CES 2014: Sony, 4K çözünürlüğe sahip ultra kısa mesafeli projektörünü sergiledi

Sektörün yeni çözünürlük standardına en iyi uyum sağlayan firmalardan teknoloji devi Sony, CES 2014 fuarı kapsamında ultra kısa mesafeli yeni 4K projektör modelini tanıttı.

Fuar kapsamında şimdilik prototip halini sergilendiği belirtilen projektör, yansıtma alanına uzaklığına göre 66-inç ile 147-inç arası bir görüntü alanı sunabiliyor ve 4096 x 2160 piksel doğal bir çözünürlük ile geliyor. Lazer diyot ışık kaynağı kullanan ve lensi 1.6x oranında yakınlaştırma yapabilen ürün, 2000 lümen renk ve beyaz parlaklık değeri yanında bünyesinde dört HDMI, RJ45 ve USB portlarını barındırıyor. 4K X-Reality Pro, Motionflow teknolojisi, TRILUMINOS, üç boyut desteği ve otomatik kalibrasyon gibi detayları bulunan 4K projektör, 1100 x 265 x 535mm boyuta ve hoparlör sistemine sahip.

Önümüzdeki yaz aylarında satışa çıkartılacağı belirtilen Sony'nin ultra kısa mesafeli yeni 4K projektörü, 30,000$ ile 40,000$ arası olukça yüksek bir fiyat seviyesiyle elde edilebilecek.

http://www.slashgear.com/sony-4k-ultra-short-throw-projector-throws-a-picture-up-to-147-inches-08312297/