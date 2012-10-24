CES 2013 açılış konuşmasını Qualcomm patronu Paul Jacobs yapacak





Teknoloji dünyasına birbiri ardına yenilikler hediye eden devler sayesinde teknoloji fuarlarının önemi de hayli arttı. Her yıl Ocak ayında ABD'de düzenlenen CEA birliği tarafından organize edilen CES fuarı da bunlardan birisi.





CEA tarafından yapılan duyuruya göre, CES 2013 fuarının açılış konuşmasını mobil işlemci devi Qualcomm'un patronu ve yönetim kurulu başkanı Paul Jacobs tarafından yapacak.





14 yıl boyunca CES fuarının açılış konuşmasını Bill Gates ve Steve Ballmer üstlenmişti. Ancak Microsoft'un CES fuarında artık yer almayacağını açıklaması, birliği yeni bir konuşmacı bulmaya itti.





Paul Jacobs, patronluk görevini devraldığı günden beri Qualcomm'un başarısı için ter döken ve firmanın gelirlerini ikiye katlayan, dünyanın en iyi CEO'ları arasında gösterilen bir isim. Nisan 2012 itibariyle 8 milyardan fazla mobil yongaseti ihraç eden Qualcomm'un başarısının arkasında Paul Jacobs bulunuyor.





Konuşmanın Doğuştan Mobil temasına odaklanacağı belirtiliyor. Qualcomm'un da bu fuarda eskisine oranla daha fazla ön planda olacağı bir gerçek.