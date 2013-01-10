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CES 2013 : Panasonic, yeni LUMIX serisini tanıttı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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LUMIX ailesine mensup dijital kameralarla büyük beğeni toplayan Panasonic, CES 2013 fuarında ailenin yeni üyelerini ziyaretçilere tanıttı. Fuarda tanıtılan yeni modeller; LUMIX TZ40, LUMIX FT5, LUMIX LZ30, LUMIX XS1, LUMIX SZ9 şeklinde sıralanıyor.

LUMIX TZ40 modeli firmanın sevilen TZ serisinin son üyesi. 18.1MP çözünürlükte yüksek hassasiyetli MOS yığınlı 1/2.3 inçlik sensör, 20x optik zoom, LEICA DC VARIO-ELMAR 12 katmanlı lens, normal veya dokunmatik otomatik odaklama, 3 inçlik 920 bin noktalı dokunmatik ekran, WiFi, GPS/GLONASS, NFC, SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 12MB dahili hafıza, 30 veya 25 kare/saniye hızında Full HD video çekimi şeklinde özelliklerini saymak mümkün.

LUMIX FT5 modeli firmanın dayanıklılık sınıfında yer alan son üyesi. 13 metre derinlikte suya, 2 metre yükseklikten düşmeye, -10 derece soğuğa ve 100kg basınca dayanıklı. 16.1MP çözünürlükte 1 / 2.33 inçlik MOS yığınlı sensör, LEICA DC VARIO-ELMAR 10 katmanlı lens, 4.6x optik zoom, 3 inçlik 460 bin noktalı LCD ekran, WiFi, GPS/GLONASS, NFC, SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 10MB dahili hafıza, 30 veya 25 kare/saniye hızında Full HD video çekimi şeklinde özellikleri bulunuyor.

LUMIX LZ30 modeli ise yüksek zoom kapasitesiyle dikkat çekiyor. Modelde 35x optik zoom imkanı sunuluyor. 16.1MP çözünürlükte 1 / 2.3 inçlik CCD sensör, 14 katmanlı lens, 3 inçlik 460 bin noktalı LCD ekran, 30 kare/saniye hızında HD video çekimi, SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 100MB dahili depolama kapasitesi özellikleri arasında.

LUMIX XS1 modeli gündelik ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış ince bir ürün. 16.1MP çözünürlükte 1 / 2.33 inçlik CCD sensör, LUMIX DC VARIO 6 katmanlı lens, 14mm kalınlık, 2.7 inçlik 230 bin noktalı LCD ekran, 30 kare/saniye hızında HD video çekimi, SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 9MB dahili depolama kapasitesi şeklinde özellikleri bulunuyor.

LUMIX SZ9 modeli ise 16.1MP çözünürlükte 1 / 2.33 inçlik MOS yığınlı sensör, 10x optik zoom,  LEICA DC VARIO-ELMAR 9 katmanlı lens, 3 inçlik 460 bin noktalı LCD ekran, WiFi, SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 60MB dahili hafıza, 30 veya 25 kare/saniye hızında Full HD video çekimi gibi özelliklere sahip.

Modellerin ne zaman ve hangi fiyattan pazara sunulacağı açıklanmadı.

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fbkaya 6 yıl
yeni serinin amacı ne ?
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jiddi 6 yıl
Amaç seri nosu yenilenen kasaları yeni makina alacak potansiyel müşterinin gözüne sokabilmek. Yoksa kaç kişi mağazaya gidip de geçen yılın yada 2 yıl evvelinin modelini almak ister ? Onları kampanya etiketi koyup yediriyorlar arada. Artık bu megapixeli de pek artırmıyorlar galiba. Fakat sanırım bu sene ikinci yarısından sonra gelir 18-20 megapixellik kompaktlar :) piyasanın ihtiyacı var !..
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olağan_şüpheli 6 yıl
değişen bişi yok..
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