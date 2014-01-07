CES 2014 : PlayStation 4 geçen yılı 4.2 milyon satış ile geride bıraktı

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Xbox One konsolunun geçen yılı 3 milyon satış rakamı ile tamamladığını duyurmasının ardından Sony tarafından da açıklama gecikmedi. Firma, CES 2014 fuarındaki basın toplantısında son rakamları duyurdu.
28 Aralık 2013 tarihi itibariyle 32 pazarda PS4 konsolunun elde ettiği satış rakamı 4.2 milyon olarak gerçekleşti. İlk iki hafta konsol 2.1 milyon satış rakamını geçerken, son rakam ise bunu ikiye katladı.
Sony, PS sertifikasına sahip mobil cihazlar ile PS 4 ve PS Vita için çapraz platform bulut desteği sunan oyunların geliştirilebileceği PlayStation Now ile bu yıl satışların ivme kazanmasını bekliyor.
Xbox One ve PS 4 konsollarının toplam satışları ilk 6 haftada böylece 7 milyonu geçmiş oldu. Bazı otoriteler konsol tarihindeki en başarılı dönemin bu olduğu konusunda hemfikir.
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Arkadaşın dediği gibi talebi takr takr karşılayacak üretim sorunu var.
Geliştiricilerin yapımcıların da bu talebi görüp, yapılacak oyunlar için insanların yıllar içinde artan beklentilerini, hep daha fazlasını isteyebileceklerini de göze alıp ona göre çalışmaları lazım. Yılların getirdiği yüklerden kurtulup, ilk defa tam özgürce kodlanabilecek bi platformda, platforma özel kodlamayı, yeni paradigmaları en kısa zamanda hayata geçirmeleri lazım.
Satsın satsın da 3'ün fiyatı düşsün
Belki de amaç buydu malum insanoğlu hep olmayanı ister.
Yine de rakibinden daha çok albenisi olan bir cihaz.
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