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CES 2014: Sony'den uzun zamandır beklenen aynasız fotoğraf makinesi a5000 artık resmi

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Sony'den uzun zamandır beklenen aynasız fotoğraf makinesi a5000 artık resmi
CES 2014 fuarı kapsamında hareketli saatler yaşamaya devam eden fotoğraf dünyası, Sony'nin uzun zamandır bilgileri gelen a5000 model isimli fotoğraf makinesiyle hız kesmiyor.
Teknoloji devi Sony'nin yeni aynasız sistem fotoğraf makinesi a5000, dünyanın Wi-Fi bağlantısına sahip en hafif lensleri değiştirilebilir fotoğraf makinesi olarak lanse ediliyor ve bu unvanını 210 gram ağırlık değeriyle elde ediyor. Teknik olarak Sony'nin E-Mount bağlantı yapısına, 20.1MP APS-C CMOS sensöre, Bionz Z görüntü işlemcisine, Wi-Fi (PlayMemories uygulama destekli) ile NFC kablosuz bağlantı teknolojilerine, dahili flaşa, 3-inç 460K hareketli ekrana, 100-16000 ISO aralığına ve RAW çekim desteğine sahip olan a5000, boyut tarafında ise 110 x 63 x 36 mm değeriyle hazırlanmış durumda. NP-FW50 lityum iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre 420 fotoğrafın altından kalkabilen aynasız fotoğraf makinesi, aynı zamanda Full HD 60i / 24p video çekimi de yapabiliyor.
Sony'nin aynasız sistem yeni fotoğraf makinesi a5000, siyah, beyaz ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ve SELP1650 lens modeliyle beraber 600$'a Mart ayında satışa çıkıyor.
 
CES 2014: Sony'den uzun zamandır beklenen aynasız fotoğraf makinesi a5000 artık resmi


http://www.dpreview.com/news/2014/01/07/from-nex-to-alpha-sony-introduces-20-megapixel-a5000?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_6 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
manco06 5 yıl
Demekki artık fotoğraf makinaları vampirleri görüntüleyebilecek :D
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Gladiotürk 5 yıl
Ülkemizde fiyat ne olur acaba?
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Karadeniz Otoyolu 5 yıl
Sony'nin bu küçük sınıftaki en güzel tasarımı NEX-5'ten bile daha güzel olmuş.
Ama 24p video hiç yakışmamış Sony'e.
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