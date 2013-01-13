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CES 2013 : Sony giriş seviyesi cihaz üretiminden çekilebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
101
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z modeli ile birlikte oldukça beğenilen ve belki de yaygın dağıtım yapacak ilk Full HD ekranlı modele sahip olma unvanına kavuşacak olan Sony, bununla birlikte pazar stratejisinde değişikliğe gidiyor.

CES 2013 fuarında konuşan Xperia ürün pazarlama müdürü Stephen Sneeden, akıllı telefon pazarında büyük oynamak istediklerini ve premium ürünler üreten bir firma olma planlarının olduğunu, bunun için de pazar stratejisinde değişikliğe gideceklerini ifade etti.

Seçkin akıllı telefonlar üretmeye hazır olduklarını belirten Sneeden, bununla birlikte giriş seviyesi modellerin pek çok önemli özellikten yoksun olduğunu ve Sony tarzına zarar verdiğini vurguladı. Sony bu nedenle giriş seviyesi pazarını diğer oyunculara bırakmayı düşünüyor.

Sony seçkin modellerindeki özellikleri belirli bir düzeyde orta seviye cihazlara da getirecek. Bu sayede ürünlerini belli bir çizgide ve Sony tarzını yansıtır şekilde üretecek.

Xperia Z modelinde yer alan sağ güç tuşu ise yeni bir tasarım hamlesi ve sonraki modellerde de yer alacak. Böylece tüketiciler Sony kalitesini tanıyabilecekler.


http://asia.cnet.com/sony-mobile-may-leave-the-entry-level-tier-says-exec-62220116.htm Yorum Yaz
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jakops. 6 yıl en beğenilen
onsos1100
sony pazar payı filan düşünmüyor direk kafaya oynuyor... Apple gibi seçkin bir müşteri kitlesi oluşturmayı planlıyor...

15 yaşındaki çocuğun neresi seçkin Allah aşkına :)
onsos1100sony pazar payı filan düşünmüyor direk kafaya oynuyor... Apple gibi seçkin bir müşteri kitlesi oluşturmayı planlıyor...15 ya...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Provisional 6 yıl CoMMaNDeRCX
CoMMaNDeRCX

Cin olmadan adam çarpmak diye buna denir. Akıllı telde daha elle tutulur bir basarın yok şimdi den bu apple tripleride nerden çıktı. Herkes huawie bile havaya girmiş daha dün huawie açıklama yapmıştı şimdide sony aynisini demis neymiş efendim ucuz cihaz uretmeyeceklermis. Oldu millet te ikibin beşyüz lira verip huawie sony almak için sıraya girmişti. Daha iphone galaxy seviyesine ulasmadin bu havaa bu trip de nerden çıktı. Sony apple gibi asla olamaz sonuçta apple in kendine münhasır bir kitlesi ve işletim sistemi var. Android pazarı desen ordada lg si htc si samsungu vs birsürü marka var. Sony eğer ben apple olacam diyorsa gidip kendi işletim sistemin i geliştirmeli. Yoksa bir cihaz geliştirdim suya toza dayanıklı havasına girmemeli hele abd de vs herhangi bir teli özel kaplamayla suya toza dayanıklı hale getirmek bes dakka da mümkün hatta adamlar otuz yıl dayanıklılık süresi vadediyor. Bu yüzden sony aklını başına devsir






Sony üst seviyeye oynamaya başlayınca Samsung'un ve fanlarının bir tarafları tutuşmaya başlamış.

Sony'nin akıllı telefonda bir başarısı yok mu?

2012'de 40 milyondan fazla Xperia sattı Sony. Xperia serisiyle onlarca ödül aldı.
Ayrıca geçen senenin amiral gemisi olan Xperia T, her şeyiyle Samsung'un plastik S3'ünden daha iyi bir cihazdı, ama gelmedi ülkemize ne yazık ki.

Samsung'un en beğendiğim yanı, pazarlamayı iyi yapması. Samsung TR iyi pazarlama yapmasa, plastik S3 milyonlarca satamaz. Alanların çoğu bilgisiz zaten.

