CES 2013: ASUS, Google TV platformu için hazırladığı set üstü kutusu Qube'ü tanıttı





Google TV akıllı televizyon platformunun yeni destekçilerinden biri olduğu kısa süre önce Google tarafından açıklanan ASUS, FCC'nin onayından geçen Qube adlı set üstü kutusunu Tüketici Elektroniği Fuarı 2013'te duyurdu. 125 x 125 x 125 mm ölçülerindeki cihaz, Android işletim sistemi ve Chrome internet tarayıcısını bir araya getiren Google TV'yi Tayvanlı üreticinin kendi geliştirdiği "Qube" kullanıcı arayüzüyle birlikte sunuyor. Marvell ARMANDA 1500 çipsetinden gücünü alan set üstü kutuya ses ve hareket algılama yetisi kazandıran bir kumanda eşlik edecek. Daha önce Vizio ve Hisense gibi firmalar tarafından da benzer ürünlerle piyasaya sürülen Google TV, oldukça ekonomik çözümler sayesinde televizyonlarla kolayca bütünleştirilebilecek. Arama motoru devi ASUS'un da desteğiyle ev eğlence sistemini 2013'te çok daha yaygın hale getirmeyi planlıyor.

Nexus tarzı bir donanım olması beklenen, ancak saf Google TV deneyimi sunmadığı gibi Google servisleri yerine ASUS'unkilerin mevcut olduğu Qube, tüm kullanıcılar için geçerli 50GB'lık ASUS WebStorage bulut depolama alanı desteğine sahip olacak. 1GB sistem belleği, 4GB dahili hafıza ile Google Play Store'daki oyun ve uygulamaları zorlanmadan çalıştırabileceği tahmin edilen Google TV küpü, bir Ethernet portu, iki HDMI çıkışı, bir USB portu ve Wi-Fi desteğini beraberinde getirecek. Arka kısmında QWERTY klavye bulunan jiroskoplu uzaktan kumandasının yanı sıra Mobile Remote uygulamasının yüklü olduğu akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarla da yönetilebileceği Qube'ün 99$ seviyesinden Şubat 2013'te piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Cihazın kullanıcı arayüzünü deneme fırsatı bulan Anandtech.com'un paylaştığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



