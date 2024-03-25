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    Amazon'da Galaxy S23 Ultra için indirim ve hediye Galaxy Watch 6 fırsatı başladı

    Amazon'da Galaxy S23 Ultra satın alanlara Galaxy Watch 6 hediye ediliyor. Oldukça uygun fiyata Galaxy S23 Ultra ve Galaxy Watch 6 sahibi olabilirsiniz.           
    Amazon'da Galaxy S23 Ultra alanlara Galaxy Watch 6 hediye Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Bahar Fırsatları kampanyası yarın sona erecek. Bahar Fırsatları kampanyasıyla pek çok üründe indirimler başladı. Samsung Galaxy S23 Ultra'da indirim ve hediye akıllı saat kampanyası dikkat çekiyor.

    Samsung Galaxy S23 Ultra, diğer e-ticaret sitelerine kıyasla Amazon'da hem düşük fiyata satılıyor hem de müşterilere Galaxy Watch 6 hediye ediliyor.

    Galaxy S23 Ultra + Galaxy Watch 6: 47.999 TL

    Galaxy S23 Ultra 8 GB 256 GB yeşil renkli versiyonu, Amazon'da 47.999 TL'ye satılıyor. Yanında yaklaşık 5 bin TL değerindeki Galaxy Watch 6 hediye ediliyor ve böylece telefon 42.000 TL'ye denk gelmiş oluyor.

    Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S24 Ultra'yı kıyasladığımızda arada az fark olmasına rağmen Galaxy S24 Ultra'nın yüksek fiyat farkıyla satıldığını görüyoruz. Fiyat/performans açısından Galaxy S23 Ultra'yı tercih etmek daha mantıklı bir tercih olabilir.

    Telefonu ve saati sepete ekleyin

    Kampanyadan yararlanmak için aşağıdaki Galaxy S23 Ultra ve Galaxy Watch 6 modellerinden birini sepete ekleyin. Ödeme aşamasına geldiğinizde saatin ücretsiz olduğunu göreceksiniz.

    Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 Yeşil: 47.999 TL

    Samsung Galaxy Watch 6 44 mm Siyah: 5.089 TL

    Samsung Galaxy Watch 6 40 mm Siyah: 5.797 TL

    Samsung Galaxy Watch 6 44 mm Krem: 5.045 TL

    Amazon'da Galaxy S23 Ultra alanlara Galaxy Watch 6 hediye Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

    • Ekran: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit
    • Boyut ve ağırlık: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
    • RAM: 8GB / 12 GB
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
    • Arka kamera: 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm) 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm) 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2 13mm)
    • Ön kamera: 12 MP (f/2.2, 13mm)
    • Batarya: 5000 mAH
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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