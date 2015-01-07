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CES 2015 : Sony'den 1000 dolarlık Walkman

4 yıl
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2015 : Sony'den 1000 dolarlık Walkman

Son dönemde yüksek kalitede ses çıkışı veren müzik oynatıcılara ilginin artmasıyla üreticilerin de bu alana yönelmesi kaçınılmaz oldu. Kickstarter projelerinden birisi olan PonoPlayer'ın ardından Sony Walkman NW-ZX2 modeli CES 2015 fuarında boy gösterdi. 

S-Master HX ses teknolojisini bünyesinde barındıran model gerçekçi olarak orijinal sesler üretmeyi sağlıyor. DSEE HX ile ses kaybı olan dosyaları onarabilen cihaz Bluetooth with LDAC sayesinde kablosuz kulaklıklara da yüksek kaliteli sesler aktarabiliyor. 

Dahili bataryası ile 60 saat müzik oynatımı yapabilen cihaz 128GB dahili belleğin yanına microSD desteği de sunuyor. Android 4.2 işletim sistemi ile kullanıcılar Google Play mağazasına erişebilecek. Kontroller yan taraftaki fiziksel tuşlar veya dokunmatik ekran üzerinden yapılabiliyor. 

Modelin en dikkat çekici tarafı elbette fiyatı. Cihazın 1120$ olarak belirlenen satış fiyatı en pahalı amiral gemi akıllı telefonları bile geride bırakıyor. Ancak ses kalitesi düşünüldüğünde fiyatını makul bulanlar olacaktır. Bununla birlikte PonoPlayer gibi muadil ürünler daha uygun fiyatlara bulunabiliyor. Model bahar aylarında piyasaya sürülecek.  

http://www.androidcentral.com/sony-walkman-nw-zx2-packs-128gb-storage-1120-price-tag Yorum Yaz
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haberelectro 4 yıl
O zaman gelmez buralara.
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gael 4 yıl
, 1000dolar veriyorsun ve yanında kulaklık yok :)
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travers 4 yıl gael
gael

, 1000dolar veriyorsun ve yanında kulaklık yok :)

Böyle bir dap için bi o kadarda kulaklığa para vermen gerekir. Yoksa bunu almanın bir mantığı yok. Bunlar hi-end ürünler. Ve bu tür dapların hiç birinde kulaklık bulunmaz.
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infom@n 4 yıl
Saçma sapan yorumlara gülmekten kendimi alamadım.
İşi müzik üretmek olan insanlar için yapılmış bir cihaz.
Fiyatı özelliklerine göre ucuz bile sayılır :D
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Darkchild 4 yıl
Sennheiser IE 60 a çok para veren biri olarak para olsa buna da veririm .. ama SONY NWZ - A864 ile mutluyumm :))
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TEKİN 1881 4 yıl
Nasıl olsa az da olsa alacak kişi olacak diyip en yüksek fiyata satıyor. Ah ula sony
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Manchester United 4 yıl
Yuh, fiyata bak tasarıma bak.
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Mr. Jingles 4 yıl
Sony bildiğin Nokia N9 tasarımını araklamış.
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enemy34 4 yıl
Yanında verdiği kulaklıkta Hi-Fi ise alınır..
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Elsa 4 yıl
Android 4.4.4 olsaydı bari 1100dolar veriyorsun sonuçta
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einhander 4 yıl
odyofiller kişiler tarafından incelemeleri gelmeden kesın konusmamak gerekıyor ses kalıtesı konusunda.
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haberelectro 4 yıl
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haberelectro 4 yıl
Sony hayallerimin cihazini yapti sonunda. Amfisi de gucluyse kaymakli ekmek kadayifi olur. Aletin kasasi tek parca aluminyumdan, ici komple altin kaplamali bakirdan yapilmis. Ses kalitesi icin herseyi yapmis adamlar. Agirligi 235 gram yalniz. Bilek katili olur
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