S4 gelene kadar Xperia Z lider, S4 geldikten bir kaç hafta sonra Sony yılın ikinci yarsı için hazırladığı amiral gemisini de tanıtacaktır, haberleri DH'de var. (Haziran veya Ağustos'ta)
Yani Samsung şimdi de geride kalıyor, S4 çıkınca da geride kalacak.

Size ise mağarada iyi uykular.
CoMMaNDeRCXCin olmadan adam çarpmak diye buna denir. Akıllı telde daha elle tutulur bir basarın yok şimdi den bu apple tripleride nerden...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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vamp 6 yıl
abdullahkhan
CoMMaNDeRCX Cin olmadan adam çarpmak diye buna denir. Akıllı telde daha elle tutulur bir basarın yok şimdi den bu apple tripleride nerden çıktı. Herkes huawie bile havaya girmiş daha dün huawie açıklama yapmıştı şimdide sony aynisini demis neymiş efendim ucuz cihaz uretmeyeceklermis. Oldu millet te ikibin beşyüz lira verip huawie sony almak için sıraya girmişti. Daha iphone galaxy seviyesine ulasmadin bu havaa bu trip de nerden çıktı. Sony apple gibi asla olamaz sonuçta apple in kendine münhasır bir kitlesi ve işletim sistemi var. Android pazarı desen ordada lg si htc si samsungu vs birsürü marka var. Sony eğer ben apple olacam diyorsa gidip kendi işletim sistemin i geliştirmeli. Yoksa bir cihaz geliştirdim suya toza dayanıklı havasına girmemeli hele abd de vs herhangi bir teli özel kaplamayla suya toza dayanıklı hale getirmek bes dakka da mümkün hatta adamlar otuz yıl dayanıklılık süresi vadediyor. Bu yüzden sony aklını başına devsir



Sony üst seviyeye oynamaya başlayınca Samsungun ve fanlarının bir tarafları tutuşmaya başlamış. Sonynin akıllı telefonda bir başarısı yok mu? 2012de 40 milyondan fazla Xperia sattı Sony. Xperia serisiyle onlarca ödül aldı. Ayrıca geçen senenin amiral gemisi olan Xperia T, her şeyiyle Samsungun plastik S3ünden daha iyi bir cihazdı, ama gelmedi ülkemize ne yazık ki. Samsungun en beğendiğim yanı, pazarlamayı iyi yapması. Samsung TR iyi pazarlama yapmasa, plastik S3 milyonlarca satamaz. Alanların çoğu bilgisiz zaten. S4 gelene kadar Xperia Z lider, S4 geldikten bir kaç hafta sonra Sony yılın ikinci yarsı için hazırladığı amiral gemisini de tanıtacaktır, haberleri DHde var. (Haziran veya Ağustosta) Yani Samsung şimdi de geride kalıyor, S4 çıkınca da geride kalacak. Size ise mağarada iyi uykular.

İyide samsunta şimdi bir telefon çıkarsın xperia z den daha güçlü olur. Bu sürekli telefon çıkarmakla olmuyorki? Ya xperia z yi çıkartıp 1 yıl başka bişey çıkartmayacaksın ya da böyle 6 ayda bir model tanıtmayacaksın. Ne demek yani şubat ayında xperia z tanıt, ağustosta da tanıtılan modelin adı xperia Ğ olur. Var mı öyle 6 ayda bir telefon eskitmek?
abdullahkhanCoMMaNDeRCX Cin olmadan adam çarpmak diye buna denir. Akıllı telde daha elle tutulur bir basarın yok şimdi den bu apple...
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DH Misafiri 6 yıl
onur_ken
onsos1100 sony pazar payı filan düşünmüyor direk kafaya oynuyor... Apple gibi seçkin bir müşteri kitlesi oluşturmayı planlıyor...
apple in seckin musterisi mi kaldi... adamlar zaten her turlu satiyorlar... kimin aldigi onlarin umrunda degil.. cirolari onlari ilgilendiriyor.. herkes ne yapip ne edip bi apple urunune sahip oluyor.... hic bisey ulasilmaz degil... hersey kisa zaman icinde normallesiyor.. ki oyle de olmasi gerek...

