CES 2013: Qualcomm, Snapdragon 200, 400, 600 ve 800 serisi çipsetlerini duyurdu

Haber Editörü
En büyük mobil çipset üreticisi konumundaki Qualcomm, Tüketici Elektroniği Fuarı 2013 kapsamında düzenlediği basın koferansında Snapdragon serisi yongada sistem çözümleriyle alakalı açıklamalar yaparak ilerleyen dönemlerde mobil sektöre sunmak üzere nasıl yongalar hazırladığını açıkladı. Önceki ürünlerini S1, S2, S3, S4 serileri altında konumlandıran ve bu serileri kullanım amaçlarına göre Play, Plus, Pro, Prime gibi bölümlere ayıran San Diego merkezli firmanın bundan sonraki çipleri Snapdragon 200, 400, 600 ve 800 isimlendirmesiyle piyasaya sürülecek. ARM'ın Cortex-A15 mimarisini örnek alarak kendi tasarladığı Krait işlemcilerde de buna benzer bir sınıflandırmaya gidecek olan fabrikasız yarı iletken devinin bu donanımları da Snapdragon S4 serisinde olduğu gibi 28nm üretim süreciyle TSMC tarafından üretilecek.
Halihazırda piyasadaki en güçlü akıllı telefonlara güç veren Snapdragon S4 Pro'ya eşlik eden Krait 200 işlemci, 1.7GHz'e saat hızına kadar ulaşabiliyordu. Snapdragon 600 serisinde kullanılacak Krait 300 ile 1.9GHz hıza çıkılabilecek, LPDDR3 belleklere destek sunulacak, çok daha düşük enerji ile %40 daha fazla işlem gücü sunulacak. Hızlandırılmış Adreno 320 GPU'ya sahip bu çipsetler 2013'ün ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmeye başlayacak. Krait mimarisinin merkezindeki silikon blokları yeniden düzenlediklerini bildiren Qualcomm mühendisleri, böylelikle ARM Cortex-A15 ile aynı düzeyde performans sunamayan ilk nesil Krait'lerden çok daha güçlü ve enerji tasarrufu anlamında daha başarılı çözümler ortaya koymuş.
Çok çeşitli cihazlarda kullanılmak üzere geliştirilen Qualcomm'un en üst düzey yarı iletken çiplerini kapsayan Snapdragon 800 serisi, 2.3GHz hız ve %75 daha yüksek işlem performansı vaat eden Krait 400 işlemci ve Ultra HD (3840 x 2160 piksel) video oynatma, 2560x2048 piksel çözünürlüklü desteği, iki kat daha yüksek GPU hesaplama, 1.5 kat daha yüksek grafik performansıyla gelen firmanın en yeni grafik işlemcisi Adreno 330'yle donatılacak. Asenkronize SMP mimarisi sayesinde işlemciler, ihtiyaç duyulduğu iş gücüne göre hızını belirleyip birbirlerinden bağımsız çalışarak pil tasarrufu için özelleştirilmiş bir çekirdeğe gerek duymadan gereksiz enerji tüketimi önlenmiş olacak.
28nm HPm (Mobil cihazlar için yüksek performans) mimarisiyle geliştirilen, 12.8Gb/s bellek bant genişliğine kadar çıkabilen 2x32-bit 800MHz LPDDR3 bellek destekli, Android 4.2 ve üstü sürümlerle kullanıldığında Miracast kablosuz görüntü aktarım teknolojisiyle uyumlu, yeni Hexagon V5 dijital sinyal işlemcisi, çift görüntü sinyal işlemcileri (ISP), Wi-Fi 802.11ac standardına desteğine sahip, 150Mbps kadar çıkabilen üçüncü nesil 4 LTE modem ve enerji tasarrufu odaklı donanım elemanlarını bünyesinde barındıran Snapdragon 800 yongaları halihazırda örneklendirme aşamasında. Çipin 2013'ün ikinci yarısında satışa çıkacak mobil telefon ve tabletlerde kullanılmaya başlayacağı öngörülüyor.
