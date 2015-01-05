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CES 2015 : Karşınızda dünyanın ilk Snapdragon 810 yongasetli akıllı telefonu LG G Flex 2

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Karşınızda dünyanın ilk Snapdragon 810 yongasetli akıllı telefonu LG G Flex 2
Samsung'un Galaxy Note 4 LTE-A modelinin Snapdragon 810 yongaseti ile çıkacağı iddiası üzerine heyecanlanan teknoloji dünyası, Exynos 5433 yongaseti kullanıldığını duyunca hayal kırıklığına uğramıştı. Snapdragon 810 yongasetinin gecikmesi iddiaları tedirginlik oluştururken, LG G Flex 2 bu bekleyişe bir son verdi. 

Dünyanın ilk Snapdragon 810 yongasetli akıllı telefonu olma ünvanını kapan G Flex 2 firmanın kavisli ekrana sahip akıllı telefon serisinin ikinci üyesi. Genel anlamda tasarım olarak büyük değişiklikler göstermeyen model temel anlamda G3 modelinin tasarım çizgilerini aynen yansıtıyor. 

İlk neslin bilindiği gibi arka kısmı çiziklere karşı kendini iyileştirebilen bir kaplama sunuyordu. Yeni nesilde bu panel önemli gelişmelere sahne olmuş. LG G Flex modeli oda sıcaklığında çizikleri 3 dakikada iyileştirirken, LG G Flex 2 modeli ise bu süreyi 10 saniyeye kadar düşürmeyi başarmış. Ayrıca arka kısımda Spin Hairline deseni kullanılarak her açıdan parlaklığın görülebilmesi sağlanmış.
G Flex serisinin diğer bir dikkat çekici tarafı da yüz üstü yüzeye konulduğunda üst kısımdan gelen yaklaşık 40kg'lık ağırlığa dayanıklılık göstermesi idi. Bunu da plastik alt malzeme kullanılan P-OLED ekrana borçluydu. G Flex 2 modelinde ise LG Display tarafından geliştirilen özel bir cam Plastik OLED üzerine uygulanmış ve yüzde 20 daha fazla dayanıklılık elde edilmiş.
İlk nesil G Flex modeli 700mm kavis çapına sahipken G Flex 2 çeşitli noktalarında 400mm-700mm arasında değişen kavis çapına sahip. Bu dinamik kavis yapısı sayesinde model daha hoş bir görünüme kavuşmuş. 
5.5 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan model ilk nesle göre boyut olarak küçülmüş, çözünürlük olarak artmış. 64-bitlik Snapdragon 810 yongaseti en fazla 2GHz seviyesine çıkıyor ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeği ile 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini işlem yüküne göre sırasıyla devreye sokuyor. Heterojen çalışma mantığı sayesinde 4 çekirdek aktifken diğer çekirdekler de sırasıyla yanına dahil olabiliyor. Bu sayede 8 çekirdeğe kadar çıkmak mümkün.
Yongaseti beraberinde Adreno 430 grafik birimini barındırıyor. Önceki nesle göre yüzde 30-40 performans artışı sağlayan Adreno 430, Qualcomm'un mobil taraftaki en güçlü grafik çözümü konumunda. Ekran çözünürlüğü düşünüldüğünde G Flex 2 modelinin performans canavarlarından birisi olmaya aday hale geldiğini söyleyebiliriz.  

Model arka kısımda 13MP çözünürlüğünde lazer odaklamalı ve OIS destekli, ön kısmında 2.1MP çözünürlüğünde kamera barındırıyor. LG G3 ile aynı gibi görünse de özellikle deklanşör hızının geliştirildiği ve çekimlerde arka kameranın daha iyi bir iş çıkardığı belirtiliyor. 
Modelde özçekim fonksiyonu Gesture Shot, çekilen son fotoğrafı gösteren Gesture View ve ekran kapalı iken bildirimleri sürükleme yoluyla gösteren Glance View gibi yazılımlar da unutulmamış.  
Cihaz 2GB LPDDR4 RAM barındırıyor ve daha yüksek miktar bekleyenleri biraz hayal kırıklığına uğratıyor. Ancak yeni nesil bellek modülleri sayesinde veri aktarımları daha hızlı ve daha az enerji harcayarak yapılıyor. Bu da cihazın bir artısı olarak duruyor.
Bununla birlikte hafıza 16GB/32GB seçeneklerinde tutulmuş ve 128GB'a kadar hafıza kartlarına destek mevcut. Aynı LG G3 modelinde olduğu gibi 16GB kapasiteli versiyonda 2GB RAM, 32GB kapasiteli versiyonda ise 3GB RAM şeklinde iki farklı seçenek ile tüketiciye sunulacak. 
Ayrıca batarya da 3000mAh gücünde. Batarya hızlı şarj özelliği sayesinde 40 dakikada sıfırdan yüzde 50 kapasiteye ulaşabiliyor. LG bataryasını da kavisli bir yapıda imal ediyor. 

