C Space Storyteller konferanslarının ilki CES 2016'da düzenlenecek

Consumer Technology Association (CTA), ya da eski adıyla Consumer Electronics Association (CEA) tarafından düzenlenen ve kullanıcı elektroniklerinin her alanından girişimcileri bir araya getiren CES 2016, bu yıl 6 - 9 Ocak 2016 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek. CES 2016'da, bundan sonra her yıl düzenlenerek; markalar, ajanslar, medya ve teknoloji firmaları arasındaki eşsiz ilişkiyi inceleyecek C Space Storytellers konferanslarının ilki gerçekleştirilecek.

Storyteller programı kapsamında bir araya gelen kreatif düşünürler; reklamcılık, pazarlama ve eğlence sektörleri arasındaki etkileşimler ve gelişmeler hakkındaki görüşlerini paylaşacaklar. C Space Storytellers konferansının bu yılki ayağında; Spotify, Rocket Fuel, Glenfiddich, Salesforce, AOL, LinkedIn, GE, Facebook, Pandora, Google, Yahoo ve Intel gibi önemli markaların temsilcileri bir araya gelecek. Ünlü komedyen ve sunucu Nick Cannon'ın katılacağı C Space programı, 5 Ocak'ta başlayacak ve 7 Ocak'a kadar devam edecek.

Geçtiğimiz yıl açışışını yapan ve yoğun ilgiyle karşılanan C Space programı, CES 2016'da sergi alanı ve katılımı yüzde 300 arttırarak; reklamcılık, pazarlama ve dijital platformlardan 25 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapacak. Storyteller konferansının eklenmesiyle daha da ilgi çekici bir hal alan C Space programı, bu yıl CES 2016'nın kaçırılmaması gereken etkinliklerinden biri olacak.