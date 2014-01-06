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CES 2014: Canon, yeni VIXIA Mini X ile HF R-Serisi video kameralarını görücüye çıkarttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,3b
1
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Canon, yeni VIXIA Mini X ile HF R-Serisi video kameralarını görücüye çıkarttı
Biraz önce ürün gamına N100 ile ELPH 340 ve SX600 kompakt fotoğraf makinelerini eklediğini duyuran Canon, aynı zamanda yeni VIXIA Mini X ile HF R-Serisi R52, R50, R500 video kameralarını da görücüye çıkarttı.
Üzerinde yer alan ayağıyla kişilerin ekstra bir aparata ihtiyaç duymadan kayıt almasına imkan tanıyan VIXIA Mini X, teknik olarak 12MP CMOS sensöre, 2.7-inç hareketli dokunmatik ekrana ve F/2.8 balık gözlü objektife sahip. Yerine geldiği VIXIA Mini modeline göre oldukça büyük bir mikrofon barındıran kamera, gücünü ise firmanın güçlü DIGIC 4 işlemcisinden alıyor. Çağın standartlarına uygun olarak MP4 ya da AVCHD formatlarında Full HD kayıt çözünürlüğü sunan Canon VIXIA Mini X, Android ve iOS işletim sistemli cihazlar ile Wi-Fi kablosuz bağlantı teknoloji üzerinde yönetilebiliyor.
Canon'un daha çok elde kullanım için hazırladığı R-Serisi yeni kamera modelleri R52, R50, R500 ise, ortak olarak 3.28MP Full HD CMOS sensöre sahipler. 1920 x 1080 piksel çekimlerin altından kalkabilen ve 3-inç hareketli dokunmatik ekranlarıyla rahatlıkla yönetilebilen kameralar, 57 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor, akıllı görüntü sabitleme teknolojisiyle geliyor ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı desteğini (R500 hariç) taşıyorlar. Kameraların en büyük farklı ise dahili depolama seçenekleri noktasında ortaya çıkıyor.
Canon'un video dünyasına eklediği yeni kameralardan VIXIA Mini X 350$, R52 450$, R50 400$ ve son olarak R500 ise 300$ fiyat etiketiyle Mart ayında satışa çıkıyorlar.


http://www.thephoblographer.com/2014/01/06/canon-announces-vixia-mini-x-compact-camcorder-new-line-hf-r-series-camcorders/ Yorum Yaz
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