CES 2013 : Intel Haswell mimarisi ile Ultrabooklar için dokunmatik ekran ve WiDi özelliğini zorunlu hale getiriyor









Bu yıl Haziran ayında Haswell mimarisi ile 4. nesil Core işlemcileri pazara sunmaya hazırlanan Intel, Ultrabook modellerine de bazı zorunluluklar getirmeye hazırlanıyor.





Intel'in PC şefi Kirk Skaugen, Haswell mimarisi taşıyacak Ultrabook modellerinde, dokunmatik ekran ve kablosuz görüntü aktarım teknolojisi WiDi'nin zorunlu hale geleceğini açıkladı. Bugüne kadar ki Ultrabook modellerinde Intel böyle şart koşmamaktaydı.





Intel'in bu kararı almasının arkasında ise standart dizüstü modellerini yeniden elden geçirerek Ultrabook olarak tüketiciye sunma değil, tüketicide istek uyandıran bir trend oluşturma amacı yatıyor.





Ultrabook modellerinde daha iyisini sunmak adına tüketicilerle yapılan anketlerde, yüzde 80 katılımcı fare/klavye yerine dokunmatik ekran tercih edeceğini belirtmiş. Bunun yanında üreticilerin aynı modelin hem dokunmatik hem dokunmatik olmayan versiyonunu piyasaya sürmesiyle tüketicide kafa karışıklığı oluşması ve düşük fiyatlı dizüstü modellerinde dokunmatik ekran varken, üst seviye bir Ultrabook modelinde dokunmatik ekran olmamasının tüketici tarafında oluşturacağı etki, Intel'in bu kararında rol oynayan diğer etkenler.





Hem taşınabilir cihazlar tarafında hem de televizyonlar tarafında artan çözünürlük ve donanım, içerikleri harici ekranlara yansıtarak eğlenceyi artırma eğiliminin artmasına neden oldu. Intel de WiDi teknolojisini zorunlu kılarak, hem yaygın kullanılmasını artırmayı hem de kablo ihtiyacını ortadan kaldırarak daha kolay ve basit bir aktarım imkanı sunmayı planlıyor.

Intel'in orijinal yol haritasında Haswell tabanlı 4. nesil Core işlemci ailesini aslında Nisan ayında pazara sunması bekleniyordu. Ancak firma bir değişiklik yaparak yeni işlemcilerini Haziran ayında pazara sunacağını açıklamıştı. Ertelemenin nedeni hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, Haswell mimarisini taşıyan ilk ürünlerin de 2 Haziran'daki Computex 2013 fuarında boy göstereceği tahmin ediliyor.

http://www.engadget.com/2013/01/08/kirk-skaugen-interview/