kapıcıda simitçide bile apple var apple artık piyasa oldu
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akifs44 6 yıl
Cekilsede farketmez ki zaten giris seviyesi cihazlarini bile giris seviyesi fiyatlardan satmiyolar ki.
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truvazotti 6 yıl
samsung fanlarına cevap vermeyin. Konu uzadıkça uzar. "Samsung firması onlara para veriyor" çünkü firmayı her yerde savunsunlar diye. Gönüllü avukatlar. Zaten samsungun sırtı yere gelmez böyle müşteri varken. (Tırnak işaretini anlayan anlamıştır heralde)
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Prequel 6 yıl
Sony'nin geçen sene efsane zararlar etmesi bu kendini bulutların üstünde görmelerinden oldu. Sonra çıkıp biz f/p ürünleri yapacağız dediler ama anlaşılan hala ders almamışlar ve batana kadar da durmayacaklar. Bu model sayısını azaltacağı anlamına gelmiyor. Orta seviye değil giriş seviye demiş. Birkaç ay sonra gene Xperia A, B, C, D diye yardırmaya başlar. Sony fanları öyle çekilmez ki iFanlar bunların yanında daha iyi oluyor. Kimse iFanlar kadar kötü olamaz diye düşünürdüm ama oluyormuş meğer. Bir tane olumsuz yorumu eksili bırakmaktan kaçmamışlar. Doğruları okuyunca zor geliyor. Ara ara çıkıp da "It's a Sony" tarzı ergence slogan atanlar var. Bu ne arkadaş? Bu kadar boş bir kitle görmedim. Xperia Z de alsın havasını da sonra bakalım sesiniz çıkacak mı?
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Provisional 6 yıl Prequel
Prequel

Sony'nin geçen sene efsane zararlar etmesi bu kendini bulutların üstünde görmelerinden oldu. Sonra çıkıp biz f/p ürünleri yapacağız dediler ama anlaşılan hala ders almamışlar ve batana kadar da durmayacaklar. Bu model sayısını azaltacağı anlamına gelmiyor. Orta seviye değil giriş seviye demiş. Birkaç ay sonra gene Xperia A, B, C, D diye yardırmaya başlar. Sony fanları öyle çekilmez ki iFanlar bunların yanında daha iyi oluyor. Kimse iFanlar kadar kötü olamaz diye düşünürdüm ama oluyormuş meğer. Bir tane olumsuz yorumu eksili bırakmaktan kaçmamışlar. Doğruları okuyunca zor geliyor. Ara ara çıkıp da "It's a Sony" tarzı ergence slogan atanlar var. Bu ne arkadaş? Bu kadar boş bir kitle görmedim. Xperia Z de alsın havasını da sonra bakalım sesiniz çıkacak mı?

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DH Misafiri 6 yıl
Suya dayanıklı yapmaları iyi olmuş bu telefonu. Çünkü yalarım ben bunu
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DH Misafiri 6 yıl
Sony kasa yapısı, kamerası, ekranı ses kalitesi gibi özelikler tartışılamaz.Sadece türkiyede samsung'u olan farklıdır gibi bir algı var.2 milyarlık sony alsan kimse bakma git bir tane galaxy ace al herkes konuşur.Samsung telefon üretimind edğil ama bu işin pazarlama ,reklam işini kesinlikle iyi yapıyo.Ama sony'nin telefonunu bir kee kulanan bence vazgeçemiyor çünkü küçük ayrıntıları sony'i sony yapıyor[Kunye=]
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cumur 6 yıl
Zaten bu giriş seviyesi orta seviye hikayesi samsung ile nokianin bok yemesi başka bişey değil, ticari kandırmaca kazık
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ST4LK3R 6 yıl
dere.beyi
BU ADAMLARA GÜVENEMİYORKİ İNSAN !!!!!!!!!!2011 CİHAZLARINA BİLE ARTIK YAZILIM DESTEĞİ VERMİYORUZ DİYOR ADAM ŞİMDİ BUNUDA ALIP ÖNÜMÜZDEKİ SENE GÜNCELLEMELERDEN YARARLANAMICAZ İSE NE ANLADIM BU İŞTEN DEĞMEZKİ BU TELEFONU ALMAYA ?

