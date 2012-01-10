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CES 2012: Nokia, Windows Phone Mango işletim sistemli Lumia 900'ü lanse etti

7 yıl
7,5b
1
54
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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CES 2012: Nokia, Windows Phone Mango işletim sistemli Lumia 900'ü lanse etti
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Finlandiya merkezli akıllı cep telefonu üreticisi Nokia, Las Vegas'da gerçekleştirilen CES 2012 (Tüketici Elektroniği Fuarı) kapsamında, Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Lumia 900 modelini lanse etti. Böylece Nokia ve Microsoft işbirliği yeni meyvesini vermiş oldu. Şimdi yeni akıllı telefonun teknik detaylarına hepberaber kısaca bir göz gezdirelim.
127.8 mm uzunluğunda, 68.5 mm genişliğinde, 11.5 mm kalınlığında ve 160 gram ağırlığında tasarlanan Lumia 900, daha önce de belirttiğimiz gibi Nokia'nın klasik tasarım çizgilerini taşıyor. 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm APQ8055 Snapdragon S2 işlemcinin ve 512 MB RAM'in güç verdiği akıllı telefon, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSPA (HSDPA: 14 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan LTE (4G) alt yapısı desteği sunuyor.
4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED (Clear Black Display) ekrana, çizilme ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass eşlik ediyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth 2.1 üçlüsüyle donatılan akıllı telefonun arka yüzünde 28 mm f/2.2 Carl Zeiss objektifli 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydedebilen ana kamerada otomatik odaklama özelliği ve loş ortamlarda çekim için çift LED flaş mevcut durumda. Akıllı telefonun ön yüzünde ise 1.3 megapiksellik kamera unutulmamış.
3.5 mm kulaklık girişine ve 16 GB dahili flash belleğe ev sahipliği yapan Nokia Lumia 900'ün bataryası 1830 mAh değerinde. Batarya firma verilerine göre 350 saate varan bekleme, 7 saate varan konuşma ve 60 saate varan müzik dinleme süresi vadediyor.
Nokia Lumia 900'ün AT&T aracılığıyla Amerika pazarına sunulması beklenirken fiyata dair açıklama yapılmadı. 
CES 2012: Nokia, Windows Phone Mango işletim sistemli Lumia 900'ü lanse etti
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merttr 7 yıl en beğenilen
Sadece benmiyim bilmiyorum ama bu telefonu gerçekten sevdim, ön kamera kalitesi çok iyi, ekran boyutu 4.3 inch harika, dizaynı android-iphone cephesinden sonra iç açıcı içinde symbian yok neden bu kadar sevilmedi bu telefon anlayamadım açıkçası.
Sadece benmiyim bilmiyorum ama bu telefonu gerçekten sevdim, ön kamera kalitesi çok iyi, ekran boyutu 4.3 inch harika, dizaynı android-iphone cephesinden sonra ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Diabelica 7 yıl
Android yok bunda. Ram de ram. Telefonu aldın da ram eksikliğini hissettiniz mi? Konuşmak için konuşmayın lütfen.
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DH Misafiri 7 yıl
Öncelikle yaklaşık 11 aydır windows phone 7 kullanıyorum, çıkar çıkmaz sorunsuz mango güncellememi aldım, şu ram azmış bilmem neymiş işlemcisi tek çekirdekliymiş diyen arkadaşlar iyi okuyun, bu işletim sistemi tipografik arabirim sayesinde sizin ios ve özellikle androidiniz gibi sistem kaynağı tüketmiyor, system izleme programlarıyla karşılaştırdığımda Windows phone 47mb ram kullanırken android galaxs S 384mb ram kullanıyordu. angry birds oyununu açma süresi olarak o yerlere sığdıramadığınız çok çekirdekli bol ram'li andorid modellerden 3 kat daha kısa sürede açıyor. ve 1300mAh'lık bataryayla 3gün'den fazla şarj gidiyor. neyin tartışmasını yapıyorsunuz alıp kıyasladınızmı, şöyle 1 hafta kullanıp denediz mi. neden bol ram çift çekirdek işlemciyle her akşam şarjda bırakacak bir telefona sahip olayım ki! ayrıca ileriye dönük sistem diyorsunuz windows her yeni güncellemeye kaynak kullanımını düşürüyor, şu an çoklu görev özelliği olmasına rağmen daha telefonumun ram sıkıntısı çektiğini donduğunu veya kitlendiğini görmedim evet 512mb ram var bunun yaklaşık 450mb'ı free. sizin 1gb ram'iniz var ve bunun ve bunun 300mb'ı free. bunları göz önünde bulundurun.
Öncelikle yaklaşık 11 aydır windows phone 7 kullanıyorum, çıkar çıkmaz sorunsuz mango güncellememi aldım, şu ram azmış bilmem neymiş işlemcisi tek çekirdekliymi...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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hasanasd 7 yıl
bundan on iki yıl önce ilk telefonum olan nokia 5110'dan bu yana nokia dışında bir telefon kullanmadım. o yüzden bu konuda az da olsa duygusal davranıyorum. bence nokia bir şansı daha hak ediyor.
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emumu 7 yıl
Yıllardır Nokianın birçok modelini kullandım. N95, n97 vs. halen n97 yi kullanmaya devam ediyorum. Birçok forumda nokia konusunda hem okudum hem de yazdım. RAM ile ilgili benzer şeyler yazılıp çizilmesine rağmen n97 nin ram problemi beni çıldırtmak üzere, defalarca telefonu yeniden kurmak gerekti. Baştan aynı hikayeleri anlatıyorlardı efendim neymiş symbian ram a pek ihtiyaç duymazmış, çok az ramla bile çalışırmış vs vs. Valla ben yılların nokia kullanıcısı olmama rağmen pes ettim. Nokia malesef yaşlandı ve teknoloji önderliğini kaaybetti. Ben kendi adıma nokiaya yeterince şanş verdim. Iphone un kısıtlamaları kesinlikle kabul edemeyeceğim şeyler. Yok bluetooth la dosya transferi yaptırmazmış, yok eksternal kart taktırmazmış. Paramla kendime kısıtlama satın almaya hiç niyetim yok. Bu nedenlerle androide geçmek için gün sayıyorum. Önemli bir değişiklik olmazsa Samsung Galaxy s III alacağım, sanıyorum 3-4 ay içinde çıkacak. Bence bu savaşı android kazanacak, çünkü arkasında yükselen yazılım devi google ve yükselen donanım devleri Samsung vs var. Sizlere de naçizane tavsiye ederim.
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anelka39 7 yıl
Dostum iyi güzelde focus s 512 ram 1degil
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electROck35 7 yıl anelka39
anelka39

