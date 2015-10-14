Büyük sürpriz: Sony, 42MP FF (Tam kare) sensörlü RX1R II'yi duyurdu

Sony bugün büyük bir sürpriz gerçekleştirerek yeni üst düzey kompakt fotoğraf makinesi RX1R II'yi resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

42.4MP çözünürlüğü kişilerin neredeyse ceplerine sığdıran kompakt gövdeli yeni Sony RX1R II, tüm detaylarına burada yer verdiğimiz RX1R'ın yerine geçiyor. İlk model ile neredeyse aynı tasarım çizgisine sahip olan RX1R II, sabit Zeiss Sonnar T* 35mm f/2 lens ile geliyor ve 399 noktadan %30 oranında daha hızlı çalışan otomatik netleme sistemiyle aksiyon anlarında daha iyi işler ortaya koyabiliyor.

Dünyanın ilk değişken alçak geçiş filtresini kullanan Sony RX1R II, bu sayede ihtiyaca bağlı olarak maksimum keskinlik ya da yumuşak doku kalitesi sağlayabiliyor. Açılabilir şekilde tasarlanan XGA OLED elektronik vizörüyle berrak bir görüş alanı sağlayan üst düzey kompakt fotoğraf makinesi, Exmor R tabanlı FF yani tam kare CMOS sensörüyle ISO 100-25600 aralığını etikili bir şekilde kullanabiliyor ve belirtildiği kadarıyla oldukça yüksek bir dinamik aralık sunabiliyor.

Sıkıştırılmamış 14-bit RAW desteğini beraberinde getiren ve böylece fotoğraf düzenleme noktasında geniş olanakların önünü aralayan yeni Sony RX1R II, video tarafında ise 4K'ya alıştığımız şu günlerde beklentilerin altından kalarak 1920 x 1080 piksel 60p, 30p ya 24p çekimler gerçekleştirebiliyor. Burada XAVC S video formatını kullanan fotoğraf makinesi, çekilen görüntüleri hareketli tasarlanan 1.3 milyon noktalık 3-inç LCD ekranında gösteriyor ve WiFi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle hem akıllı telefonlara görüntü aktarabiliyor hem de bu cihazlardan kontrol edilebiliyor.

Sony'nin yeni canavarı RX1R II, 3200$ gibi yine yüksek bir fiyat etiketiyle Aralık ayında satışa çıkıyor.

http://photorumors.com/2015/10/14/sony-rx1r-ii-camera-with-42mp-full-frame-sensor-announced/