512 ramlı telefona JB atsan ne olur atmasan ne olur. LG, Motorola, HTC çoğu cihazına İCS'i getirmedi. 1 gb ramlı çift çekirdekli Motorola Atrix güncelleme almazken, benim xperia neo'm İCS le çalışıyor. Sony'i tercih etmemdeki en büyük nedenlerden birisi ürünü sattıktan sonra bile arkasında. Hatta GreenHeart nedeniyle soyulan tuşları bile 2 yıl snora bedava değişiyor.. Yorumunuzu Sony kullana biri olarak biraz yanlı buluyorum. Yorumunazu da artılayanlar muhtemelen ayfoncu veya Samsungcular...
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onsos1100 6 yıl
arkadaşlar şu "wolf silver" ın yazdıklarına itimat etmeyin daha öncede bana buna benzer bir konu da karşılık vermişti.

Samsung un arka kasasının plastik olmadığını polikarbonat olduğu idda etmişti. Ancak o kadar bilgili bir arkadaşımız ki polikarbonun bir plastik türü olduğunu bile ayırt edemiyor her halde elindeki telefona bakıp bakıp porselen kaplama filan sanıyor yada karbonat kısmına aldanıp sodadan cep telefonu üretiyorlar vay be samsung teknolojisi gibi algılar içersinde



Ben kendisine birşey demiyorum sadece eski yazdıklarına girip biraz bakarsanız ne kadar bilgili biri olduğunu anlarsınız.


Yazdıklarını biraz takip edince 2 tane sonuca vardım

1.si samsung galaxy S III konusuna girip "abi bu bluetooth nasıl kapatılıyor" "arkadaşlar wifi yi nasıl açarım" gibi dahice sorular
2. si de SONY Xperia konularına girip "sony reklam yapmıyor" "sony güncelleme yapmıyor" "xperia z nin ekranı şöyle işlemcisi böyle"

daha dünyada telefonu eline alanların sayısı 20 yi geçmemiş arkadaş herhalde eline almış 1 aydır kullanıyor xperia Z hakkında yorum yapıyor
aldırmayın arkadaşlar ne yazarsa yokmuş gibi yapın bunları böyle böyle bitiricez.


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wolf silver 6 yıl onsos1100
onsos1100

arkadaşlar şu "wolf silver" ın yazdıklarına itimat etmeyin daha öncede bana buna benzer bir konu da karşılık vermişti.

Samsung un arka kasasının plastik olmadığını polikarbonat olduğu idda etmişti. Ancak o kadar bilgili bir arkadaşımız ki polikarbonun bir plastik türü olduğunu bile ayırt edemiyor her halde elindeki telefona bakıp bakıp porselen kaplama filan sanıyor yada karbonat kısmına aldanıp sodadan cep telefonu üretiyorlar vay be samsung teknolojisi gibi algılar içersinde



Ben kendisine birşey demiyorum sadece eski yazdıklarına girip biraz bakarsanız ne kadar bilgili biri olduğunu anlarsınız.