Dostum iyi güzelde focus s 512 ram 1degil

tested.com/...
Bu adresten bakmıştım yanlış yazmışlar o halde, herneyse işin özü 512 ram Windows Phone için yeterli :)
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DH Misafiri 7 yıl
Nokıa n9 kullanrsanız anlarsınız nasıl bır keyıf oldugunu lumıa900 da alınması gerek bı telefon hele x-box da varsa fenaaa symbıan la kıyaslamayn sakın n9 kullanıyorum harıka bırsey
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electROck35 7 yıl
Öncelikle HTC "bile" 16 MP kameralı telefonu tanıttı demedim, cihaz fuarda o anda tanıtıldığı için "bu arada HTC 16 MP'lik Titan 2'yu tanıttı" dedim. Yani orda Nokia'nın kamerası kötü HTC'ninki iyi diye bir düşünce yok yanlış anlaşılmış aksine 8 MP son derece yeterli ve diğer özelliklerine bağlı olarak daha iyi fotoğraflar bile çekebilir, neyse...

Çoğunluk ram'e takılmış Windows Phone'un Samsung Focus S dışındaki tüm cihazları 512 MB ram kullanıyor ve işletim sistemi oldukça stabil, fazlasına hiç gerek yok şimdilik hatta önemli Tango güncellemesini de rahatlıkla problemsiz çalıştırabileceğini garanti ediyor Microsoft. 1 GB ram isteyenlerde Samsung Focus S alsınlar bu kadar ram'in gereksiz olduğunu görecekler çünkü Windows Phone Android kadar sistem kaynağı tüketmiyor, yağ gibi kayıyor ve çok stabil.

