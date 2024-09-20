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    Galaxy S24 FE ve Galaxy Tab S10'un lansman tarihi belirlenmiş olabilir

    Samsung Galaxy S24 FE ve Galaxy Tab S10 serisini 26 Eylül'de tanıtabilir. Samsung Vietnam'ın resmi YouTube kanalında bu tarihe işaret eden video paylaşıldı.    
    Galaxy S24 FE ve Tab S10'un lansman tarihi belirlenmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yakında Galaxy S24 FE ve Galaxy Tab S10 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu ürünler büyük bir merakla beklenirken, şirket şimdiye kadar resmi bir lansman tarihi açıklamadı. Şirket, yaklaşan bütçe amiral gemisi telefonu ve premium tabletleri için lansman tarihini nihayet doğrulamış gibi görünüyor. 

    Samsung Vietnam yakın zamanda resmi YouTube kanalında Eylül 2024'teki Galaxy Unpacked etkinliğine atıfta bulunan bir video paylaştı. Bu videoda, arkada üçlü kamera kurulumu, metal çerçeve ve yuvarlatılmış köşelere sahip bir akıllı telefon görülüyor. Tanıtım, telefonun Galaxy AI'ı içereceğini doğruluyor, bu nedenle büyük olasılıkla Galaxy S24 FE modeline işaret ediyor. 

    Videonun sonunda telefon 26 Eylül 2024 tarihiyle birlikte görülüyor. Ek olarak Samsung'un Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra'yı Galaxy S24 FE ile birlikte piyasaya süreceği söyleniyor. Yani yeni telefon ve tabletlerin önümüzdeki hafta küresel bir lansmanın gerçekleşmesi muhtemel.

    Samsung Galaxy S24 FE beklenen özellikleri

    Galaxy S24 FE'nin Exynos 2400 çipseti, 6,7 inç 120Hz Dinamik AMOLED 2x ekran, 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 8MP telefoto kamera ve 10MP selfie kamerasına sahip olacağı bildiriliyor. Bunun yanında 4.500mAh pile sahip olup 25W hızlı şarjı desteklediği bildiriliyor. Telefon kutudan One UI 6.1.1 (Android 14 tabanlı) ile çıkacak ve mutemelen 7 yıl  Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri alacak.

    Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra beklenen özellikleri

    Galaxy S24 FE ve Tab S10'un lansman tarihi belirlenmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    Galaxy Tab S10+ ve Galaxy Tab S10 Ultra ise MediaTek çipiyle donatılmış ilk üst düzey Samsung tabletleri olacak. Her iki tabletin de 8 yüksek performanslı CPU çekirdeğine sahip MediaTek Dimensity 9300+ ile gelmesi bekleniyor.

    Galaxy Tab S10+ 12,4 inç OLED ekran, Galaxy Tab S10 Ultra ise 14,6 inç OLED ekran ile gelecek. Her iki tablet de Dynamic AMOLED 2x panellere, HDR10+'a, dörtlü hoparlör kurulumuna ve 45W hızlı şarja sahip olabilir. Bunun yanında Galaxy S24 FE ile benzer şekilde 7 yıl Android güncelleme desteğine sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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