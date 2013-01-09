Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2013 : Intel Haswell mimarisi ile Ultrabooklar için dokunmatik ekran ve WiDi özelliğini zorunlu hale getiriyor

6 yıl
801
1
12
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Bu yıl Haziran ayında Haswell mimarisi ile 4. nesil Core işlemcileri pazara sunmaya hazırlanan Intel, Ultrabook modellerine de bazı zorunluluklar getirmeye hazırlanıyor.

Intel'in PC şefi Kirk Skaugen, Haswell mimarisi taşıyacak Ultrabook modellerinde, dokunmatik ekran ve kablosuz görüntü aktarım teknolojisi WiDi'nin zorunlu hale geleceğini açıkladı. Bugüne kadar ki Ultrabook modellerinde Intel böyle şart koşmamaktaydı.

Intel'in bu kararı almasının arkasında ise standart dizüstü modellerini yeniden elden geçirerek Ultrabook olarak tüketiciye sunma değil, tüketicide istek uyandıran bir trend oluşturma amacı yatıyor. 

Ultrabook modellerinde daha iyisini sunmak adına tüketicilerle yapılan anketlerde, yüzde 80 katılımcı fare/klavye yerine dokunmatik ekran tercih edeceğini belirtmiş. Bunun yanında üreticilerin aynı modelin hem dokunmatik hem dokunmatik olmayan versiyonunu piyasaya sürmesiyle tüketicide kafa karışıklığı oluşması ve düşük fiyatlı dizüstü modellerinde dokunmatik ekran varken, üst seviye bir Ultrabook modelinde dokunmatik ekran olmamasının tüketici tarafında oluşturacağı etki, Intel'in bu kararında rol oynayan diğer etkenler.

Hem taşınabilir cihazlar tarafında hem de televizyonlar tarafında artan çözünürlük ve donanım, içerikleri harici ekranlara yansıtarak eğlenceyi artırma eğiliminin artmasına neden oldu. Intel de WiDi teknolojisini zorunlu kılarak, hem yaygın kullanılmasını artırmayı hem de kablo ihtiyacını ortadan kaldırarak daha kolay ve basit bir aktarım imkanı sunmayı planlıyor. 
Intel'in orijinal yol haritasında Haswell tabanlı 4. nesil Core işlemci ailesini aslında Nisan ayında pazara sunması bekleniyordu. Ancak firma bir değişiklik yaparak yeni işlemcilerini Haziran ayında pazara sunacağını açıklamıştı. Ertelemenin nedeni hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, Haswell mimarisini taşıyan ilk ürünlerin de 2 Haziran'daki Computex 2013 fuarında boy göstereceği tahmin ediliyor.

http://www.engadget.com/2013/01/08/kirk-skaugen-interview/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
coolman7 6 yıl
Bence de 13"lik ultra book 1.3 kg dan ağır olmamalı. 14" ise 1.5 kg dan ağır olmamalı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 6 yıl
Konudan biraz bağımsız olacak ama yeni konu açmak istemedim.

Aşağıdaki linkte görüldüğü gibi bir durum varsa cidden, Intel, Haswell ile entegre gpu konusunda da baya sağlam bir çıkış gerçekleştirebilir. Bunu zaten hep söylüyor ama, bu çıkış, beklenenin üstünde bile olabilir.

anandtech.com/...

O notebook'taki GT650M'i, GDDR3 bellekli model olarak düşünsek bile, masaüstü kartlar içinde GT640 ile benzer performansta olduğu anlaşılabilir. GT640 da A10-5800K'daki HD7660D'den %30 kadar performanslı bir kart. Tek oyun fikir vermez ama Dirt 3, AMD'nin sponsoru olduğu oyunlardandır. Gerçi Nvidia'nın performansı 1 yıl boyunca daha iyiydi bu oyunda ama son 6 aydaki sürücülerle AMD bu oyundaki performansını yükseltti. Sonuç olaraksa bu oyunda GT640 ile HD7660D arasında şöyle bir fark görünüyor:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


