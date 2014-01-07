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CES 2014 : PlayStation 4 geçen yılı 4.2 milyon satış ile geride bıraktı

5 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : PlayStation 4 geçen yılı 4.2 milyon satış ile geride bıraktı

Xbox One konsolunun geçen yılı 3 milyon satış rakamı ile tamamladığını duyurmasının ardından Sony tarafından da açıklama gecikmedi. Firma, CES 2014 fuarındaki basın toplantısında son rakamları duyurdu.

28 Aralık 2013 tarihi itibariyle 32 pazarda PS4 konsolunun elde ettiği satış rakamı 4.2 milyon olarak gerçekleşti. İlk iki hafta konsol 2.1 milyon satış rakamını geçerken, son rakam ise bunu ikiye katladı.

Sony, PS sertifikasına sahip mobil cihazlar ile PS 4 ve PS Vita için çapraz platform bulut desteği sunan oyunların geliştirilebileceği PlayStation Now ile bu yıl satışların ivme kazanmasını bekliyor. 

Xbox One ve PS 4 konsollarının toplam satışları ilk 6 haftada böylece 7 milyonu geçmiş oldu. Bazı otoriteler konsol tarihindeki en başarılı dönemin bu olduğu konusunda hemfikir. 

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KalemKolik 5 yıl en beğenilen
Eğer yeterli stok olsa 15 milyon satardı rahat.Cihaz hiçbir cihazın olmadığı kadar karaborsa
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oflaz6134 5 yıl
merhaba elimde 2 adet pes 2014 var ayrıca pes 2012 ve nostalji için pes 2009 da mevcut isteyenler iiçin güzel bi fiyata verebilirim.tel nom 0536 796 20 29
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Master_Evil 5 yıl
stok sıkıntısı olmasa çok daha fazla satardı, ülkemize geldiği gibi bitiyor
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ps4 zamanla arayı acar
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Rubisco 5 yıl
Çiplerin maliyeti fazla, çünkü büyük çipler, 7970 / 280x üretmek kadar maliyetli. Bunun üstüne AMD kartlara crypto mining için fazlaca talep de oluşmaya başladı. Hem ekran kartı için hem konsollar için yeterince çip üretilemiyor. Geri kalan board, ram, diğer ufak çipler ve montajı fazla zaman alan ve temini zor işler değil.
Arkadaşın dediği gibi talebi takr takr karşılayacak üretim sorunu var.
Geliştiricilerin yapımcıların da bu talebi görüp, yapılacak oyunlar için insanların yıllar içinde artan beklentilerini, hep daha fazlasını isteyebileceklerini de göze alıp ona göre çalışmaları lazım. Yılların getirdiği yüklerden kurtulup, ilk defa tam özgürce kodlanabilecek bi platformda, platforma özel kodlamayı, yeni paradigmaları en kısa zamanda hayata geçirmeleri lazım.
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FlyingUnderpants 5 yıl
Millet bir doysun, bahar aylarında ben de PS4 alacağım. Öyle fan boylar gibi nette sabahlayıp, amazon stok bekleyip, teknoloji marketlerin önünde uyuyup veya 100 kişilik sıralarda bekleyip almam. Bir kaç ay bekleyip elimi kolumu sallaya sallaya girerim bir avm'ye alır çıkarım. O zamana kadar oyunlar da yaygınlaşır, cihazın sorunları varsa giderilmiş olur.
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1963bursa 5 yıl
Türkiye'de 1299 liradan aşağı satan yer ben bulamadım, dışardan alacaktım 2 kere 399 dolara alma fırsatını ıskaladım, yurtdışından almakta kararlıyım, ciddi fiyat farkı var.
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Illustrious. 5 yıl
Stok olsa 4.200.001 inci kişi ben olacağımda gel gör ki bulamadım. Yurt dışı falan uğraşmak istemiyorum
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Time2678 5 yıl
türkiyeye ne zaman gelir? geldiyse nerede bulabilirim?
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thinkwithbrain 5 yıl
Xbox one
















Satsın satsın da 3'ün fiyatı düşsün
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General. 5 yıl
Stok sıkıntısına rağmen iyi satmış.
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KalemKolik 5 yıl en beğenilen
Eğer yeterli stok olsa 15 milyon satardı rahat.Cihaz hiçbir cihazın olmadığı kadar karaborsa
1 Yanıt Yanıtla +33
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gcb1903 5 yıl KalemKolik
ScAnMaN

Eğer yeterli stok olsa 15 milyon satardı rahat.Cihaz hiçbir cihazın olmadığı kadar karaborsa

Belki de amaç buydu malum insanoğlu hep olmayanı ister.
Yine de rakibinden daha çok albenisi olan bir cihaz.
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