Cihaz Android 5.0 işletim sistemi ile geliyor bu bakımdan 64-bitlik yapının nimetlerinden kutudan çıktığı andan itibaren istifade edebilecek. Yongasetinin özellikleri gereği Bluetooth 4.1, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo desteği, 5. nesil WiFi, SlimPort bağlantıları da mevcut. 

Cihaz en ince noktasında 6.8mm, en kalın noktasında 9.4mm kalınlık sunuyor. Kavisli yapısı sayesinde mikrofon kullanıcının ağzına daha çok yakınlaşarak en iyi ses iletimini sağlıyor. Ürün Güney Kore pazarında ay sonunda piyasaya çıkacak. Sonrasında da global dağıtıma başlayacak. Fiyatı şimdilik belli değil.  
CES 2015 : Karşınızda dünyanın ilk Snapdragon 810 yongasetli akıllı telefonu LG G Flex 2


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DH Misafiri 4 yıl
Cihaz 3GBRAm ve SD kart yuvası ile 128GB depolamaya kadar çıkabiliyor.
Hiç bilgi vermemek yanlış bilgi vermekten iyidir.
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ayıkatili 4 yıl
sanıyorum g flex 2500 den piyasaya girmişti büyük ihtimalle g flex 2 de o fiyatlarda giricek 2 gb ram e sd kartsız telefona o para yazık üstelik plastik
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crazy585858 4 yıl
arkadaş buralar ne oldu ya böyle adam 2gb ddr4 rami 3gb ddr3 rame tercih edermişmiş.. sen ramin ne olduğunu bi öğrende gel ramler zaten alabildiğine hızlılar senin ddr3 ile ddr4 arasındaki farkı farketmene imkan yok ancak antutu vb. testlerde anlaşılır o fark
2.si kamera.. 13megapiksel kullandıklarına göre halen sony nin imx135 sensörünü kullanıyorlar(lg g2-g3-g pro-g flex-g pro 2) kaç modeldir ayni sensör.. yeter ama.. lg yi bu konuda hiç sevmemeye başladım rakibi samsung note 4 de imx 240 a geçti bunlar halen aynı sensör..lazer odaklamaydı falan yenilik yaptık dediler yediler milleti bide sensörü geliştirsen tam olacak LG... bunun dışında bu telefon 2000 ve üzeri gelecek yani almamız zor hayal kurmayalım beyler :/
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TearsForFears 4 yıl
Daha konforlu daha hızlıda benim mantığa göre z3 te 3 gb ramin 1 i boşsa g flex 2 de 2 ram olursa 1 boş kalmaz.Ha boş kalırsada uygulama sayısı az olur.Note nin kalem uygulamaları var diye rami dolduruyo.

Hem 32 gb olanı 3 gb ramle gelecekmiş yazıyor.M9 ve z4 te ddr4 olmaz 4 gb olursa ddr3 olur veya ddr4 3 gb olur.G Flex'in tasarımı hoşuma gitti fiyatı uygun olursa alabilirim.
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ø 4 yıl
Asıl ayrıntı SD810-1080p uyumu. Bu telefon güzel çalışacak. Ekranı ağzı düz 5 inç yapsalar daha iyi olabilirdi.
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Casti El 4 yıl
3GB ramli versiyonu olduğu belirtildiğine göre, alınabilir bir telefon ancak bunun fiyatının G Glex 1 gibi hemen düşeceğini zannetmiyorum. Tutar bu telefon.
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Her isi ters giden adam 4 yıl
Şuna 3 takmak zor mu
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Marrusia 4 yıl
Exynos 5433 le ayni olacak demekki s810 diger ureticilerde gorursek benchmark lar daha net olur lg malesef termal li beceremiyor
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Götterfunken 4 yıl
Çok güzel özellikle film izlerken.Tablet çıksa böyle süper olur
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lighthearted 4 yıl
nexus da var diye biliyorum.
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Crauls 4 yıl
Arkadaslar...
Mesut Cevik az once..
Yeni ces videosu ekledi..
Cihazin 3gb ramli versiyonuda var ve ddr4 ile olmasida cok iyi..
Umarim 2000tlyi gecmez,1080p ile snpdragon810 cidden ucar.
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Götterfunken 4 yıl Crauls
Crauls

Arkadaslar...





Mesut Cevik az once..





Yeni ces videosu ekledi..







Cihazin 3gb ramli versiyonuda var ve ddr4 ile olmasida cok iyi..



Umarim 2000tlyi gecmez,1080p ile snpdragon810 cidden ucar.

Umarım LG bu defa 2K ile gösteriş yapmaz.Zaten iPhone 4'ün ekran ppi'sinden daha yüksek değerleri insan gözü algılayamaz.2K saçma.1080p yeter iPhone 6'nın çözünürlüğü yeter.
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alekto4 4 yıl
3gb ram li modeli de mevcut. Bundan bahsedilmemiş yazıda..
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