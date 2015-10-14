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Büyük sürpriz: Sony, 42MP FF (Tam kare) sensörlü RX1R II'yi duyurdu

3 yıl
3,5b
1
20
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Büyük sürpriz: Sony, 42MP FF (Tam kare) sensörlü RX1R II'yi duyurdu
 
Sony bugün büyük bir sürpriz gerçekleştirerek yeni üst düzey kompakt fotoğraf makinesi RX1R II'yi resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
42.4MP çözünürlüğü kişilerin neredeyse ceplerine sığdıran kompakt gövdeli yeni Sony RX1R II, tüm detaylarına burada yer verdiğimiz RX1R'ın yerine geçiyor. İlk model ile neredeyse aynı tasarım çizgisine sahip olan RX1R II, sabit Zeiss Sonnar T* 35mm f/2 lens ile geliyor ve 399 noktadan %30 oranında daha hızlı çalışan otomatik netleme sistemiyle aksiyon anlarında daha iyi işler ortaya koyabiliyor.
Dünyanın ilk değişken alçak geçiş filtresini kullanan Sony RX1R II, bu sayede ihtiyaca bağlı olarak maksimum keskinlik ya da yumuşak doku kalitesi sağlayabiliyor. Açılabilir şekilde tasarlanan XGA OLED elektronik vizörüyle berrak bir görüş alanı sağlayan üst düzey kompakt fotoğraf makinesi, Exmor R tabanlı FF yani tam kare CMOS sensörüyle ISO 100-25600 aralığını etikili bir şekilde kullanabiliyor ve belirtildiği kadarıyla oldukça yüksek bir dinamik aralık sunabiliyor.
Sıkıştırılmamış 14-bit RAW desteğini beraberinde getiren ve böylece fotoğraf düzenleme noktasında geniş olanakların önünü aralayan yeni Sony RX1R II, video tarafında ise 4K'ya alıştığımız şu günlerde beklentilerin altından kalarak 1920 x 1080 piksel 60p, 30p ya 24p çekimler gerçekleştirebiliyor. Burada XAVC S video formatını kullanan fotoğraf makinesi, çekilen görüntüleri hareketli tasarlanan 1.3 milyon noktalık 3-inç LCD ekranında gösteriyor ve WiFi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle hem akıllı telefonlara görüntü aktarabiliyor hem de bu cihazlardan kontrol edilebiliyor.
Sony'nin yeni canavarı RX1R II, 3200$ gibi yine yüksek bir fiyat etiketiyle Aralık ayında satışa çıkıyor.

http://photorumors.com/2015/10/14/sony-rx1r-ii-camera-with-42mp-full-frame-sensor-announced/ Yorum Yaz
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mcebi001 3 yıl en beğenilen
Iyi yav bak simdi alinabilir oldu...
1 Yanıt Yanıtla +18
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kakarikikiri 3 yıl
sunduğu imkanlar ve üstündeki lense bakarak 3000 dolar uygun bir fiyat bence.
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theory of a dead man 3 yıl
Amatör kullanıcılar için değil zaten bu model. Sanırım parası bol olup harcamaya yer arayanları ve profesyonellerin cep kamerası olarak konumlamışlar gibi.
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kadirirdem 3 yıl
Yuh o fiyat nedir
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DH Misafiri 3 yıl
Sizin o makinaya sahip olma ihtimaliniz teflon tencerenin sevgili yapma ihtimali kadardır.
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Mr. Jingles 3 yıl
3200$
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aspirin_00 3 yıl
9 bin tl eder o para ohooo doğan slx alırım daha iyi çekmek yerine çekilecek yerleri gözümle görür mangal yapar keyfe bakarım. :D
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ezimuse 3 yıl
Sabit 35mm lens için 3200 Dolar ? Sony yine ütopik mecralara gözünü dikti. Leica m9 a rakip gibi olmuş birz bence. Değiştirilebilir lens olsa daha fazla kullanım alanına sahip olabilirdi.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Canon varken...
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greyishblue7 3 yıl
3200 dalır bişey değilmiş 6 ay hiç para harcamadan çalışsam alırım heralde
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JrMaster 3 yıl
Tepkilerden sonra 1000$ İndirim gelmiş
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umut_baris 3 yıl JrMaster
JrMaster

Tepkilerden sonra 1000$ İndirim gelmiş

Amd de aynısını işlemcilerine yapmıştı. Forumda ilk alan arkadaş acayip rezil olmuştu.

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shadowtr 3 yıl JrMaster
JrMaster

Tepkilerden sonra 1000$ İndirim gelmiş

- Ne kadar bu?
- 4200$ efendim
- Ohaaaaaaa
- Size 3200$ olsun
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KalemKolik 3 yıl
Vay be gün gelecek telefonlar neredeyse yarım cm kalınlıkta olup bu kalitede fotoğraf çekecekler makina çok pahalı.Birgün ceptelefonlarında bu kaliteyi kullanmak üzere.
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