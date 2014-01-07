Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2014 : ZTE projeksiyon ve hotspot noktasını biraraya getiren Android işletim sistemli Projector Hotspot cihazını tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,2b
1
3
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2014 : ZTE projeksiyon ve hotspot noktasını biraraya getiren Android işletim sistemli Projector Hotspot cihazını tanıttı

Akıllı telefonları ile CES 2014 gündemine oturan Çinli ZTE, görüntüleme tarafında da ilginç bir ürünle karşımıza çıkıyor.

ZTE'nin fuarda duyurduğu ürün Projector Hotspot adını taşıyor. Adından da anlaşılacağı üzere cihaz hem bir projeksiyon cihazı hem de WiFi hotspot noktası olarak kullanılabiliyor. Projeksiyon cihazı olarak Full HD çözünürlüğe sahip olan model DLP teknolojisi ve HDMI bağlantısı sunuyor. Intel WiDi uyumlu cihazlardan modele kablosuz olarak görüntü aktarımı yapabilmek de mümkün.

Hotspot noktası olarak ise model LTE ağlarına uyumluluk sunuyor ve 8 cihaza kadar bağlantıya izin veriyor. Modelin dikkat çeken özelliği ise Android 4.2 işletim sistemine sahip olması. 4 inçlik dokunmatik ekranı sayesinde Android işletim sisteminin tüm özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz. Böylece bir internet sitesinden veya uygulamadan aldığınız içeriği kolayca projeksiyondan oyntabiliyorsunuz. ZTE cihazı yıl içerisinde ABD'de satışa sunacak.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat ne kadar olacak acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunman233 5 yıl
Süper icat!
Batarya ile çalışmaz sanırım bu sadece prizledir.. O zor zaten piller yetersiz hala, olsa da yarım saat dayanmaz.. 1080p ve widi çok iyi. Kaç lümen lambası acaba? Ayrıntılar yok..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 5 yıl
Merak edenler için, ürünün 100 Lumen ışık seviyesi ve 120" ekrana denk gelen projeksiyon boyutu var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Nvidia Tegra K1 "En hızlı mobil platform" ön inceleme 5 yıl Cildi korumayı amaçlayan giyilebilir teknoloji: Netatmo June 5 yıl Sony Xperia Z1 Compact "Z1 Mini" video ön inceleme 5 yıl Sony'den 4K El Kamerası "FDR-AX100 4K" ön inceleme 5 yıl Sony Xperia Z1S "Yeni Amiral" ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim