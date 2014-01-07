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CES 2014: Nikon'dan FX format makinelere özel: AF-S Nikkor 35mm F1.8G

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Nikon'dan FX format makinelere özel: AF-S Nikkor 35mm F1.8G
Fotoğraf tarafında günün önemli isimleriden Nikon, FX ( FF / Tam Kare) format makinelere özel olarak hazırladığı AF-S Nikkor 35mm F1.8G lenslini kullanıcıların beğenisine sundu.
DX format makineler ile uyumlu AF-S DX Nikkor 35mm F1.8G'den farklı olarak FF (Tam Kare) format makinelere özel olarak hazırlanan AF-S Nikkor 35mm F1.8G, sabit odak uzaklığı ve F/1.8 diyafram değeriyle daha çok portre çekimleri ya da düşük ışıklı ortamlarda şehir fotoğrafları için kullanışlı bir yapı sunuyor. Kendi içerisinde otomatik netleme motoru (Silent Wave Motor) bulunan lens, teknik olarak ise 58mmm filtre çapına, 0.25m minimum netleme mesafesine, 7 diyafram bıçağına, 11 element 8 grup optik dizilime ve 305 gram ağırlıkla gelen kompakt bir gövde yapısına sahip.
Nikon'un ürün gamına eklediği yeni lensi AF-S Nikkor 35mm F1.8G FX, 600$ fiyat etiketiyle Şubat ayı içerisinde resmi olarak satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2014/01/07/nikon-launches-af-s-nikkor-35mm-f1-8g-for-fx-format-slrs?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3 Yorum Yaz
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grandcross 5 yıl
Çok güzel lens diyafram yaprağı ( bıçağı) 8 olsaymış mükemmel olurmuş :)
arkadaşımda filmli nikon (ne deniyordu onlara ya) var üstüne bide 50mm 1.8 lens var manuel odak ve manuel diyafram ama ben boyle güzel fotoğraf çeken makine görmedim ne varsa eskilerde var be normal 50mm den tek farkı 8 yapraklı olması
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ozturert 5 yıl grandcross
grandcross
Çok güzel lens diyafram yaprağı ( bıçağı) 8 olsaymış mükemmel olurmuş :)
arkadaşımda filmli nikon (ne deniyordu onlara ya) var üstüne bide 50mm 1.8 lens var manuel odak ve manuel diyafram ama ben boyle güzel fotoğraf çeken makine görmedim ne varsa eskilerde var be normal 50mm den tek farkı 8 yapraklı olması

Demek ki 9 yapraklı olsa hiper, 10 olsa ultra hiper olacak
14 yapraklı objektiflerin el yakması lazım bu mantığa göre.
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murdocklawless 5 yıl
35mm ile portre cekilmez ki ama.
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Muhittin Abi 5 yıl murdocklawless
murdocklawless

35mm ile portre cekilmez ki ama.

niye ? yapıştırırsın adamın yüzüne lensi - bak ne güzel oluyo
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