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Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2013: Samsung, dört çekirdekli yeni amiral gemi LED televizyonu F8000'i duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,7b
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23
Televizyonlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung'un tüketici elektroniği bölümünden sorumlu başkanı Boo-Keun Yoon'un konuşmasıyla başlayan teknoloji devinin CES 2013'teki basın konferansında, ev elektroniği odaklı çözümler tanıtıldı. Her yıl olduğu gibi firmanın yeni amiral gemi LED televizyonu da etkinlik kapsamında sahne aldı. Bu seneki ürününde dört çekirdekli bir çipsete yer veren Samsung, F8000 model numaralı LED TV'sinin Micro Dimming Ultimate teknolojisi sayesinde en iyi görüntü kalitesi ve derin siyah tonları sunan görüntüleme donanımı olduğuna dikkat çekti. Yalnızca 6mm'lik bir çerçeveye sahip televizyonun 100W'lık ses çıkışı bu dar çerçeveye entegre edilerek ince tasarım korunmuş.
46", 55", 60", 65" ve 75 inçe kadar büyüklüklerde sunulan F8000'e üreticinin yeniden tasarladığı Smart Hub ev eğlence sistemi eşlik ediyor. HDVC video kodek desteği sayesinde canlı görüntü akışında pürüzsüz bir deneyim vaat eden, güçlü çipsetinin bir getirisi olarak uygulamalardan canlı yayına geçiş sırasında üç kat daha performanslı çalışacağı ifade edilen televizyon, 2MP'lik ön kamerayla donatılmış. Ses algılama özelliği ve S Recommendation fonksiyonunu bir araya getiren Samsung, günlük konuşma dilinde dahi kolayca kullanıcısının komutunu algılayabilen bir sistem oluşturmuş. Bu sayede çok sayıda dijital içeriğe ev sahipliği yapan Smart Hub platformunda talep edilen görüntü veya hizmete en kısa sürede erişilebilecek.
Parlamayı önleyen mikro karartma sistemi ve Precision Black algoritması ile farklı bölgelerdeki siyah dengesini sağlayan, görüntünün aydınlık kısımlarına etki etmeyen Samsung'un yeni akıllı LED televizyonu F8000, Mart ayında satışa çıkacak. Ürünün fiyatı henüz açıklanmadı.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=21335 Yorum Yaz
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Yusuf Miroğlu 6 yıl en beğenilen
tasarım her zamanki gibi gene çok şık olmuş.


son 2 yılın samsung amiral gemileri olan d8000, es8000 ve diger serilerindede çok olan, kronik ışık kaçırma, clouding v.s problemlere çözüm bulmuşlardır umarım.
tasarım her zamanki gibi gene çok şık olmuş.son 2 yılın samsung amiral gemileri olan d8000, es8000 ve diger serilerindede çok olan, k...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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V4LKyR 6 yıl heredot_abi_
heredot_abi_

V4LKyR

Mükemmel bir tasarımı var. Televizyonlar da artık bilgisayarlara dönüşmüş vay be.


Hangi tasarım. Zaten %99 u aynı. Sadece ekrandan ibaret :)

Şaka mı yaptın yoksa ciddi misin tam kestiremedim. :) Ayaklığı, çerçevesi, kullanılan malzeme çeşidi. Bunların hepsi tasarımdır işte. Şu gördüğün ayaklığın tasarımının bir günde yapıldığını mı zannediyorsunuz yoksa?
heredot_abi_V4LKyRMükemmel bir tasarımı var. Televizyonlar da artık bilgisayarlara dönüşmüş vay be....
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ferkut 6 yıl
Tasarımlar yine harika...
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xbr 6 yıl
Tip herzamanki gibi güzel,lakin ben TV Alırken ayağına cartına curtuna bakmam görüntü kalitesine bakarım...Umarım artık Bu Tv Samsung için milat olur ve Vivid'çiliği bırakır:)
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orhuntus81 6 yıl
hani şeffaf ekran çıkaracak diyorlardı ?
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eternity 6 yıl
Bilal bey,bu fuara sadece Samsungla Lgmi katıldı? Sharp,Toshiba,Philips,loewe,Vizio katılmadımı?
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Salvatuon 6 yıl
El ile kontrolde baya bir lag var gibime geldi. 4 çekirdek ama bu tür sorunların üstesinden gelmeliydi Samsung.
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Batuist 6 yıl
yeni yazılımı muhteşem olmuş.... bu kez olmuş...
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SystemApps 6 yıl
güzel cihaz ne denilebilirki....
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FlyingUnderpants 6 yıl
Son yıllarda o kadar güzel ayaklar/standlar çıkıyor ki, duvara asıp bu estetikten mahrum kalmamak için millet sehpa alarak üzerine koyuyor. ben dahil :)
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erci501 6 yıl
fiyatları açıklansaydı keşke
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Sanat Günesi 6 yıl
V4LKyR
heredot_abi_
V4LKyR Mükemmel bir tasarımı var. Televizyonlar da artık bilgisayarlara dönüşmüş vay be.
Hangi tasarım. Zaten %99 u aynı. Sadece ekrandan ibaret :)
Şaka mı yaptın yoksa ciddi misin tam kestiremedim. :) Ayaklığı, çerçevesi, kullanılan malzeme çeşidi. Bunların hepsi tasarımdır işte. Şu gördüğün ayaklığın tasarımının bir günde yapıldığını mı zannediyorsunuz yoksa?

Evet birgünde de yapılabilir. Bu işin özel üretim bölümünde Tasarımcı arkadaşım var. Bazı şeyleri çok abartmayın. Adamlar bu ürünleri çok ucuz ve basit yöntemlerle üretip bunu ''mucize'' gibi sunup milyardolarlar kazanıyorlar.
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heredot_abi_ 6 yıl
V4LKyR
Mükemmel bir tasarımı var. Televizyonlar da artık bilgisayarlara dönüşmüş vay be.

Hangi tasarım. Zaten %99 u aynı. Sadece ekrandan ibaret :)
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V4LKyR 6 yıl heredot_abi_
heredot_abi_

V4LKyR

Mükemmel bir tasarımı var. Televizyonlar da artık bilgisayarlara dönüşmüş vay be.


Hangi tasarım. Zaten %99 u aynı. Sadece ekrandan ibaret :)

Şaka mı yaptın yoksa ciddi misin tam kestiremedim. :) Ayaklığı, çerçevesi, kullanılan malzeme çeşidi. Bunların hepsi tasarımdır işte. Şu gördüğün ayaklığın tasarımının bir günde yapıldığını mı zannediyorsunuz yoksa?
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ankhenathon 6 yıl
4k değilse ise yaramaz
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V4LKyR 6 yıl
Mükemmel bir tasarımı var. Televizyonlar da artık bilgisayarlara dönüşmüş vay be.
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