Yazdıklarını biraz takip edince 2 tane sonuca vardım

1.si samsung galaxy S III konusuna girip "abi bu bluetooth nasıl kapatılıyor" "arkadaşlar wifi yi nasıl açarım" gibi dahice sorular
2. si de SONY Xperia konularına girip "sony reklam yapmıyor" "sony güncelleme yapmıyor" "xperia z nin ekranı şöyle işlemcisi böyle"

daha dünyada telefonu eline alanların sayısı 20 yi geçmemiş arkadaş herhalde eline almış 1 aydır kullanıyor xperia Z hakkında yorum yapıyor
aldırmayın arkadaşlar ne yazarsa yokmuş gibi yapın bunları böyle böyle bitiricez.




samsug plastık kasa kulanıyor olabılır..ama 4-5 aydır kullanıyorum ve hıc cızık yok..
onemlı olan plastık olması degıl ya yapılma seklıdır bazıları alemınyum falan kullanıyor da ne oluyor(apple) cabucak cızılıyor..
samsung gıdıp telefon kaplamasını celıkten de yapılır adamların amacı hafıf olması ıcın yapıyorlar.
. telefon pıyasasında sony den cok ustun..

. Ve plastık dedıgın sey yakında tum yolcu ucaklarında kullanılacak(boeıng).. nedenı ıse hafıf olması ıcın..


AMA SEN BUNLARI ANLAMIYORSUN ANLAMAK ICIN BEYNINDE YER ACMAN GEREK TABI EGER BEYIN VARSA

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wolf silver 6 yıl
abdullahkhan
wolf silver
abdullahkhan
wolf silver
abdullahkhan
wolf silver
acmtncy
wolf silver
acmtncy
wolf silver Iyi ki suya ve toza dayanıklı bir telefon urettin hemende havaya girdi.. şu anda piyasada ekran ve tasarım olarak iyi olabilirsin ama daha htc ve galaxy s4 var. Lg G2 Belki galaxy s4 tasarım olarak seni gecemez. Ama htc seni tasarım işlemci ekran ve arayuzde geçecektir...sen zaten giriş seviyesi telefonlardan para kazanıyordun. kimsenin gidip sony in üst seviye telefonunu aldığını görmedim. Zaten onun amiral gemi modeli htc ve samsungun orta seviye telefonlarina eşittir :-):-P:-P
sony reklam yapmıyor diye millet cahil kalmış hiçbir şeyden haberi yok. htc de önce 3 senelik tasarımı ısıtıp ısıtıp piyasaya sürmeyi bıraksın sonra gelsin.
Sony reklam yapmiyor mu?o zaman james bond reklamı neydi.
Sony htc nin orta seviye telefonunda olan çift çekirdekli işlemciyi gidip en üst düzey modelinde kullanıyor
. Iyi ki şimdi 4 çekirdekliye geçti. Ama rakipleri de 8 çekirdekli telefon cikaracaklar
yine geriden geliyor.. sony sadece tasarım ve cameraya guveniyor bunlar yetersiz.. sony eğer üst seviyede yarışacaksa donanım arayuz de gerekli. Herşey kamera ile olmuyor. Veya kimse gidip telefonu ile havuza girmeyecek. Bunu büyük bir yenilik diye taninmasinlar.
xperia s çıktığında da bi turkcellde reklamı çıktı o kadar. xperia ionnun en büyük reklamı da istanbulda bazı yerlerde gösteriler düzenlemek oldu. facebookta falan sony türkiyenin sayfasını takip etmesem ondan da haberim olmayacak ki ben ankarada oturuyorum. onun dışında 2-3 tane otobüs durağında reklam gördüm o da sony reklamından çok james bon reklamı gibiydi. şimdi gidip bi samsunga bakıyorum ana yolları gören bina cephelerini kiralayıp reklam yapıyor. bir teknomarkete gitseniz onda da sizi samsung reklamları karşılıyor. içeride de diğer firmaların modellerinin toplamı kadar samsung modeli var. işlemci konusunda ise diğer firmalar cortex a9 4 çekirdeğe geçti ama sonynin en son amiral gemisindeki işlemci çift çekirdek ama s4 işlemcilerdi. one s ve one x ilk çıktığında one x 4 çekirdek olmasına rağmen one s ona yetişiyordu. kaldı ki s3ün amerika versiyonunda da xperia t ile aynı işlemciden vardı. yani olaya 4 çekirdek vs çift çekirdek olarak bakmamak lazım. perfomans olarak çok yakınlar. su geçirmezlik de firmaların adam gibi bir yenilik getirmediği şu zamanlarda dikkat çekici bir özellik. yeni model deyince hepsi işlemciyi ve ekranı iyileştirip piyasaya sürüyor. sanırım son zamanlarda aklıma gelen en önemli yenilik samsungun göz izleme yazılımı bir de nokianın pureviewi. kaldı ki bunlar da yazılım. apple panoramik çekimi yenilik diye sunarken sonynin su geçirmez telefon yapması yeni bir çağ başlatmak gibi oluyor.
Sony 4-5 ayda bir model tanıtırsa zaten kimse almaz
. Şu an samsung galaxy s3 tek başına sonyin tüm telefonlarinin satışını geçti..
bende aldım ve gayet memnunum telefona verdiğin parayı hak ediyor.
Senin telefonun güncel. Herzaman ilk yazılımi ilk sen aliyorsun. Ve donanım kesinlikle en iyisidir. Pop up play Özelligi de bide akıllı bekleme özellide güzel. Bataryayi değiştirebiliyorsun micro sd takabiliyorsun. Bu kadar özellik yeterli. Benim için kamera veya tasarım olarak o kadar önemli değil. Eğer tasarım önemli olsaydi gider htc alırdım..

