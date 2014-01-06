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CES 2014: Panasonic, Lumix serisine dahil ettiği yeni fotoğraf makinelerini tanıttı

5 yıl
6b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Panasonic, Lumix serisine dahil ettiği yeni fotoğraf makinelerini tanıttı
Fujifilm ve Canon sonrası hazırladığı yeni fotoğraf makinelerini CES 2014 fuarı kapsamında görücüye çıkartan Panasonic, Lumix serisi SZ8, T55, TZ60 ve LZ40 model isimli ürünlerini resmi olarak lanse etti.
Ortak olarak günlük kullanım ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan fotoğraf makineleri, tasarımsal olarak da Panasonic'in alışılagelmiş çizgisini taşıyorlar. Ürünlerin teknik özelliklerine baktığımız zaman ise karşımıza aşağıda yer alan detaylar çıkıyor.
Panasonic Lumix SZ8
  • 1/2-inç 16MP sensör
  • 30 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24-720mm, f/3.3-f/6.4 lens
  • Dahili elektronik vizör
  • ISO100-ISO3200 aralığı
  • Full HD 50p video kaydı
  • 3-inç 460k ekran
  • Saniyede 10 kare seri çekim hızı
  • 300 fotoğraf batarya ömrü
  • RAW çekim desteği
  • Manuel modlar
  • Optik görüntü sabitleme teknolojisi
  • GPS / GLONASS konumlama
  • Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı
  • Siyah ve gümüş renk seçeneği
Panasonic Lumix TZ55
  • 1/2-inç 16MP sensör
  • 20 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24-720mm, f/3.3-f/6.4 lens
  • ISO100-ISO3200 aralığı
  • Full HD 30/25p video kaydı
  • 3-inç 460k ekran (Hareketli)
  • 350 fotoğraf batarya ömrü
  • Saniyede 10 kare seri çekim hızı
  • Manuel modlar
  • Optik görüntü sabitleme teknolojisi
  • Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı
  • Siyah, kırmızı ve beyaz renk seçeneği
Panasonic Lumix SZ8
  • 1/2-inç 16MP CCD sensör
  • 12 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24-720mm, f/3.1-6.3 lens
  • 3-inç 460k ekran
  • Optik görüntü sabitleme teknolojisi
  • Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği
  • 720p 30 fps video
  • 200 fotoğraf batarya ömrü
Panasonic Lumix LZ40
  • 1/2-inç 20MP CCD sensör
  • 42 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24-720mm, F3.0 - F6.5 lens
  • 3-inç 460k ekran
  • Optik görüntü sabitleme teknolojisi
  • Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği
  • 720p 30 fps video
  • 320 fotoğraf batarya ömrü
Panasonic'in Lumix serisi yeni fotoğraf makinelerinden LZ40 230 Euro, TZ60 400 Euro, TZ55 230 Euro ve SZ8 ise 150 Euro fiyat etiketleriyle Mart ayında satışa çıkıyor.


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