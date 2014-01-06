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CES 2014 : Huawei Ascend Mate 2 4G artık resmi

5 yıl
9,5b
1
35
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : Huawei Ascend Mate 2 4G artık resmi

Huawei'nin uzun süredir internette görselleri paylaşılan yeni Phablet modeli Huawei Ascend Mate 2 4G, CES 2014 fuarında resmiyete kavuştu.

Huawei Ascend Mate 2 4G önceki nesil gibi 6.1 inçlik IPS ekranda 720p çözünürlük sunuyor. İki versiyon olarak gelecek modelin ilk versiyonunda Huawei tasarımı 4 Cortex-A9 çekirdekli bir yongaseti yer alırken, diğer versiyonda Snapdragon 400 serisinden 4 çekirdekli bir yongaseti bulunuyor.

Sistem 2GB RAM ile desteklenirken, 16GB depolama kapasitesi microSD kartlar ile genişletilebiliyor. Arka tarafta 13MP çözünürlükte kamera, ön tarafta 5MP çözünürlükte kamera, 150Mbps hızlarına kadar LTE desteği, 9.5mm kalınlık, 202gr ağırlık, daha ince ekran çerçevesi, Android 4.3 işletim sistemi, Emotion 2.0 kullanıcı arayüzü şeklinde diğer özelliklerini saymak mümkün.

Modelin en dikkat çekici noktası ise 4050mAh gücünde bataryası. Bu batarya normal kullanımda 60 saate kadar idare ederken, 12 saat ekstra olarak webde gezinti yapılabiliyor. Hepsi bir tarafa uyumlu bir microUSB kablo ile diğer mobil cihazlarınızı da şarj edebiliyorsunuz. Böylece Ascend Mate 2 taşınabilir bir şarj istasyonu haline geliyor. 

Huawei, Ascend Mate 2 4G modelini önce Çin ve ABD, ardından global olarak piyasaya sürecek. Ancak çıkış fiyatı ve tarihi belli değil.

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AppleFans 5 yıl en beğenilen
Gelse tr'ye parçalarlar bu telefonu
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berkcombil 5 yıl
Bir önceki modele göre kamera ve 4G farkı var.Bizim ülkemizde 4G olmadığından kendi üretimleri olan işlemci ile gelecektir.Donanımına bakılırsa 800-900 lira arası bir fiyattan girmesi lazım ki satsın.Bunun dışında madem bu kadar büyük ekranlı telefon yapıyorsun bir de kalem eklesene be kardeşim yazmadan edemiyorum.
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qazrfv 5 yıl
Tanıtım videoları çok hoş olmuş.
huaweinews.com/...
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Erzsa 5 yıl
Bende ascend mate var sürekli 3g açık ekran otomatik parlaklıkda 1 saat oyun 1 saat müzik 4-6 saat internette gezme ile akşam şarja takarken %25-35 arası oluyor. Hep iyiki almışım diyorum
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Ahmtcnars 5 yıl
Beyler snapdragon 410 var bu cihazda ki bu cpu quallcomun ilk 64 bit işlemcisi ve 28nm,adreno 306 ile geliyor cihaz,yani cpu baya sağlam denebilir buyrun şuda snapdragon 410 özelliklerinin bulunduğu link;
chip.com.tr/...
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Elefue 5 yıl
Bun Mate 1 den hiç farkı yok hd ekran 2GB ranm 4050 mah batarya eğer yenilenmişse şimdiki o zaman s400 den çok daha kötü
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azteca 5 yıl
Mate 1 'den daha uzun pil ömrüne sahip olacağını düşünüyorum. Cortex A7 , 28 nm işlemci var Mate 2 'de. Eskisinde 40 nm, A9 işlemci vardı. Çerceve de küçülmüş.
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Ahmtcnars 5 yıl Elefue
Elefue

Bun Mate 1 den hiç farkı yok hd ekran 2GB ranm 4050 mah batarya eğer yenilenmişse şimdiki o zaman s400 den çok daha kötü

Hocam bildiğim s400 yok,s410 var bu cihazda 1.6 ghz hızında çalışan ve 64 bit bir cpu bu,yanında adreno 306 ile geliyor yani,normal s400 den daha iyi performanslı,sanırım beklediğime değdi bu cihaz
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ax 5 yıl
Biride dememişki ne farkı var bu modelin ilk çıkan versiyonundan.ekran aynı batarya aynı işlemci değişmiş ki oda gelismis bir islemci degil.kamera 8 den 13 e çıkmış tasarım desen aynı sayılır.samsungtan mega 2 çıkarmasını bekliyorum.one max fiyatıyla kaybediyor. windows 1520 ise hem işletim sistemi hem de fiyatıyla kaybediyor...
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Bradley Cooper 5 yıl
işlemcisi biraz daha iyi olabilirmiş ama TR ye gelse sırf bataryası için alırdım
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HRNclk777 5 yıl
"bunlara batarya da yetmiyor be hacı" konumundan "hacı senin telefonu benim telefondan sarj edelim" moduna giricez
hayaldi gerçek oldu
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Public_Enemy 5 yıl
ekran 4,3 - 4,7 olsa güzel telefon, 6,1 nedir yahu
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twitterfan 5 yıl
yüksek donanım gücüyle gelmediğine sevindim hem fiyatı yükselecekti hemde o devasa bataryasının bir esprisi kalmayacaktı. Bu telefon günümüz telefonlarının pil sorununu kökünden kazır. Düşük güç tüketimli işlemcisi ve 4000 mah bataryası ile süper bir telefon.
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HumbiGumbi 5 yıl
Şarjı telefona yetti bide başka cihazları şarj edeceğiz baya güldüm bu duruma tek taşınabilir şarj cihazı yada yedek batarya istemesin bana yeter :) donanımda gayet yeterli gibi duruyor.
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