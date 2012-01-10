CES 2012: Nokia, Windows Phone Mango işletim sistemli Lumia 900'ü lanse etti

Finlandiya merkezli akıllı cep telefonu üreticisi Nokia, Las Vegas'da gerçekleştirilen CES 2012 (Tüketici Elektroniği Fuarı) kapsamında, Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli Lumia 900 modelini lanse etti. Böylece Nokia ve Microsoft işbirliği yeni meyvesini vermiş oldu. Şimdi yeni akıllı telefonun teknik detaylarına hepberaber kısaca bir göz gezdirelim.

127.8 mm uzunluğunda, 68.5 mm genişliğinde, 11.5 mm kalınlığında ve 160 gram ağırlığında tasarlanan Lumia 900, daha önce de belirttiğimiz gibi Nokia'nın klasik tasarım çizgilerini taşıyor. 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm APQ8055 Snapdragon S2 işlemcinin ve 512 MB RAM'in güç verdiği akıllı telefon, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), HSPA (HSDPA: 14 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan LTE (4G) alt yapısı desteği sunuyor.



4.3-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif AMOLED (Clear Black Display) ekrana, çizilme ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass eşlik ediyor.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, A-GPS, Bluetooth 2.1 üçlüsüyle donatılan akıllı telefonun arka yüzünde 28 mm f/2.2 Carl Zeiss objektifli 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydedebilen ana kamerada otomatik odaklama özelliği ve loş ortamlarda çekim için çift LED flaş mevcut durumda. Akıllı telefonun ön yüzünde ise 1.3 megapiksellik kamera unutulmamış.

3.5 mm kulaklık girişine ve 16 GB dahili flash belleğe ev sahipliği yapan Nokia Lumia 900'ün bataryası 1830 mAh değerinde. Batarya firma verilerine göre 350 saate varan bekleme, 7 saate varan konuşma ve 60 saate varan müzik dinleme süresi vadediyor.

Nokia Lumia 900'ün AT&T aracılığıyla Amerika pazarına sunulması beklenirken fiyata dair açıklama yapılmadı.

