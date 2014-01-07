CES 2014: Asus, 4K çözünürlüklü 28-inç'lik yeni monitörünü tanıttı: PB287Q

Dün tanıttığı Nvidia G-Sync teknolojisine sahip ROG Swift PG278Q LCD monitörü ile büyük beğeni toplayan Asus, aynı zamanda 4K çözünürlüklü 28-inç'lik yeni monitörü PB287Q'yu da görücüye çıkarttı.

Tasarımsal olarak standart bir çizgiyle gelen Asus PB287Q, esas farkını 28-inç boyutu ve 3840 x 2160 piksel çözünürlük değeriyle ortaya koyuyor. Daha çok geniş çalışma alanı isteyen profesyonel işler için hazırlanan monitör, teknik olaraksa 1 ms tepki süresine, 350 cd/m² parlaklığa, DisplayPort ile HDMI portlarına ve MHL desteğine sahip. Bacak yapısı ile özel ayarlamalara ve dikey (Pivot) kullanıma izin veren PB287Q, VESA desteğiyle duvara da asılabiliyor.

Asus'un 4K çözünürlüklü yeni monitörü PB287Q, 799$ fiyat etiketiyle yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkıyor.

http://techreport.com/news/25859/asus-pb287q-serves-up-4k-panel-for-799