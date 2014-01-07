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CES 2014: Samsung'dan genel kullanım için dört yeni kompakt fotoğraf makinesi

5 yıl
6,1b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Samsung'dan genel kullanım için dört yeni kompakt fotoğraf makinesi
Kısa zaman önce Galaxy Camera 2 ve NX30 fotoğraf makinelerini kullanıcıların beğenisine sunan Samsung, ayrıca genel kullanım için hazırladığı WB50F, WB35F WB350F ve WB1100F model isimli yeni fotoğraf makinlerini duyurdu.
Tanıtılan modellerden WB1100F ile başlamak gerekirse karşımıza 16.2 MP çözünürlüğünde CCD sensör, 35 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens, 3-inç LCD ekran, 80-3200 ISO aralığı ve 720p video çekimi çıkıyor. Üzerinde dahili bir flaş barındıran ürün, SLR benzeri bir gövde yapısına sahip. Daha çok her zaman taşınabilir yapıda hazırlanan WB350F ise teknik olarak 16.2 MP çözünürlüğünde CMOS sensör, 21 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens, 80-3200 ISO aralığı ve Full HD video çekim kapasitesi ile geliyor. WB350F ile benzer gövde özellikleriyle hazırlanan WB50F ve WB35F fotoğraf makineleriyse ortak olarak 16.2 MP çözünürlüğünde CMOS sensör, 12 kat optik yakınlaştırma yapabilen lens, optik görüntü sabitleme teknolojisi ve 720p video çekim kapasitesi gibi detaylara sahip. Modellerin arasındaki en önemli fark ise WB50F'in 3-inç, WB35F'in ise 2.7-inç bir ekrana sahip olması. Ayrıca fotoğraf makinelerinin hepsi Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.

Samsung'un yeni fotoğraf makinelerinin resmi satış fiyatları ve tarihleri ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.pocket-lint.com/news/126349-samsung-s-new-wb-smart-camera-line-up-offers-something-for-all-the-family Yorum Yaz
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iboocum 5 yıl
WB350F iyi gözüküyor
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