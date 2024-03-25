Amazon'da Galaxy S23 Ultra için indirim ve hediye Galaxy Watch 6 fırsatı başladı

Tam Boyutta Gör Amazon'un Bahar Fırsatları kampanyası yarın sona erecek. Bahar Fırsatları kampanyasıyla pek çok üründe indirimler başladı. Samsung Galaxy S23 Ultra'da indirim ve hediye akıllı saat kampanyası dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra, diğer e-ticaret sitelerine kıyasla Amazon'da hem düşük fiyata satılıyor hem de müşterilere Galaxy Watch 6 hediye ediliyor.

Amazon'da haftanın öne çıkan indirimleri 22 Mart 2 gün önce eklendi

Galaxy S23 Ultra + Galaxy Watch 6: 47.999 TL

Galaxy S23 Ultra 8 GB 256 GB yeşil renkli versiyonu, Amazon'da 47.999 TL'ye satılıyor. Yanında yaklaşık 5 bin TL değerindeki Galaxy Watch 6 hediye ediliyor ve böylece telefon 42.000 TL'ye denk gelmiş oluyor.

Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S24 Ultra'yı kıyasladığımızda arada az fark olmasına rağmen Galaxy S24 Ultra'nın yüksek fiyat farkıyla satıldığını görüyoruz. Fiyat/performans açısından Galaxy S23 Ultra'yı tercih etmek daha mantıklı bir tercih olabilir.

Telefonu ve saati sepete ekleyin

Kampanyadan yararlanmak için aşağıdaki Galaxy S23 Ultra ve Galaxy Watch 6 modellerinden birini sepete ekleyin. Ödeme aşamasına geldiğinizde saatin ücretsiz olduğunu göreceksiniz.

Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256 Yeşil: 47.999 TL

Samsung Galaxy Watch 6 44 mm Siyah: 5.089 TL

Samsung Galaxy Watch 6 40 mm Siyah: 5.797 TL

Samsung Galaxy Watch 6 44 mm Krem: 5.045 TL

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Samsung Galaxy S23 Ultra özellikleri

Ekran : 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit

: 6.8 inç 1440 x 3088 çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nit Boyut ve ağırlık : 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr

: 163.4 x 78.1 x 8.9 mm – 233 gr İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM : 8GB / 12 GB

: 8GB / 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera : 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm) 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm) 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2 13mm)

: 200 MP geniş açı (OIS, f/1.7, 23mm) 10 MP periskop (OIS, f/4.9, 230mm) 10 MP telefoto (OIS, f/2.4, 70mm) 12 MP ultra geniş açı (f/2.2 13mm) Ön kamera : 12 MP (f/2.2, 13mm)

: 12 MP (f/2.2, 13mm) Batarya: 5000 mAH

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Amazon'da Galaxy S23 Ultra alanlara Galaxy Watch 6 hediye