Arayüzü Android ve iPhone'a benzesin diyen arkadaşa hiç katılmıyorum aksine Windows Phone'un arayüzü artı katıyor telefona, farklı birşey olsun piyasada çünkü Android'den hoşlanmamamın tek sebebi arayüzü bırakın Windows Phone da bize hitabetsin farklı görsellik arayanlar için güzel bir alternatif olsun.
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Master-Fİ 7 yıl
Bu wp7 nin ne oldugunu hala anlayamamiş ergen cahiller var.yukarda birkac guzel mesaj atilmiş konuyu ozetleyen.

android kullanmak porche u stabilize yolda kullanmaksa,wp7 mango kullanmak otobanda audi a5 kullanmak gibi.
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cumhurkey 7 yıl
ram yeterli diyenler siz gelin onu benim toshiba G500 e anlatın bakalım. ayda bir telefonunu yenileyebilen rom güncellemeleriyle işi olmayan arkdaşların bu tip yorumlarına diyecek birşeyim yok tabi.
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MrtAltg 7 yıl cumhurkey
cumhurkey

ram yeterli diyenler siz gelin onu benim toshiba G500 e anlatın bakalım. ayda bir telefonunu yenileyebilen rom güncellemeleriyle işi olmayan arkdaşların bu tip yorumlarına diyecek birşeyim yok tabi.

sen biraz geride kalmışsın sanırım windows mobile konuşulmuyor burda o eski hurda teknoloji gitti artık yerine windows phoen 7 var önce bir kullan sonra gel yorumunu alalım
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telliibrahim 7 yıl
nokia neden bir yerden atılım yaparken başka yerden kısıyor anlamıyorum. n8 12mp iken bu 8mp. n8de gerçek flash varken bunda led. usb otg yok, hdmi çıkışı yok. şimdi bunun işlemcisi rami w7 si telefonu uçursa ne olur, n8le yaptığım herşeyi yapamam ki. tvye bağlayamam hdmi ve surround ses ile. flash dish hdd fare klavye takamam. O zaman neden bunu alayım ki? Hız istiyorsam zaten iphone veya android alırım. Nokia güçlü olduğu kaleleri niye terkediyor anlamıyorum. Ayrıca n8in tasarımı çok daha güzel bence özellikle arka tarafı.
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DH Misafiri 7 yıl
Öncelikle yaklaşık 11 aydır windows phone 7 kullanıyorum, çıkar çıkmaz sorunsuz mango güncellememi aldım, şu ram azmış bilmem neymiş işlemcisi tek çekirdekliymiş diyen arkadaşlar iyi okuyun, bu işletim sistemi tipografik arabirim sayesinde sizin ios ve özellikle androidiniz gibi sistem kaynağı tüketmiyor, system izleme programlarıyla karşılaştırdığımda Windows phone 47mb ram kullanırken android galaxs S 384mb ram kullanıyordu. angry birds oyununu açma süresi olarak o yerlere sığdıramadığınız çok çekirdekli bol ram'li andorid modellerden 3 kat daha kısa sürede açıyor. ve 1300mAh'lık bataryayla 3gün'den fazla şarj gidiyor. neyin tartışmasını yapıyorsunuz alıp kıyasladınızmı, şöyle 1 hafta kullanıp denediz mi. neden bol ram çift çekirdek işlemciyle her akşam şarjda bırakacak bir telefona sahip olayım ki! ayrıca ileriye dönük sistem diyorsunuz windows her yeni güncellemeye kaynak kullanımını düşürüyor, şu an çoklu görev özelliği olmasına rağmen daha telefonumun ram sıkıntısı çektiğini donduğunu veya kitlendiğini görmedim evet 512mb ram var bunun yaklaşık 450mb'ı free. sizin 1gb ram'iniz var ve bunun ve bunun 300mb'ı free. bunları göz önünde bulundurun.
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MrtAltg 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Öncelikle yaklaşık 11 aydır windows phone 7 kullanıyorum, çıkar çıkmaz sorunsuz mango güncellememi aldım, şu ram azmış bilmem neymiş işlemcisi tek çekirdekliymiş diyen arkadaşlar iyi okuyun, bu işletim sistemi tipografik arabirim sayesinde sizin ios ve özellikle androidiniz gibi sistem kaynağı tüketmiyor, system izleme programlarıyla karşılaştırdığımda Windows phone 47mb ram kullanırken android galaxs S 384mb ram kullanıyordu. angry birds oyununu açma süresi olarak o yerlere sığdıramadığınız çok çekirdekli bol ram'li andorid modellerden 3 kat daha kısa sürede açıyor. ve 1300mAh'lık bataryayla 3gün'den fazla şarj gidiyor. neyin tartışmasını yapıyorsunuz alıp kıyasladınızmı, şöyle 1 hafta kullanıp denediz mi. neden bol ram çift çekirdek işlemciyle her akşam şarjda bırakacak bir telefona sahip olayım ki! ayrıca ileriye dönük sistem diyorsunuz windows her yeni güncellemeye kaynak kullanımını düşürüyor, şu an çoklu görev özelliği olmasına rağmen daha telefonumun ram sıkıntısı çektiğini donduğunu veya kitlendiğini görmedim evet 512mb ram var bunun yaklaşık 450mb'ı free. sizin 1gb ram'iniz var ve bunun ve bunun 300mb'ı free. bunları göz önünde bulundurun.