O otuz milyon kişi de sizin gibi S3ün chipsetine kanmış. Donanımı en iyisi mi?
S3ün donanımı Snapdragon S4ün çift çekirdekli versiyonuyla neredeyse aynı. S4 Pro aynı ekran çözünürlüğünde S3ten 3 kat daha hızlı. Full HD Ekranda ise 1.8. Kat kadar daha hızlı ki Adreno 320yi saymıyorum bile. S3 performans dışında her konuda, her rakibinden geri kalıyordu, Sonyden de. (Xperia S) Ayrıca, bir şeyin kalitesine satış rakamlarına bakarak ulaşamazsınız. COD serisi her yıl milyonlar satıyor, kimse geçip en iyi oyun COD diyor mu? Önemli olan tonla seçenek arasından en iyiyi bulmaktır. 2013 iFAya kadar en iyisi XPERIA Zdir.
Ha ha ha xpria s galaxy s3 rakibi mi?
O değil galaxy s3 rakibi en fazla galaxy s2 rakibi olabilir o da belki.
Gel gelelim işlemcisine android tarafında hiç bir şirket samsungun exynos işlemcileriyle yarisamaz.
Çift çekirdekli işlemci 4 çekirdeği mi geçiyor. O zaman htc gidipte çift işlemciyi one x te kullanmalıydi. Sen yıllarca kendini bu ise adamış bir şirketten daha iyi biliyorsun yani
. Çift çekirdekli işlemci hiç bir zaman 4 çekirdekli bir işlemciyi gecemez androidde bu böyle.
Bu sefer gelelim 30 milyonluk satışa şu an teknolojiden anlayan herkes ve teknolojinin en önemli isimleri galaxy s3 kullanıyor.. senin bu xpria t IFA da çıktı. Galaxy s3 ten yaklaşık olarak 3-4 ay sonra çıktı.. ve yine geçemedi Gecemezde. Evet QUALCOM işlemcileri iyi ama sadece 28 nm ile ürettikleri için. Eğer samsungun exynos 5250 ile krait 28 karsilastirirsan karsilastirirsan krait onu gecemez çünkü A9 ve A15 melez bir işlemcidir ama 5250 saf A15 tir. Ve kesinlikle onu gecemez..
Bu sefer de çözünürlükten bahsedelim Şu an nexus 10 da kullanılan işlemci 5250 çift çekirdeklidir. Ve çözünürlük olarak 2560 x 1600 dur. Ipadan daha yüksek bir çözünürlüğü var..
Neyse sen bunları tut ben geliyorum ;-);-);-)
Xperia S sadece performans anlamında S3ten biraz geri kalıyor diye onu S3ün rakiplerinden çıkaramazsınız. Zira cihpset hariç her konuda Xperia S üstün. Daha Jelly Bean almadı demeyin, Mart ayında XZ arayüzüyle alacak. Bu arada neden S4+ ile 5250u karşılaştırdınız ki?





