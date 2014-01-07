CES 2014: Sony, fotoğraf makineleri yanında yeni video kameralarını da görücüye çıkarttı

Video ve fotoğraf tarafından gelen birçok duyuruyla başladığımız güne, Sony'nin yeni video kameraları ile devam ediyoruz. Firma bu doğrultuda kendi 2014'ünü gözler önüne seren 6 yeni video kamerasını kullanıcıların beğenisine sundu.

Firmanın tanıttığı modellerden en çok dikkat çeken video kamera AX100E olarak görülüyor. Dünyanın en ufak ve küçük 4K video kamerası olarak gösterilen ve bu doğrultuda sunduğu gövde boyutuyla herkesin kullanabileceği bir yapı ortaya koyan ürün, teknik olarak 1-inç arka aydınlatmalı Exmor R CMOS sensöre (14.2 MP) sahip ve gücünü firmanın güçül BIONZ X işlemcisinden alıyor. Maksimum 3840 x 2160 piksel 30P video çekim kapasitesi ile çağı yakalayan AX100E, ZEISS Vario-Sonnar T* (29.0-348.0mm) lensliyle de 12 kat optik, çözünürlüğe bağlı olarak ise 18 ile 24 kat dijital yakınlaştırma sağlayabiliyor. Kamera gövdesinde 3.5-inç Xtra Fine LCD ekran ve OLED vizör de yer alıyor.

Sony'nin 2014 serisi içerisinde yer alan bir diğer iddialı video kamera modeli ise CX900E. 1-inç Exmor R CMOS sensörü, BIONZ X işlemcisi ve 12 kat optik ile 24 kat dijital yakınlaştırma yapabilen ZEISS Vario-Sonnar T* lensiyle dikat çeken kamera, AX100E'nin sunduğu hemen hemen benzer özellikler yanında sadece Full HD çekim yapabiliyor olmasıyla ayrılıyor. Firmanın diğer modellerinden PJ810E, PJ530E, PJ330E ve PJ240E, 50, 25 ve 13 lümen parlaklığına sahip dahili projektör sistemiyle gelirken, CX240E dahil bütün modeller BIONZ X görüntü işlemcisinin de desteğiyle Full HD çekimlerin altından kalkabiliyorlar. Bu arada PJ330E ve PJ240E hariç bütün seride Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı desteği aktif olarak yer alıyor.

Sony'nin yeni video kameralarından AX100E 2000$, CX900E ise 1500$ fiyat etiketleriyle Mart ayında satışa çıkıyor. Serinin geri kalanı hakkında ise Sony tarafından açıklanmış bir fiyat bilgisi yer almıyor.





http://presscentre.sony.eu/content/detail.aspx?ReleaseID=9344&NewsAreaId=2