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CES 2015 : MediaTek televizyonlara Cortex-A17 çekirdeğini getiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : MediaTek televizyonlara Cortex-A17 çekirdeğini getiriyor

Televizyonların giderek akıllı özellikler kazanması, bu özellikleri işleyecek yongasetlerinin geliştirilmesini de zorunlu kılıyor. Televizyonlara yönelik olarak hazırlanan yongasetlerine MediaTek de eklendi. 

Google ile ortak çalışan MediaTek yeni yongasetini Android TV platformuna uygun olarak optimize etmiş. İlk örnekler de Sony'nin incelik rekoru kıran yeni Bravia 4K akıllı televizyon modellerinde yer alacak. 

MT5595 adını alan yongasetinde iki adet Cortex-A17, iki adet de Cortex-A7 çekirdeği yer alıyor. Cortex-A7 bilindiği üzere enerji tasarrufu odaklı bir çekirdek. Cortex-A12'nin geliştirilmiş versiyonu olarak görülen Cortex-A17 ise Cortex-A9'dan yüzde 60 daha fazla performans gösteriyor ve daha az enerji tüketip daha az zar alanı kaplıyor.

MT5595 akıcı bir şekilde 4K videoları oynatabilirken, 60 kare/saniye hızında 4K2K içerikler için V9 ve HEVC kodeklerini destekleyen ilk yongaseti olma ünvanını da elde ediyor. Düşük kare hızlarına sahip görüntüleri düzeltme yeteneğine sahip olan yongaseti global yayın standartlarını ve hizmetlerini de destekliyor. 

MT5595 Android 5.0 işletim sistemine de uyumlu hale getirmiş. Ayrıca ses komutlarını algılama yeteneği de mevcut. MT5595 yongaseti Mart ayından itibaren diğer akıllı televizyon markalarında da boy göstermeye başlayacak.  

http://www.androidcentral.com/mediatek-announces-smart-tv-system-chip-already-powering-new-sony-bravia-tvs Yorum Yaz
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filteke 4 yıl
sony 2015'te tv satışlarını toplarsa iyi yoksa koreliler ekmek yedirmeyecekler
sony candır
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umut_baris 4 yıl filteke
filteke

sony 2015'te tv satışlarını toplarsa iyi yoksa koreliler ekmek yedirmeyecekler
sony candır

Samsung tizenle geliyor
LG webos 2.0 ile geliyor

İkisi de birbirinden buglu. Kim yiyor hayırdır?
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Gece772 4 yıl
?
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