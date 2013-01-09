CES 2013 : Intel Haswell mimarisi ile Ultrabooklar için dokunmatik ekran ve WiDi özelliğini zorunlu hale getiriyor

Haber Editörü
Bu yıl Haziran ayında Haswell mimarisi ile 4. nesil Core işlemcileri pazara sunmaya hazırlanan Intel, Ultrabook modellerine de bazı zorunluluklar getirmeye hazırlanıyor.
Intel'in PC şefi Kirk Skaugen, Haswell mimarisi taşıyacak Ultrabook modellerinde, dokunmatik ekran ve kablosuz görüntü aktarım teknolojisi WiDi'nin zorunlu hale geleceğini açıkladı. Bugüne kadar ki Ultrabook modellerinde Intel böyle şart koşmamaktaydı.
Intel'in bu kararı almasının arkasında ise standart dizüstü modellerini yeniden elden geçirerek Ultrabook olarak tüketiciye sunma değil, tüketicide istek uyandıran bir trend oluşturma amacı yatıyor.
Ultrabook modellerinde daha iyisini sunmak adına tüketicilerle yapılan anketlerde, yüzde 80 katılımcı fare/klavye yerine dokunmatik ekran tercih edeceğini belirtmiş. Bunun yanında üreticilerin aynı modelin hem dokunmatik hem dokunmatik olmayan versiyonunu piyasaya sürmesiyle tüketicide kafa karışıklığı oluşması ve düşük fiyatlı dizüstü modellerinde dokunmatik ekran varken, üst seviye bir Ultrabook modelinde dokunmatik ekran olmamasının tüketici tarafında oluşturacağı etki, Intel'in bu kararında rol oynayan diğer etkenler.
Hem taşınabilir cihazlar tarafında hem de televizyonlar tarafında artan çözünürlük ve donanım, içerikleri harici ekranlara yansıtarak eğlenceyi artırma eğiliminin artmasına neden oldu. Intel de WiDi teknolojisini zorunlu kılarak, hem yaygın kullanılmasını artırmayı hem de kablo ihtiyacını ortadan kaldırarak daha kolay ve basit bir aktarım imkanı sunmayı planlıyor.
Intel'in orijinal yol haritasında Haswell tabanlı 4. nesil Core işlemci ailesini aslında Nisan ayında pazara sunması bekleniyordu. Ancak firma bir değişiklik yaparak yeni işlemcilerini Haziran ayında pazara sunacağını açıklamıştı. Ertelemenin nedeni hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, Haswell mimarisini taşıyan ilk ürünlerin de 2 Haziran'daki Computex 2013 fuarında boy göstereceği tahmin ediliyor.
http://www.engadget.com/2013/01/08/kirk-skaugen-interview/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aşağıdaki linkte görüldüğü gibi bir durum varsa cidden, Intel, Haswell ile entegre gpu konusunda da baya sağlam bir çıkış gerçekleştirebilir. Bunu zaten hep söylüyor ama, bu çıkış, beklenenin üstünde bile olabilir.
anandtech.com/...
O notebook'taki GT650M'i, GDDR3 bellekli model olarak düşünsek bile, masaüstü kartlar içinde GT640 ile benzer performansta olduğu anlaşılabilir. GT640 da A10-5800K'daki HD7660D'den %30 kadar performanslı bir kart. Tek oyun fikir vermez ama Dirt 3, AMD'nin sponsoru olduğu oyunlardandır. Gerçi Nvidia'nın performansı 1 yıl boyunca daha iyiydi bu oyunda ama son 6 aydaki sürücülerle AMD bu oyundaki performansını yükseltti. Sonuç olaraksa bu oyunda GT640 ile HD7660D arasında şöyle bir fark görünüyor:
İlk verdiğim linkte, Haswell gpu'su ile GT650M'in, Full HD çözünürlük ve yüksek ayarlarla test edildiği belirtilmiş (en yüksek değil, AA kapalı). Elbette ayara göre kartların vereceği performans da değişecektir ama GT640 ile GT650M hemen hemen aynı performansı sunan kartlar, zira aynı gpu, aynı birim ve benzer saat hızlarına sahipler. Yukarıdaki tabloda GT640 yerine GT650M olduğunu düşünürsek, Haswell gpu'sunun da bu oyunda GT650M ile benzer performans gösterdiğini düşünürsek, AMD'nin APU'lardaki grafik performansı çok ciddi biçimde artırması gerekeceği anlaşılıyor. Yoksa cpu tarafında olduğu gibi gpu tarafında da Intel'in gerisinde kalacağa benzer.
Eğer orada kullanılan GT650M, GDDR5 bellekli ise durum daha da vahim demektir.
Yine de tekrar edeyim, tek oyuna bakarak (onun da sonuçları bile belli değil) Intel'in daha iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Ama gelişime dikkat etmek gerekiyor. Zira yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği üzere Intel, Dirt 3'te gpu performansını 2'ye katlayacak gibi görünüyor. Genelde de böyle olursa, AMD'nin APU konseptinin hiçbir espirisi kalmaz.
benim babam sadece televizyon izliyor. şimdi, 2015 veya 2020de yeni bir televizyon alcak olsa 42inç 200Hz FulHD 3xHDMI alırsa aptallık mı yapmış olur? lütfen biraz daha mantıklı yorumlar yapalim
Artık tekno marketlerin kataloglarından WIDI olan modeller dev gibi WIDI ikonlarıyla satılacaklar. Nasılki şimdi Şok Şok Şok!!! 42inç 200Hz FulHD 3xHDMI vs gibi satılıyorsa...
2013'te değil ama 2015'te WIDI olmayan yeni tv almak aptallık olacak...