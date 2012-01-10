CES 2012: Nokia, Windows Phone Mango işletim sistemli Lumia 900'ü lanse etti

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Finlandiya merkezli akıllı cep telefonu üreticisi Nokia, Las Vegas'da gerçekleştirilen CES 2012 (Tüketici Elektroniği Fuarı) kapsamında, Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Lumia 900 modelini lanse etti. Böylece Nokia ve Microsoft işbirliği yeni meyvesini vermiş oldu. Şimdi yeni akıllı telefonun teknik detaylarına hepberaber kısaca bir göz gezdirelim.
127.8 mm uzunluğunda, 68.5 mm genişliğinde, 11.5 mm kalınlığında ve 160 gram ağırlığında tasarlanan Lumia 900, daha önce de belirttiğimiz gibi Nokia'nın klasik tasarım çizgilerini taşıyor. 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm APQ8055 Snapdragon S2 işlemcinin ve 512 MB RAM'in güç verdiği akıllı telefon, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSPA (HSDPA: 14 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan LTE (4G) alt yapısı desteği sunuyor.
4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED (Clear Black Display) ekrana, çizilme ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass eşlik ediyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth 2.1 üçlüsüyle donatılan akıllı telefonun arka yüzünde 28 mm f/2.2 Carl Zeiss objektifli 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydedebilen ana kamerada otomatik odaklama özelliği ve loş ortamlarda çekim için çift LED flaş mevcut durumda. Akıllı telefonun ön yüzünde ise 1.3 megapiksellik kamera unutulmamış.
3.5 mm kulaklık girişine ve 16 GB dahili flash belleğe ev sahipliği yapan Nokia Lumia 900'ün bataryası 1830 mAh değerinde. Batarya firma verilerine göre 350 saate varan bekleme, 7 saate varan konuşma ve 60 saate varan müzik dinleme süresi vadediyor.
Nokia Lumia 900'ün AT&T aracılığıyla Amerika pazarına sunulması beklenirken fiyata dair açıklama yapılmadı.
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tested.com/...
Bu adresten bakmıştım yanlış yazmışlar o halde, herneyse işin özü 512 ram Windows Phone için yeterli :)
Çoğunluk ram'e takılmış Windows Phone'un Samsung Focus S dışındaki tüm cihazları 512 MB ram kullanıyor ve işletim sistemi oldukça stabil, fazlasına hiç gerek yok şimdilik hatta önemli Tango güncellemesini de rahatlıkla problemsiz çalıştırabileceğini garanti ediyor Microsoft. 1 GB ram isteyenlerde Samsung Focus S alsınlar bu kadar ram'in gereksiz olduğunu görecekler çünkü Windows Phone Android kadar sistem kaynağı tüketmiyor, yağ gibi kayıyor ve çok stabil.
Arayüzü Android ve iPhone'a benzesin diyen arkadaşa hiç katılmıyorum aksine Windows Phone'un arayüzü artı katıyor telefona, farklı birşey olsun piyasada çünkü Android'den hoşlanmamamın tek sebebi arayüzü bırakın Windows Phone da bize hitabetsin farklı görsellik arayanlar için güzel bir alternatif olsun.
android kullanmak porche u stabilize yolda kullanmaksa,wp7 mango kullanmak otobanda audi a5 kullanmak gibi.
sen biraz geride kalmışsın sanırım windows mobile konuşulmuyor burda o eski hurda teknoloji gitti artık yerine windows phoen 7 var önce bir kullan sonra gel yorumunu alalım
almazlar bunlar anlamazlar sen istediğin kadar yaz fandroidler donanım hastalığınıa yakalanmış at gözlüğü ile bakıyorlar her yeni gelen wp7 li cihazı kendi andori cihaları ile kıyaslayıp yetersiz zannediyorlar fandoridler anlayın artık wp7 li cihazdaki 512 ram e karşılık sizin en az 1ghz ram takmanız gerekiyor eşit hıza sahip olabilemeniz için işlemci içinde wp7 nin 1 ghz işlemcisine sizin en az 1.5 almanız gerekiyorki aynı hızda çalışabilesiniz zaten wp7 deki stabillik andoridde yok o yüzden neyapsanız bu konuda eline su dökemezsiniz sadece burda ram i az işlemcisiz az dersiniz başka yok
Şu Androidçilerin oyunlarından bıktık artık, HTC de onlardan biri! Cıhazlar üst model güncelleme aldıkça GHZ ve Ram çöplüne döndü androidin sistem yetersizliği yüzünden. Bunların işi gücü numaracılık, HTC de bu gözboyamacılardan biri, kamera netliğini ve gücünü gösteren f/değeridir yani HTC 16mpx Lumia 900 8mpx daha zayıf bir kamera değil. HTC 16mgp-2.2/f-Lumia 900-8mpx-2.2/f değeri var netlik güçleri eşdeğer belkide Lumianınki daha da güçlüdür, Qualcomm Adreno 205 kullanmış her ikisi de yine HTC kamerada olduğu gibi burda da 1,5GHz çıkarmış boş yere ve göz boyamak için, ekranda ise tabi ki Amoled teknolojisi daha üstün. Ama bu androidçilerin işi gücü tel.'den anlamayan vatandaşları değerleri sürekli yükselterek yanıltmak kendinden yana çekmek, Lumia 900'da her şey yeterli demek ki Microsoft ta onay vermiş öyle HTC gibi kamerayla işlemciyle göz boyamıyor aldatmıyor adamlar, yeterliyse bu kadar bunun için yeterli diyor herif, bunu maalesef anlamıyor vatandaş, illa ki yüksek işlemci yüksek ram olsun, ya bunlar çalıştırmak için test edilmiş ve yeterliyse yükseğini neden monte edeiğim içine gereksiz yere enerji israfı için mi, göz boyamak için mi, android değil ki bu.
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