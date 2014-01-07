CES 2014 : ZTE projeksiyon ve hotspot noktasını biraraya getiren Android işletim sistemli Projector Hotspot cihazını tanıttı





Akıllı telefonları ile CES 2014 gündemine oturan Çinli ZTE, görüntüleme tarafında da ilginç bir ürünle karşımıza çıkıyor.





ZTE'nin fuarda duyurduğu ürün Projector Hotspot adını taşıyor. Adından da anlaşılacağı üzere cihaz hem bir projeksiyon cihazı hem de WiFi hotspot noktası olarak kullanılabiliyor. Projeksiyon cihazı olarak Full HD çözünürlüğe sahip olan model DLP teknolojisi ve HDMI bağlantısı sunuyor. Intel WiDi uyumlu cihazlardan modele kablosuz olarak görüntü aktarımı yapabilmek de mümkün.





Hotspot noktası olarak ise model LTE ağlarına uyumluluk sunuyor ve 8 cihaza kadar bağlantıya izin veriyor. Modelin dikkat çeken özelliği ise Android 4.2 işletim sistemine sahip olması. 4 inçlik dokunmatik ekranı sayesinde Android işletim sisteminin tüm özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz. Böylece bir internet sitesinden veya uygulamadan aldığınız içeriği kolayca projeksiyondan oyntabiliyorsunuz. ZTE cihazı yıl içerisinde ABD'de satışa sunacak.