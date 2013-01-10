CES 2013 : Panasonic, yeni LUMIX serisini tanıttı





LUMIX ailesine mensup dijital kameralarla büyük beğeni toplayan Panasonic, CES 2013 fuarında ailenin yeni üyelerini ziyaretçilere tanıttı. Fuarda tanıtılan yeni modeller; LUMIX TZ40, LUMIX FT5, LUMIX LZ30, LUMIX XS1, LUMIX SZ9 şeklinde sıralanıyor.





LUMIX TZ40 modeli firmanın sevilen TZ serisinin son üyesi. 18.1MP çözünürlükte yüksek hassasiyetli MOS yığınlı 1/2.3 inçlik sensör, 20x optik zoom, LEICA DC VARIO-ELMAR 12 katmanlı lens, normal veya dokunmatik otomatik odaklama, 3 inçlik 920 bin noktalı dokunmatik ekran, WiFi, GPS/GLONASS, NFC, SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 12MB dahili hafıza, 30 veya 25 kare/saniye hızında Full HD video çekimi şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





LUMIX FT5 modeli firmanın dayanıklılık sınıfında yer alan son üyesi. 13 metre derinlikte suya, 2 metre yükseklikten düşmeye, -10 derece soğuğa ve 100kg basınca dayanıklı. 16.1MP çözünürlükte 1 / 2.33 inçlik MOS yığınlı sensör, LEICA DC VARIO-ELMAR 10 katmanlı lens, 4.6x optik zoom, 3 inçlik 460 bin noktalı LCD ekran, WiFi, GPS/GLONASS, NFC, SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 10MB dahili hafıza, 30 veya 25 kare/saniye hızında Full HD video çekimi şeklinde özellikleri bulunuyor.





LUMIX LZ30 modeli ise yüksek zoom kapasitesiyle dikkat çekiyor. Modelde 35x optik zoom imkanı sunuluyor. 16.1MP çözünürlükte 1 / 2.3 inçlik CCD sensör, 14 katmanlı lens, 3 inçlik 460 bin noktalı LCD ekran, 30 kare/saniye hızında HD video çekimi, SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 100MB dahili depolama kapasitesi özellikleri arasında.





LUMIX XS1 modeli gündelik ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış ince bir ürün. 16.1MP çözünürlükte 1 / 2.33 inçlik CCD sensör, LUMIX DC VARIO 6 katmanlı lens, 14mm kalınlık, 2.7 inçlik 230 bin noktalı LCD ekran, 30 kare/saniye hızında HD video çekimi, SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 9MB dahili depolama kapasitesi şeklinde özellikleri bulunuyor.





LUMIX SZ9 modeli ise 16.1MP çözünürlükte 1 / 2.33 inçlik MOS yığınlı sensör, 10x optik zoom, LEICA DC VARIO-ELMAR 9 katmanlı lens, 3 inçlik 460 bin noktalı LCD ekran, WiFi, SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 60MB dahili hafıza, 30 veya 25 kare/saniye hızında Full HD video çekimi gibi özelliklere sahip.





Modellerin ne zaman ve hangi fiyattan pazara sunulacağı açıklanmadı.