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Valla kim ne derse desin, ARM kanadında güç katlana katlana artıyor.
Gitgide x86 gücüne doğru yaklaşıyor.
Intel ise Mobil pazarda tanıttığı yeni mimari Atom işlemci ailesi ile
5Mpixel kamera desteği, 1366x768 pixel çözünürlük desteği gibi yukarıda ARM'ın sunduklarının yanına yaklaşmayacak derecede komik özellikler destekleyerek resmen kendini baltalıyor.
Esasında bunu isteyerek yapmıyor sanırım. Zira x86 pazarını parmağında oynattığı için mobil pazarda da aynısını deniyor ama YEMEZ. Zira bu pazarda güç tüketimi açısından olsun ve yukarıda özelliklerini gördüğünüz üzere "KISITLAMA" yapmaması açısından olsun gerçekten yenilikçi ARM var.
Bu yüzden Intel, eğer ARM ile baş edebilmek istiyor ve bu piyasada iyi bir yer edinmek istiyorsa bu 5Mpixel kamera veya düşük çözünürlük gibi kısıtlamaları bırakıp kendisini kabul gördürmeye çalışmaya başlaması gerekiyor.
2013 yılı FullHD telefonların yılı olacak, Intel 1366x768 çözünürlük destekli yeni işlemci çıkartıyor.
Qualcomm da bırak 1920x1080 i 2560x2048 çözünürlük destekli işlemci tanıtıyor.
Intel ise kendini x86 arenasında sanıyor. Bakalım ne zaman uyanacak...
videoyu koymayı denedim beceremedim linkini koyayım bari
youtube.com/...
snapdragon un yeni video filmi kısa metraj eylenceli güzel bir görsel. :)
Tegra 4 gerilerde diğer platformlarda çok geç çıkacak gibi habere bakarsan yıl sonuna doğru anca görürüz Snapdragon 800 serisiniki buda çok geç bir tarih ama bu seri 1-2 ay içinde çıksa idi piyasayı allak bullak ederdi.
Kelimeleri yuvarlayarak duygu sömürüsü yapıp farklı anlamlar çıkarmaya gerek yok. İsteyen kullanıcı önceki mesajlarınızı okuyup söylediklerimin doğru olup olmadığını görür....
hiç uzatmicam millet kimin ne olduğunu görüyor ... laf atmak için sebep aradığınıda görüyor durduk yere sataştığınıda görüyor ... benim kimse umrumda değl ben kendime bakarım savunduğum değerlere sımsıkı sarılırım ama senin gibiler ise anca insanlarla uğraşır sözde laf atmaya sataşmaya aa bak ben bildim bunuda rezil ettim demeye uğraşır ... bana sataşıp sataşmaman umrumda değil hiç iplemem ama sana zarar senin insanlığını düşürür ...
rakip olmadan hiç bi sektör başarılı olamaz şimdi ne oldu mesut abininde dile getirdiği gibi markası farklı ama donanımı aynı zibil gibi cihaz çıktı ... farklı alternatifler lazım hatta TI OMAP 5 inde bir an önce duyurulması gerekiyor piyasa Qualcomm ile gitmez ...
bazı insanlar çok bilmişliklerini hedef göstererek ''ben biliirm'' ''yanlız benim haberim olur'' ''ben en iyisiyim'' dercesine kendisini kanıtlama çabasında ...
böyle tiplerin olduğu bir mecrada cahilliğimi kabul ediyorum!!!
teknolojiyi takip edipte bilimden ilimden moderniteden nasip alıpta insanlıktan nasip alamayanlarda mümkünmüş bunuda görmüş olduk ...
sanmam şuan piyasada 4.2 android kullanan 2 çekirdek modeli var geekbench skoru 2000 ve s4 msm8960 4.0.4 android sürümü ile 1600 alıyor