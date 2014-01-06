CES 2014: Panasonic, Lumix serisine dahil ettiği yeni fotoğraf makinelerini tanıttı

Fujifilm ve Canon sonrası hazırladığı yeni fotoğraf makinelerini CES 2014 fuarı kapsamında görücüye çıkartan Panasonic, Lumix serisi SZ8, T55, TZ60 ve LZ40 model isimli ürünlerini resmi olarak lanse etti.

Ortak olarak günlük kullanım ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan fotoğraf makineleri, tasarımsal olarak da Panasonic'in alışılagelmiş çizgisini taşıyorlar. Ürünlerin teknik özelliklerine baktığımız zaman ise karşımıza aşağıda yer alan detaylar çıkıyor.

Panasonic Lumix SZ8

1/2-inç 16MP sensör

30 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24-720mm, f/3.3-f/6.4 lens

Dahili elektronik vizör

ISO100-ISO3200 aralığı

Full HD 50p video kaydı

3-inç 460k ekran

Saniyede 10 kare seri çekim hızı

300 fotoğraf batarya ömrü

RAW çekim desteği

Manuel modlar

Optik görüntü sabitleme teknolojisi

GPS / GLONASS konumlama

Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı

Siyah ve gümüş renk seçeneği Panasonic Lumix TZ55 1/2-inç 16MP sensör

20 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24-720mm, f/3.3-f/6.4 lens

ISO100-ISO3200 aralığı

Full HD 30/25p video kaydı

3-inç 460k ekran (Hareketli)

350 fotoğraf batarya ömrü

Saniyede 10 kare seri çekim hızı

Manuel modlar

Optik görüntü sabitleme teknolojisi

Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı

Siyah, kırmızı ve beyaz renk seçeneği Panasonic Lumix SZ8 1/2-inç 16MP CCD sensör

12 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24-720mm, f/3.1-6.3 lens

3-inç 460k ekran

Optik görüntü sabitleme teknolojisi

Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği

720p 30 fps video

200 fotoğraf batarya ömrü Panasonic Lumix LZ40 1/2-inç 20MP CCD sensör

42 kat optik yakınlaştırma sağlayan 24-720mm, F3.0 - F6.5 lens

3-inç 460k ekran

Optik görüntü sabitleme teknolojisi

Wi-Fi kablosuz bağlantı desteği

720p 30 fps video

320 fotoğraf batarya ömrü Panasonic'in Lumix serisi yeni fotoğraf makinelerinden LZ40 230 Euro, TZ60 400 Euro, TZ55 230 Euro ve SZ8 ise 150 Euro fiyat etiketleriyle Mart ayında satışa çıkıyor.



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