CES 2014 : Huawei Ascend Mate 2 4G artık resmi





Huawei'nin uzun süredir internette görselleri paylaşılan yeni Phablet modeli Huawei Ascend Mate 2 4G, CES 2014 fuarında resmiyete kavuştu.





Huawei Ascend Mate 2 4G önceki nesil gibi 6.1 inçlik IPS ekranda 720p çözünürlük sunuyor. İki versiyon olarak gelecek modelin ilk versiyonunda Huawei tasarımı 4 Cortex-A9 çekirdekli bir yongaseti yer alırken, diğer versiyonda Snapdragon 400 serisinden 4 çekirdekli bir yongaseti bulunuyor.





Sistem 2GB RAM ile desteklenirken, 16GB depolama kapasitesi microSD kartlar ile genişletilebiliyor. Arka tarafta 13MP çözünürlükte kamera, ön tarafta 5MP çözünürlükte kamera, 150Mbps hızlarına kadar LTE desteği, 9.5mm kalınlık, 202gr ağırlık, daha ince ekran çerçevesi, Android 4.3 işletim sistemi, Emotion 2.0 kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.





Modelin en dikkat çekici noktası ise 4050mAh gücünde bataryası. Bu batarya normal kullanımda 60 saate kadar idare ederken, 12 saat ekstra olarak webde gezinti yapılabiliyor. Hepsi bir tarafa uyumlu bir microUSB kablo ile diğer mobil cihazlarınızı da şarj edebiliyorsunuz. Böylece Ascend Mate 2 taşınabilir bir şarj istasyonu haline geliyor.





Huawei, Ascend Mate 2 4G modelini önce Çin ve ABD, ardından global olarak piyasaya sürecek. Ancak çıkış fiyatı ve tarihi belli değil.