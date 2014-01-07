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CES 2014: Asus, 4K çözünürlüklü 28-inç'lik yeni monitörünü tanıttı: PB287Q

5 yıl
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Asus, 4K çözünürlüklü 28-inç'lik yeni monitörünü tanıttı: PB287Q
Dün tanıttığı Nvidia G-Sync teknolojisine sahip ROG Swift PG278Q LCD monitörü ile büyük beğeni toplayan Asus, aynı zamanda 4K çözünürlüklü 28-inç'lik yeni monitörü PB287Q'yu da görücüye çıkarttı.
Tasarımsal olarak standart bir çizgiyle gelen Asus PB287Q, esas farkını 28-inç boyutu ve 3840 x 2160 piksel çözünürlük değeriyle ortaya koyuyor. Daha çok geniş çalışma alanı isteyen profesyonel işler için hazırlanan monitör, teknik olaraksa 1 ms tepki süresine, 350 cd/m² parlaklığa, DisplayPort ile HDMI portlarına ve MHL desteğine sahip. Bacak yapısı ile özel ayarlamalara ve dikey (Pivot) kullanıma izin veren PB287Q, VESA desteğiyle duvara da asılabiliyor.
Asus'un 4K çözünürlüklü yeni monitörü PB287Q, 799$ fiyat etiketiyle yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkıyor.

http://techreport.com/news/25859/asus-pb287q-serves-up-4k-panel-for-799 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SuperSantorelli 5 yıl
4K,1ms ve pivot kullanım imkanları fevkalade.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
4k nın ne gereği var !?
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Ahayri 5 yıl
IPS - 2K - Düşük tepkime süreli bir monitör bekliyoruz Asus reyiz!!!
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mbald 5 yıl
Fiyat süper.r9 290 crossfire ın yanına iyi gider
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serty23 5 yıl
Bunla oyun oynayan çocuk kör oldu :) şaka bi yana 4k çözünürlük için çok erken 4k film rip leri çıksın bakmaya başlarız. ..
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depeche35 5 yıl
Sanki fiyatlarda iniş başladı gibi !
Ne dersiniz ?
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Bradley Cooper 5 yıl
bu yıl 4K yılı olacak galiba. bu arada monitör hoş olmuş ama asus un bu tasarımdan vazgeçip daha modern çizgileri olan ekran tasarlamasını bekliyorum. bendeki 22" ekran asus monitör ile aynı tasarımda
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ogzo 5 yıl
En az 5 yıl alamayacağim cihaz.
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abdulmusavvir 5 yıl
Bir de dokunmatiği olsaymış yemede yanında yat.
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yasin.25 5 yıl

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mehmetoguzderin 5 yıl
"1 ms tepki süresi" o.o
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giogo 5 yıl
kusursuz
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seven44 5 yıl
asus coşuyor bu aralar
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