Galaxy S24 FE ve Galaxy Tab S10'un lansman tarihi belirlenmiş olabilir

- Samsung Galaxy S24 FE beklenen özellikleri
- Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra beklenen özellikleri
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Samsung Vietnam yakın zamanda resmi YouTube kanalında Eylül 2024'teki Galaxy Unpacked etkinliğine atıfta bulunan bir video paylaştı. Bu videoda, arkada üçlü kamera kurulumu, metal çerçeve ve yuvarlatılmış köşelere sahip bir akıllı telefon görülüyor. Tanıtım, telefonun Galaxy AI'ı içereceğini doğruluyor, bu nedenle büyük olasılıkla Galaxy S24 FE modeline işaret ediyor.
Videonun sonunda telefon 26 Eylül 2024 tarihiyle birlikte görülüyor. Ek olarak Samsung'un Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra'yı Galaxy S24 FE ile birlikte piyasaya süreceği söyleniyor. Yani yeni telefon ve tabletlerin önümüzdeki hafta küresel bir lansmanın gerçekleşmesi muhtemel.
Samsung Galaxy S24 FE beklenen özellikleri
Galaxy S24 FE'nin Exynos 2400 çipseti, 6,7 inç 120Hz Dinamik AMOLED 2x ekran, 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 8MP telefoto kamera ve 10MP selfie kamerasına sahip olacağı bildiriliyor. Bunun yanında 4.500mAh pile sahip olup 25W hızlı şarjı desteklediği bildiriliyor. Telefon kutudan One UI 6.1.1 (Android 14 tabanlı) ile çıkacak ve mutemelen 7 yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.
Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra beklenen özellikleri
Galaxy Tab S10+ 12,4 inç OLED ekran, Galaxy Tab S10 Ultra ise 14,6 inç OLED ekran ile gelecek. Her iki tablet de Dynamic AMOLED 2x panellere, HDR10+'a, dörtlü hoparlör kurulumuna ve 45W hızlı şarja sahip olabilir. Bunun yanında Galaxy S24 FE ile benzer şekilde 7 yıl Android güncelleme desteğine sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...