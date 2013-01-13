CES 2013 : Sony giriş seviyesi cihaz üretiminden çekilebilir





Xperia Z modeli ile birlikte oldukça beğenilen ve belki de yaygın dağıtım yapacak ilk Full HD ekranlı modele sahip olma unvanına kavuşacak olan Sony, bununla birlikte pazar stratejisinde değişikliğe gidiyor.



CES 2013 fuarında konuşan Xperia ürün pazarlama müdürü Stephen Sneeden, akıllı telefon pazarında büyük oynamak istediklerini ve premium ürünler üreten bir firma olma planlarının olduğunu, bunun için de pazar stratejisinde değişikliğe gideceklerini ifade etti.



Seçkin akıllı telefonlar üretmeye hazır olduklarını belirten Sneeden, bununla birlikte giriş seviyesi modellerin pek çok önemli özellikten yoksun olduğunu ve Sony tarzına zarar verdiğini vurguladı. Sony bu nedenle giriş seviyesi pazarını diğer oyunculara bırakmayı düşünüyor.



Sony seçkin modellerindeki özellikleri belirli bir düzeyde orta seviye cihazlara da getirecek. Bu sayede ürünlerini belli bir çizgide ve Sony tarzını yansıtır şekilde üretecek.



Xperia Z modelinde yer alan sağ güç tuşu ise yeni bir tasarım hamlesi ve sonraki modellerde de yer alacak. Böylece tüketiciler Sony kalitesini tanıyabilecekler.





http://asia.cnet.com/sony-mobile-may-leave-the-entry-level-tier-says-exec-62220116.htm