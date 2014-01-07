CES 2014 : PlayStation 4 geçen yılı 4.2 milyon satış ile geride bıraktı





Xbox One konsolunun geçen yılı 3 milyon satış rakamı ile tamamladığını duyurmasının ardından Sony tarafından da açıklama gecikmedi. Firma, CES 2014 fuarındaki basın toplantısında son rakamları duyurdu.





28 Aralık 2013 tarihi itibariyle 32 pazarda PS4 konsolunun elde ettiği satış rakamı 4.2 milyon olarak gerçekleşti. İlk iki hafta konsol 2.1 milyon satış rakamını geçerken, son rakam ise bunu ikiye katladı.





Sony, PS sertifikasına sahip mobil cihazlar ile PS 4 ve PS Vita için çapraz platform bulut desteği sunan oyunların geliştirilebileceği PlayStation Now ile bu yıl satışların ivme kazanmasını bekliyor.





Xbox One ve PS 4 konsollarının toplam satışları ilk 6 haftada böylece 7 milyonu geçmiş oldu. Bazı otoriteler konsol tarihindeki en başarılı dönemin bu olduğu konusunda hemfikir.