Galaxy S24 FE ve Galaxy Tab S10'un lansman tarihi belirlenmiş olabilir

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Tam Boyutta Gör Samsung'un yakında Galaxy S24 FE ve Galaxy Tab S10 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu ürünler büyük bir merakla beklenirken, şirket şimdiye kadar resmi bir lansman tarihi açıklamadı. Şirket, yaklaşan bütçe amiral gemisi telefonu ve premium tabletleri için lansman tarihini nihayet doğrulamış gibi görünüyor.

Samsung Vietnam yakın zamanda resmi YouTube kanalında Eylül 2024'teki Galaxy Unpacked etkinliğine atıfta bulunan bir video paylaştı. Bu videoda, arkada üçlü kamera kurulumu, metal çerçeve ve yuvarlatılmış köşelere sahip bir akıllı telefon görülüyor. Tanıtım, telefonun Galaxy AI'ı içereceğini doğruluyor, bu nedenle büyük olasılıkla Galaxy S24 FE modeline işaret ediyor.

Videonun sonunda telefon 26 Eylül 2024 tarihiyle birlikte görülüyor. Ek olarak Samsung'un Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra'yı Galaxy S24 FE ile birlikte piyasaya süreceği söyleniyor. Yani yeni telefon ve tabletlerin önümüzdeki hafta küresel bir lansmanın gerçekleşmesi muhtemel.

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Samsung Galaxy S24 FE beklenen özellikleri

Galaxy S24 FE'nin Exynos 2400 çipseti, 6,7 inç 120Hz Dinamik AMOLED 2x ekran, 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 8MP telefoto kamera ve 10MP selfie kamerasına sahip olacağı bildiriliyor. Bunun yanında 4.500mAh pile sahip olup 25W hızlı şarjı desteklediği bildiriliyor. Telefon kutudan One UI 6.1.1 (Android 14 tabanlı) ile çıkacak ve mutemelen 7 yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.

Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra ise MediaTek çipiyle donatılmış ilk üst düzey Samsung tabletleri olacak. Her iki tabletin de 8 yüksek performanslı CPU çekirdeğine sahip MediaTek Dimensity 9300+ ile gelmesi bekleniyor.

Galaxy Tab S10+ 12,4 inç OLED ekran, Galaxy Tab S10 Ultra ise 14,6 inç OLED ekran ile gelecek. Her iki tablet de Dynamic AMOLED 2x panellere, HDR10+'a, dörtlü hoparlör kurulumuna ve 45W hızlı şarja sahip olabilir. Bunun yanında Galaxy S24 FE ile benzer şekilde 7 yıl Android güncelleme desteğine sahip olması bekleniyor.

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Galaxy S24 FE ve Tab S10'un lansman tarihi belirlenmiş olabilir