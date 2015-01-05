Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2015: Sharp yeni 4k televizyonlarını tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,6b
1
24
Televizyonlar
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2015: Sharp yeni 4k televizyonlarını tanıttı
Televizyon sektöründe rekabet gün geçtikçe hızlanıyor gibi gözüküyor. Tüketici elektroniği fuarında Sharp'da yeni tanıttığı  4K televizyonlar ile 2015 yılı içinde rekabeti daha da körükleyecek gibi gözüküyor.

Şirketin Aquos "4K Ultra HD'nin ötesinde" şeklinde tanıttığı model çok ince çerçevelere sahip, fakat firmanın görüntü konusundaki iddiası bu ince çerçeveli tasarıma dayanmıyor. Televizyon sahip olduğu Quattron piksel teknolojisiyle standart  RGB(kırmızı-yeşil-mavi) piksel dizilimine bir de sarı alt piksel ekliyor. Kırmızı ve mavi renkteki alt pikseller onlardan daha parlak sarı ve yeşil alt pikseller ile komşu oluyor. Standart bir 4K televizyonda 24 milyon alt piksel bulunurken Sharp bu piksel sayısını Quattron teknolojisi ile 66 milyona çıkarmış durumda. AQUOS Beyond 4K UHD TV 2015'in son dönemlerinde piyasaya çıkacak. Modelin fiyatı ise açıklanmadı.

Şirketin tek tanıttığı 4k model bu değil,  Sharp Aquos UB30 serisi de fuarda kullanıcıların beğenisine sunuldu. Giriş seviyesi olarak tanımlanan serinin 43 inçlik modeli 750 dolar fiyat etiketine sahip olacak, bunun yanında 50, 55 ve 65 inç modeller de mevcut, 43 ve 50 inçlik model 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişine sahip, diğer iki modelde ise 4 HDMI girişi bulunuyor.ABD'de 50 inç ekrana sahip model 1000 dolar, 55 inç 1200 dolar ve 65 inç 2300 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Sharp Aquos UE30 serisi ise  60,70 ve 80 inç boyutlarında 4K deneyimi sunacak. Android TV platformuna sahip cihazların fiyatları 2000 dolardan başlayacak. En üst seviye olan UH30 serisi 70 ve 80 inç ekran boyutu sunuyor. Dokunmatik uzaktan kumanda gibi ekstra özelliklere sahip seri de Android Tv platformunu kullanıyor. Fiyatlar ise 70 inç modelde 3200, 80 inç modelde 6000 dolar olarak belirtildi.

Bu serilerin de ilkbahardan sonra raflarda yerini alacağı açıklandı. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 4 yıl
Sharp farklıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e_capkan 4 yıl
standart bir 4k tv de nasıl 42milyon pixel oluyor ?
24milyon olmasın ?
sharptada taş çatlasın 32milyon pixel vardır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Sharp en sevdiğim firmaların başında gelir.Kalite demek Sharp demek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 4 yıl
Albani Bekleniyor... :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 4 yıl
tasarım sony
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 4 yıl ssbrutality
ssbrutality

Albani Bekleniyor... :)

bak 3. msg. da ne yazmışım


ama sen istiyorsan bizim Oled başlığına gelsene
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 4 yıl
bunlar bize lüx vestel yeter bize tamam tamam vurmayın :D:D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
666azazel 4 yıl
Türkiye'ye gelir mi belirsiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl zdniz
zdniz

bunlar bize lüx vestel yeter bize tamam tamam vurmayın :D:D

aldığın samsung seni uzaya mı götürüyor?

en alası sharp, toshiba ile de yaptığın iş ve harcadığın vakit aynı.

neden tft-lcd ye daha fazla para vereyim?

işimi görüyor.

vestelin de iyi olduğu serileri var.

araştırmadan konuşmak türklerin işi tabi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electronic_music_16 4 yıl
bu işin nirvanası Sharp bilader
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
galagala0707 4 yıl
Bu işin 1 numarası bence Sharp.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 4 yıl
Valla çok şık olmuş. Fakat fiyatlar bi acayip
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 4 yıl
yayın olsa heyecan artacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
travers 4 yıl
Amaan Allah'ım dedim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
66 milyon piksel :O

Adamlar görüntüleme teknolojilerinde çağ atladılar, biz hala güzel ülkemde vergilerle uğraşalım :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2568 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, sharp ve 4k
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl LG G Flex 2, Oled TVler, beyaz eşyalar ve fazlası özel video ön inceleme 4 yıl Samsung 850 EVO 1 Terabyte SSD video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim