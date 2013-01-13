CES 2013 : Sony giriş seviyesi cihaz üretiminden çekilebilir

Haber Editörü
Xperia Z modeli ile birlikte oldukça beğenilen ve belki de yaygın dağıtım yapacak ilk Full HD ekranlı modele sahip olma unvanına kavuşacak olan Sony, bununla birlikte pazar stratejisinde değişikliğe gidiyor.
CES 2013 fuarında konuşan Xperia ürün pazarlama müdürü Stephen Sneeden, akıllı telefon pazarında büyük oynamak istediklerini ve premium ürünler üreten bir firma olma planlarının olduğunu, bunun için de pazar stratejisinde değişikliğe gideceklerini ifade etti.
Seçkin akıllı telefonlar üretmeye hazır olduklarını belirten Sneeden, bununla birlikte giriş seviyesi modellerin pek çok önemli özellikten yoksun olduğunu ve Sony tarzına zarar verdiğini vurguladı. Sony bu nedenle giriş seviyesi pazarını diğer oyunculara bırakmayı düşünüyor.
Sony seçkin modellerindeki özellikleri belirli bir düzeyde orta seviye cihazlara da getirecek. Bu sayede ürünlerini belli bir çizgide ve Sony tarzını yansıtır şekilde üretecek.
Xperia Z modelinde yer alan sağ güç tuşu ise yeni bir tasarım hamlesi ve sonraki modellerde de yer alacak. Böylece tüketiciler Sony kalitesini tanıyabilecekler.
CES 2013 fuarında konuşan Xperia ürün pazarlama müdürü Stephen Sneeden, akıllı telefon pazarında büyük oynamak istediklerini ve premium ürünler üreten bir firma olma planlarının olduğunu, bunun için de pazar stratejisinde değişikliğe gideceklerini ifade etti.
Seçkin akıllı telefonlar üretmeye hazır olduklarını belirten Sneeden, bununla birlikte giriş seviyesi modellerin pek çok önemli özellikten yoksun olduğunu ve Sony tarzına zarar verdiğini vurguladı. Sony bu nedenle giriş seviyesi pazarını diğer oyunculara bırakmayı düşünüyor.
Sony seçkin modellerindeki özellikleri belirli bir düzeyde orta seviye cihazlara da getirecek. Bu sayede ürünlerini belli bir çizgide ve Sony tarzını yansıtır şekilde üretecek.
Xperia Z modelinde yer alan sağ güç tuşu ise yeni bir tasarım hamlesi ve sonraki modellerde de yer alacak. Böylece tüketiciler Sony kalitesini tanıyabilecekler.
http://asia.cnet.com/sony-mobile-may-leave-the-entry-level-tier-says-exec-62220116.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
15 yaşındaki çocuğun neresi seçkin Allah aşkına :)
Sony üst seviyeye oynamaya başlayınca Samsung'un ve fanlarının bir tarafları tutuşmaya başlamış.
Sony'nin akıllı telefonda bir başarısı yok mu?
2012'de 40 milyondan fazla Xperia sattı Sony. Xperia serisiyle onlarca ödül aldı.
Ayrıca geçen senenin amiral gemisi olan Xperia T, her şeyiyle Samsung'un plastik S3'ünden daha iyi bir cihazdı, ama gelmedi ülkemize ne yazık ki.
Samsung'un en beğendiğim yanı, pazarlamayı iyi yapması. Samsung TR iyi pazarlama yapmasa, plastik S3 milyonlarca satamaz. Alanların çoğu bilgisiz zaten.
S4 gelene kadar Xperia Z lider, S4 geldikten bir kaç hafta sonra Sony yılın ikinci yarsı için hazırladığı amiral gemisini de tanıtacaktır, haberleri DH'de var. (Haziran veya Ağustos'ta)
Yani Samsung şimdi de geride kalıyor, S4 çıkınca da geride kalacak.
Size ise mağarada iyi uykular.
İyide samsunta şimdi bir telefon çıkarsın xperia z den daha güçlü olur. Bu sürekli telefon çıkarmakla olmuyorki? Ya xperia z yi çıkartıp 1 yıl başka bişey çıkartmayacaksın ya da böyle 6 ayda bir model tanıtmayacaksın. Ne demek yani şubat ayında xperia z tanıt, ağustosta da tanıtılan modelin adı xperia Ğ olur. Var mı öyle 6 ayda bir telefon eskitmek?