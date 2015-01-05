CES 2015: Sharp yeni 4k televizyonlarını tanıttı

Televizyon sektöründe rekabet gün geçtikçe hızlanıyor gibi gözüküyor. Tüketici elektroniği fuarında Sharp'da yeni tanıttığı 4K televizyonlar ile 2015 yılı içinde rekabeti daha da körükleyecek gibi gözüküyor.





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Şirketin Aquos "4K Ultra HD'nin ötesinde" şeklinde tanıttığı model çok ince çerçevelere sahip, fakat firmanın görüntü konusundaki iddiası bu ince çerçeveli tasarıma dayanmıyor. Televizyon sahip olduğu Quattron piksel teknolojisiyle standart RGB(kırmızı-yeşil-mavi) piksel dizilimine bir de sarı alt piksel ekliyor. Kırmızı ve mavi renkteki alt pikseller onlardan daha parlak sarı ve yeşil alt pikseller ile komşu oluyor. Standart bir 4K televizyonda 24 milyon alt piksel bulunurken Sharp bu piksel sayısını Quattron teknolojisi ile 66 milyona çıkarmış durumda. AQUOS Beyond 4K UHD TV 2015'in son dönemlerinde piyasaya çıkacak. Modelin fiyatı ise açıklanmadı.Şirketin tek tanıttığı 4k model bu değil, Sharp Aquos UB30 serisi de fuarda kullanıcıların beğenisine sunuldu. Giriş seviyesi olarak tanımlanan serinin 43 inçlik modeli 750 dolar fiyat etiketine sahip olacak, bunun yanında 50, 55 ve 65 inç modeller de mevcut, 43 ve 50 inçlik model 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişine sahip, diğer iki modelde ise 4 HDMI girişi bulunuyor.ABD'de 50 inç ekrana sahip model 1000 dolar, 55 inç 1200 dolar ve 65 inç 2300 dolar fiyat etiketine sahip olacak.Sharp Aquos UE30 serisi ise 60,70 ve 80 inç boyutlarında 4K deneyimi sunacak. Android TV platformuna sahip cihazların fiyatları 2000 dolardan başlayacak. En üst seviye olan UH30 serisi 70 ve 80 inç ekran boyutu sunuyor. Dokunmatik uzaktan kumanda gibi ekstra özelliklere sahip seri de Android Tv platformunu kullanıyor. Fiyatlar ise 70 inç modelde 3200, 80 inç modelde 6000 dolar olarak belirtildi.