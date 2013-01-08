CES 2013: Samsung, dört çekirdekli yeni amiral gemi LED televizyonu F8000'i duyurdu





Samsung'un tüketici elektroniği bölümünden sorumlu başkanı Boo-Keun Yoon'un konuşmasıyla başlayan teknoloji devinin CES 2013'teki basın konferansında, ev elektroniği odaklı çözümler tanıtıldı. Her yıl olduğu gibi firmanın yeni amiral gemi LED televizyonu da etkinlik kapsamında sahne aldı. Bu seneki ürününde dört çekirdekli bir çipsete yer veren Samsung, F8000 model numaralı LED TV'sinin Micro Dimming Ultimate teknolojisi sayesinde en iyi görüntü kalitesi ve derin siyah tonları sunan görüntüleme donanımı olduğuna dikkat çekti. Yalnızca 6mm'lik bir çerçeveye sahip televizyonun 100W'lık ses çıkışı bu dar çerçeveye entegre edilerek ince tasarım korunmuş.

46", 55", 60", 65" ve 75 inçe kadar büyüklüklerde sunulan F8000'e üreticinin yeniden tasarladığı Smart Hub ev eğlence sistemi eşlik ediyor. HDVC video kodek desteği sayesinde canlı görüntü akışında pürüzsüz bir deneyim vaat eden, güçlü çipsetinin bir getirisi olarak uygulamalardan canlı yayına geçiş sırasında üç kat daha performanslı çalışacağı ifade edilen televizyon, 2MP'lik ön kamerayla donatılmış. Ses algılama özelliği ve S Recommendation fonksiyonunu bir araya getiren Samsung, günlük konuşma dilinde dahi kolayca kullanıcısının komutunu algılayabilen bir sistem oluşturmuş. Bu sayede çok sayıda dijital içeriğe ev sahipliği yapan Smart Hub platformunda talep edilen görüntü veya hizmete en kısa sürede erişilebilecek.

Parlamayı önleyen mikro karartma sistemi ve Precision Black algoritması ile farklı bölgelerdeki siyah dengesini sağlayan, görüntünün aydınlık kısımlarına etki etmeyen Samsung'un yeni akıllı LED televizyonu F8000, Mart ayında satışa çıkacak. Ürünün fiyatı henüz açıklanmadı.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=21335