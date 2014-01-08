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CES 2014: Sony, 4K çözünürlüğe sahip ultra kısa mesafeli projektörünü sergiledi

5 yıl
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Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Sony, 4K çözünürlüğe sahip ultra kısa mesafeli projektörünü sergiledi
Sektörün yeni çözünürlük standardına en iyi uyum sağlayan firmalardan teknoloji devi Sony, CES 2014 fuarı kapsamında ultra kısa mesafeli yeni 4K projektör modelini tanıttı.
Fuar kapsamında şimdilik prototip halini sergilendiği belirtilen projektör, yansıtma alanına uzaklığına göre 66-inç ile 147-inç arası bir görüntü alanı sunabiliyor ve 4096 x 2160 piksel doğal bir çözünürlük ile geliyor. Lazer diyot ışık kaynağı kullanan ve lensi 1.6x oranında yakınlaştırma yapabilen ürün, 2000 lümen renk ve beyaz parlaklık değeri yanında bünyesinde dört HDMI, RJ45 ve USB portlarını barındırıyor. 4K X-Reality Pro, Motionflow teknolojisi, TRILUMINOS, üç boyut desteği ve otomatik kalibrasyon gibi detayları bulunan 4K projektör, 1100 x 265 x 535mm boyuta ve hoparlör sistemine sahip.
Önümüzdeki yaz aylarında satışa çıkartılacağı belirtilen Sony'nin ultra kısa mesafeli yeni 4K projektörü, 30,000$ ile 40,000$ arası olukça yüksek bir fiyat seviyesiyle elde edilebilecek.
 
CES 2014: Sony, 4K çözünürlüğe sahip ultra kısa mesafeli projektörünü sergiledi
CES 2014: Sony, 4K çözünürlüğe sahip ultra kısa mesafeli projektörünü sergiledi

http://www.slashgear.com/sony-4k-ultra-short-throw-projector-throws-a-picture-up-to-147-inches-08312297/ Yorum Yaz
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memoseler 5 yıl en beğenilen
Torunuma "Bizim zamanımızda 4K Sony'ler yeni çıkmıştı" dediğimde benimle geçeceği dalgayı hayal bile edemiyorum. :D :D :D Muhtemelen arkadaşlarına lan bizim dedo'nun zamanında 4K'lar yeni çıkmışmış puhahaha diye anlatacaktır...
Torunuma "Bizim zamanımızda 4K Sony'ler yeni çıkmıştı" dediğimde benimle geçeceği dalgayı hayal bile edemiyorum. :D :D :D Muhtemelen arkadaşlarına lan bizim ded...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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KalemKolik 5 yıl
Fiyatı uygun taşpatlasın bizim ülkedede 60.000 dolar olsa çok büyük kesim alacaktır.Umarım en kısa zamanda ön siparişi açarlarda alırız.Ps4 gibi karaborsa olmazsa seviniriz.Sony'e buradan duyurulur.Performansını iyi bulursam bir adette yatak odası için aldımmı cillop gibi olur.
Fiyatı uygun taşpatlasın bizim ülkedede 60.000 dolar olsa çok büyük kesim alacaktır.Umarım en kısa zamanda ön siparişi açarlarda alırız.Ps4 gibi karaborsa olmaz...
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haqy 5 yıl
Fiyatını saymazsak aslında güzel cihaz :)
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umut_baris 5 yıl
Yıllardır hayal ettiğim cihaz.
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notropil 5 yıl
tek kelime ile SÜPER !!!
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STND 5 yıl
Şu 4k olayına bi bu açıdan seviniyorum. 1080p lerde ucuzlar belki bu sayede :D
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Virtual Reality 5 yıl
Fiyatına bakılırsa, biz fakirler için üretilmediği kesin.
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TECHTRONİC 5 yıl
1100 x 265 x 535mm boyuta ve hoparlör
sistemine sahip.
Kimse boyutlara dikkat etmemiş sanırım.Projeksiyon ciddi ciddi 1 m ye 50 cm.Sony bu boyutlara bence daha iyisini yapabilirdi.
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lj94 5 yıl
Acaba duvarın rengi beyazdan farklı bir renk olursa renk değişimi yaşanır mı?
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Lene 5 yıl
Size komik gelecek ama ,ben resimde projeksiyon aradım ,meğer yerde duran aletmiş ,ben onu ısıtıcı sandım
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FreeRun 5 yıl
gelceğin televizyon teknolojisi işte bu ama cok uzak bir gelecekte.
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Illustrious. 5 yıl
Tasarım mükemmel ya. Sony eskiden olduğu gibi liderlik bayrağını devralacak anlaşılan, az kaldı az.
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CoreXXX 5 yıl
zenginlerin evinde görüp iç geçireceğiz sadece.)
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aozgec 5 yıl
sony bence gene konuşturmuş döktürmüş yapmış bombayı patlatmış. tasarıma hayran kaldım.
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haktan77 5 yıl
Bence güzel bir tasarım düşünlmüş,4K kullanmak da iyi ama 30000 dolar gibi bir fiyata satmak hiç iyi değil.
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