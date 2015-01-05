CES 2015 : Lenovo'dan istiflenebilir aksesuar ürünü ThinkPad Stack





CES 2015 fuarında önemli dizüstü modelleri ile boy göstermeye başlayan Lenovo, kurumlara yönelik ilginç bir aksesuar seti de tanıttı. ThinkPad Stack adındaki bu aksesuar istiflenebilir cihazlardan oluşuyor.





Sistem toplamda 4 cihazdan oluşuyor. Bunlardan ilki Bluetooth hoparlör. Bu cihazda iki adet stereo 2W hoparlör, bir adet gürültü engelleyici mikrofon, 3.5mm auxiliary girişi ve microUSB girişi mevcut.





İkinci cihaz taşınabilir şarj istasyonu. 10000mAh gücünde batarya barındıran istasyonda bir USB çıkışında 5V 2.1A, diğer USB çıkışında 1A enerji sağlanıyor. Aynı anda iki cihaz şarj edilebiliyor. Üçüncü Üçüncü cihaz kablosuz bir erişim noktası. RJ45 Ethernet girişi olan WiFi üzerinden internet bağlantısını paylaştırabiliyor. Ek adaptör ile 3G/4G altyapılarına erişim sağlamak da mümkün oluyor. Dördüncü cihaz ise 1TB boyutunda USB 3.0 hard disk sürücüsü.





Fiyat olarak sırasıyla 90$, 50$, 200$ ve 200$ şeklinde etiketler mevcut. Tüm set ise indirimli 340$dan alınabiliyor. Set, dizüstü bilgisayar değil de daha çok mobil cihazlara yönelik bir sistem olmuş. Sistemin ağırlığı 861 gram. Lenovo Nisan ayında satışa başlayacak.

http://microsoft-news.com/lenovo-announces-new-revolutionary-accessory-thinkpad-stack-targeting-business-users/