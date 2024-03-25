Amazon'da Galaxy S23 Ultra için indirim ve hediye Galaxy Watch 6 fırsatı başladı

- Galaxy S23 Ultra + Galaxy Watch 6: 47.999 TL
- Telefonu ve saati sepete ekleyin
- Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri
- Yorumlar
Samsung Galaxy S23 Ultra, diğer e-ticaret sitelerine kıyasla Amazon'da hem düşük fiyata satılıyor hem de müşterilere Galaxy Watch 6 hediye ediliyor.
Galaxy S23 Ultra + Galaxy Watch 6: 47.999 TL
Galaxy S23 Ultra 8 GB 256 GB yeşil renkli versiyonu, Amazon'da 47.999 TL'ye satılıyor. Yanında yaklaşık 5 bin TL değerindeki Galaxy Watch 6 hediye ediliyor ve böylece telefon 42.000 TL'ye denk gelmiş oluyor.
Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S24 Ultra'yı kıyasladığımızda arada az fark olmasına rağmen Galaxy S24 Ultra'nın yüksek fiyat farkıyla satıldığını görüyoruz. Fiyat/performans açısından Galaxy S23 Ultra'yı tercih etmek daha mantıklı bir tercih olabilir.
Telefonu ve saati sepete ekleyin
Kampanyadan yararlanmak için aşağıdaki Galaxy S23 Ultra ve Galaxy Watch 6 modellerinden birini sepete ekleyin. Ödeme aşamasına geldiğinizde saatin ücretsiz olduğunu göreceksiniz.
Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 Yeşil: 47.999 TL
Samsung Galaxy Watch 6 44 mm Siyah: 5.089 TL
Samsung Galaxy Watch 6 40 mm Siyah: 5.797 TL
Samsung Galaxy Watch 6 44 mm Krem: 5.045 TL
Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit
- Boyut ve ağırlık: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- RAM: 8GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka kamera: 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm) 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm) 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2 13mm)
- Ön kamera: 12 MP (f/2.2, 13mm)
- Batarya: 5000 mAH
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...