5250 tabii ki iyi bir işlemci fakat S3te 4412 var. Ve işlemci modeli S4+ ile neredeyse aynı performansı sunuyor ki bazı testler de de öndeler. (Bkz: Quadrant, Pi, NenaMark 2) S4 Pro ise melez mimarisine rağmen 5250den daha iyi bir performans sunuyor. Qualcomm ise ARM chipset üretiminde en büyük firma olarak kabul görüyor. Sizin Samsung fanlığınız at gözlüğü takmanıza neden olduğundan bunu göremezsiniz tabii ki. Teknolojiden anlayanlar Galaxy S3 mü kullanyor?


S3 kullananalar Samsungun S3 al bi tarafına sok şunu yapsın, mal gibi bak belki ekran kararmaz, en eski nesil dört çekirdekli işlemcisi vartarzı reklamlarına kanan saf cahillerdir. Xperia T ise HER KONUDA S3Ü YERLE BİR EDEN, ÜSTÜNDE ZIPLAYIP, EZEN GEÇEN BİR CİHAZ. Tabii ülkemize gelmemesi büyük hata ona bir şey demem. Ayrıca, gidip neden konumuzla alakası dahi olmayan Nexus 10u konuya dahil ettiniz? Çözünürlüğünü falan? Bana e Nexus 10dan bana ne iPadden Burada Xperia Zyi konuşuyorduk. Sonuç olarak size de mağaranızda iyi uykular.
Samsung size en dandik, plastik, eski işlemcili, yazılımı sıfır olan cihazları reklamlarla kakalasın, siz de almaya devam edin ki Sony (veya HTC, Nokia, Apple) kalitesini sadece biz, gerçekten teknolojiden anlayanlar kullanalım.
5250 ile snapdron s4 karsilastirmamin nedeni? Snapdronnun s4 işlemcisi Değil s3 donanımini 5250 çift çekirdekli işlemcisi gecemez diyorum
gel gelelim şu ekran karartma olayina senin gibi cahiller hiç birşey anlamadim için böyle telefon özelliklerinden anlamaz. En azından bazen internette uzun bir yazı okuyorsun ekran karariyor. Bu biraz olsun engelliyor. Aşağıda yorum yapan arkadaşta gidip dice player yükleyip pop up playi kullanıyormuş. Bak gordunuz mu siz sonyciler ne kadar samsungun yapiti şeye muhtaçmissiniz.
Telefon su geçiniyormuş peh zaten havuza telefonla beraber giriyorduk
. Öyle yapacagina gidip 2300 mah lik bataryayi yükseltsin. 1 yıl önce çıkan galaxy s3 bile 2100 mah tı. Sony 1 yılda bataryayi 200 mah gelistirdi. O da kasa buyudugu için..
Çözünürlügu karsilastirmamin nedeni bana snapdron s4 çift çekirdekli işlemcisini galaxy s3 daha üstünmuş gibi göstermen.
.bende diyorum ki samsungun çift çekirdekli işlemcisi dahi en yoğun çözünürlüğü kaldırabilecek guctedır.. performans konusunda hiç bir şekilde aynı dönemde çıkan telefonlar onu gecememistir buna sony xpria t dahil.
Adam htc nin martta kullandığı işlemciyi gidip ifa da yeni diye tanıtıyor. Iyi ki turkiyeye gelmedi yoksa size kakalayaçaklardır..
marta xpria çıkarttı bu sefer ağustosda çıkardı yine T duyurdu şimdi Sıra Z de Bu gidişle tüm alfabeyi sıralayacak.
adam niye yeni telefon çıkarıyor. Üst amiral gemimiz bu diye olmadı 3 ay sonra yeni bir amiral gemi çıkarıyor. Tamam japonlar gemicilikte ustalar ama bu kadarı da fazla oldu.sony japonyanin tüm amiral gemilerini tek başına üretebiliyor
Sony niye sürekli yeni bir telefon çıkarıyor bi kendine sor bakalım. Çünkü piyasada tutunamiyor.. Güvence yok kimse ona güvenemiyor.. 2011 yılında ki telefonlara jelly bean vermedi.. şu anda Z çıktı. Sanki millet telefonla havuza veya dusa giriyor. Bide su geçirmez diyor. Su anda tasarım hariç Z de piyasaya çıkan bir çok modelde aynı özellikler aynı cipset falan filan.
1 yıl önce çıkan telefonu ile 1 hafta önce çıkan telefonu bir tutuyorsun. Su an android tarafinda herkesin gözü samsungdan acaba ondan daha iyi cep telefon yapabilecek miyiz veya onun satış rakamlarını yakalayabilecek miyiz diye sürekli ürün güncelliyor.