almazlar bunlar anlamazlar sen istediğin kadar yaz fandroidler donanım hastalığınıa yakalanmış at gözlüğü ile bakıyorlar her yeni gelen wp7 li cihazı kendi andori cihaları ile kıyaslayıp yetersiz zannediyorlar fandoridler anlayın artık wp7 li cihazdaki 512 ram e karşılık sizin en az 1ghz ram takmanız gerekiyor eşit hıza sahip olabilemeniz için işlemci içinde wp7 nin 1 ghz işlemcisine sizin en az 1.5 almanız gerekiyorki aynı hızda çalışabilesiniz zaten wp7 deki stabillik andoridde yok o yüzden neyapsanız bu konuda eline su dökemezsiniz sadece burda ram i az işlemcisiz az dersiniz başka yok
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Burak1916 7 yıl
bence gene olmamış hala zayıf 512mb ram ne yahu! ayrıca lumia 800 çıkalı daha ne kadar olduda lumia 900ü piyasaya sürüyorlar lumia 900 ü çıkartarak lumia 800ün ölmesine sebep oldular. satışları iyice düşen nokia stratejisini kaybetmiş bir şekilde kendince birşeyler yapıyor...
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Diabelica 7 yıl
Android yok bunda. Ram de ram. Telefonu aldın da ram eksikliğini hissettiniz mi? Konuşmak için konuşmayın lütfen.
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Dark Shade 7 yıl
nokia heralde bi 10 sene bu tasarımı kullanıcak heralde...
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senatorlines 7 yıl
HTC bile TitanII 16Mpx-1,5Ghz tanıttı diyen arkadaşa yazıyorum:
Şu Androidçilerin oyunlarından bıktık artık, HTC de onlardan biri! Cıhazlar üst model güncelleme aldıkça GHZ ve Ram çöplüne döndü androidin sistem yetersizliği yüzünden. Bunların işi gücü numaracılık, HTC de bu gözboyamacılardan biri, kamera netliğini ve gücünü gösteren f/değeridir yani HTC 16mpx Lumia 900 8mpx daha zayıf bir kamera değil. HTC 16mgp-2.2/f-Lumia 900-8mpx-2.2/f değeri var netlik güçleri eşdeğer belkide Lumianınki daha da güçlüdür, Qualcomm Adreno 205 kullanmış her ikisi de yine HTC kamerada olduğu gibi burda da 1,5GHz çıkarmış boş yere ve göz boyamak için, ekranda ise tabi ki Amoled teknolojisi daha üstün. Ama bu androidçilerin işi gücü tel.'den anlamayan vatandaşları değerleri sürekli yükselterek yanıltmak kendinden yana çekmek, Lumia 900'da her şey yeterli demek ki Microsoft ta onay vermiş öyle HTC gibi kamerayla işlemciyle göz boyamıyor aldatmıyor adamlar, yeterliyse bu kadar bunun için yeterli diyor herif, bunu maalesef anlamıyor vatandaş, illa ki yüksek işlemci yüksek ram olsun, ya bunlar çalıştırmak için test edilmiş ve yeterliyse yükseğini neden monte edeiğim içine gereksiz yere enerji israfı için mi, göz boyamak için mi, android değil ki bu.
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