı yerine parmak izi okuyucuyu koysalar mış daha mantıklı olurmuş.
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toggle 9 ay
Migrosta satılıyor 3gb ram 32 gb rom versiyonu. Parmak izi okuyucunun arkada olması çok mantıklı olmuş kullanımı çok rahat.
Giriş seviyesi bir telefon ama çok akıcı ve kullanimi çok rahat.
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kadirirdem 1 yıl
Parmak izi öne alınabilirmiş yerde varmış.
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nightsoldier 1 yıl
Al iste 2gb ram 16gb romlu bir model daha. Yahu lenovo , htc 3 gb ram 32 gb rom sunabiliyorken neden samsung ve huawei halen bu kadar cag disi donanimda israr ediyor?

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mert1907 2 yıl en beğenilen
Ön tarafta ki kabak gibi honor yazısı yerine parmak izi okuyucuyu koysalar mış daha mantıklı olurmuş.
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