Eğer kafani gomdugun kumdan cikartip dunyaya tarafsiz bir pencereden bakmayi becerebilirsen samsungun sonyi ne kadar geçtiği ve yol aldığını görürsün...
Ha bu arada sony ağustosta yine yeni bir telefon çıkarıyormuş. Galiba yine memnun değil bu sefer büyük ihtimalle sony Xpria Y olur
Yav kardeşim he.Adama diyorum ki 5250 S3teki donanımdan daha iyi biz burada S3ü konuşuyoruz. Adam S3 donanımı bile geçemiyor diyor.Ayrıca sen git videonu küçültüp izle, onu yapmak benim hiç bir b*kuma yaramıyor. Ben gönül rahatlığıyla alırım Xperia Zyi fırlatırım havuza dağa, taşa hiç bir şey de olmaz. S3e aynını yapsam diyeceğim fakat denediğim ilk şansta cihaz tuzla buz olur. Bu arada 2100 MaH bataryası olan S3, 2330 Mah Xperia Z, adam Sony 200 Mah yükseltmiş diyor.(30 MaH da çöpe gitti bu arada)S3 gibi bir dandik cihazı Sony üretmedi ki, Samsung üretti. Sony Xperia Ste 1750 MaH kullanmıştı bunda da 2330 MaH kullanıyor ki gayet yeterli(Aradaki fark 580 MaH bu arada)Sony niye çok cihaz üretiyor?SEyi yeni satın aldı da ondan. SE markasını, algısını silmek istiyor da ondan. Çeşitlilik iyidir de ondan. Fakat sizin gibilerin bunu anlamasına imkan yok, geçiyorum.Bu arada Sonynin alfabeyi kullanması sizi çok rahatsız etmiş, sanırım her harf Sonynin Samsunga attığı bir tokatın simgesi de ondan size dokunmuş.
Sen önce bi matematiğini, mantığını, felsefeni düzelt gel de öyle konuşalım BENCE.Size plastik, dandik ve kalite yoksunu S3ünüzle mutluluklar. Biz ise Poliamidlerde takılıyor, müthiş ekran ses kalitesini, en iyi multimedya deneyimini yaşıyoruz, Dragontrail çizilmez ekranları İngiliz anahtarıyla çizmeye uğraşıyoruz.(Her ne kadar başaramasak da)

'''Ayrıca sen git videonu küçültüp izle, onu yapmak benim hiç bir b*kuma yaramıyor''. ONCE BU CUMLEYI KULLANIYORSUN
SONRA
Sen önce bi' matematiğini, mantığını, felsefeni düzelt gel de öyle konuşalım BENCE.''' DIYORSUN.. BENCE TERBIYE BU MANTIK MATEMATIK FELSEFEDEN DAHA ONEMLI .. SEN ILK ONCE TERBIYENI AL VEYA DUZELT.. SONRA BEN GIDIP MATEMATIK VE FELSEFEYI ALIRIMM..
BEN SIMDIYE KADAR BIR INSANLA KONUSTUGUMU SANIYORDUM MEGERSE......
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