İlk verdiğim linkte, Haswell gpu'su ile GT650M'in, Full HD çözünürlük ve yüksek ayarlarla test edildiği belirtilmiş (en yüksek değil, AA kapalı). Elbette ayara göre kartların vereceği performans da değişecektir ama GT640 ile GT650M hemen hemen aynı performansı sunan kartlar, zira aynı gpu, aynı birim ve benzer saat hızlarına sahipler. Yukarıdaki tabloda GT640 yerine GT650M olduğunu düşünürsek, Haswell gpu'sunun da bu oyunda GT650M ile benzer performans gösterdiğini düşünürsek, AMD'nin APU'lardaki grafik performansı çok ciddi biçimde artırması gerekeceği anlaşılıyor. Yoksa cpu tarafında olduğu gibi gpu tarafında da Intel'in gerisinde kalacağa benzer.

Eğer orada kullanılan GT650M, GDDR5 bellekli ise durum daha da vahim demektir.

Yine de tekrar edeyim, tek oyuna bakarak (onun da sonuçları bile belli değil) Intel'in daha iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Ama gelişime dikkat etmek gerekiyor. Zira yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği üzere Intel, Dirt 3'te gpu performansını 2'ye katlayacak gibi görünüyor. Genelde de böyle olursa, AMD'nin APU konseptinin hiçbir espirisi kalmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
singleton 6 yıl
Ultrabook la ne alakası var widinin dokunmatiğin. Standart getireceklrse boyut ve ağırlık standardı getirsinler. 2 kg lık alete bile ultrabook diyerek milleti kandırmaya çalışan markalar var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
once ultrabooklarin ucuzlamasi gerek. bu fiyatlardan parasi bol olan kesim bile almakda cok istekli davranmiyor. birazda bide yeni nesil akilli telefonlardaki gibi bir heyecan yaratamamasindan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
baktılar AMD tekliyor pazar payını sağlama almış durumda intel ... bu sebepten tik tak çalışma prensibi falan unutalım gitsin dediler bende olsam aynısını yapardım :D ertele intel baba :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artcraft35 6 yıl
Cagdas dv6196

Eskiden HD TV almak önemliydi, kısa süre sonra Full HD. Ardından HDMIdan bağlantı yapma ihtiyacı birden çok arttı. Sırasını hatırlamıyorum ama tvler için wireless internet ve 3D özellikleri çıktı. En sonunda şimdi WIDI. Ama çok faydalı bişey WIDI. Artık tekno marketlerin kataloglarından WIDI olan modeller dev gibi WIDI ikonlarıyla satılacaklar. Nasılki şimdi Şok Şok Şok!!! 42inç 200Hz FulHD 3xHDMI vs gibi satılıyorsa... 2013te değil ama 2015te WIDI olmayan yeni tv almak aptallık olacak...


benim babam sadece televizyon izliyor. şimdi, 2015 veya 2020de yeni bir televizyon alcak olsa 42inç 200Hz FulHD 3xHDMI alırsa aptallık mı yapmış olur? lütfen biraz daha mantıklı yorumlar yapalim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 6 yıl
beklenen birşey, win8'i yaygınlaştırabilmek için mümkün olduğu kadar dokunmatik ekranları zorlayacak microsoft.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 6 yıl
Eskiden HD TV almak önemliydi, kısa süre sonra Full HD. Ardından HDMI'dan bağlantı yapma ihtiyacı birden çok arttı. Sırasını hatırlamıyorum ama tvler için wireless internet ve 3D özellikleri çıktı. En sonunda şimdi WIDI. Ama çok faydalı bişey WIDI.

Artık tekno marketlerin kataloglarından WIDI olan modeller dev gibi WIDI ikonlarıyla satılacaklar. Nasılki şimdi Şok Şok Şok!!! 42inç 200Hz FulHD 3xHDMI vs gibi satılıyorsa...

2013'te değil ama 2015'te WIDI olmayan yeni tv almak aptallık olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eriten 6 yıl
Bir üst mesajım ne öyle ya yabancı bir Hacer yenge mi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
intelin yol haritası sekteye uğradı... 6ay gecikme oldu... 2006dan bu yana iyi gidiyorlardı...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
801 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2012 yılının en dikkat çekici iOS oyunları 1.Bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim