CES 2015 : Sony'den 1000 dolarlık Walkman





Son dönemde yüksek kalitede ses çıkışı veren müzik oynatıcılara ilginin artmasıyla üreticilerin de bu alana yönelmesi kaçınılmaz oldu. Kickstarter projelerinden birisi olan PonoPlayer'ın ardından Sony Walkman NW-ZX2 modeli CES 2015 fuarında boy gösterdi.





S-Master HX ses teknolojisini bünyesinde barındıran model gerçekçi olarak orijinal sesler üretmeyi sağlıyor. DSEE HX ile ses kaybı olan dosyaları onarabilen cihaz Bluetooth with LDAC sayesinde kablosuz kulaklıklara da yüksek kaliteli sesler aktarabiliyor.





Dahili bataryası ile 60 saat müzik oynatımı yapabilen cihaz 128GB dahili belleğin yanına microSD desteği de sunuyor. Android 4.2 işletim sistemi ile kullanıcılar Google Play mağazasına erişebilecek. Kontroller yan taraftaki fiziksel tuşlar veya dokunmatik ekran üzerinden yapılabiliyor.





Modelin en dikkat çekici tarafı elbette fiyatı. Cihazın 1120$ olarak belirlenen satış fiyatı en pahalı amiral gemi akıllı telefonları bile geride bırakıyor. Ancak ses kalitesi düşünüldüğünde fiyatını makul bulanlar olacaktır. Bununla birlikte PonoPlayer gibi muadil ürünler daha uygun fiyatlara bulunabiliyor. Model bahar aylarında piyasaya sürülecek.

http://www.androidcentral.com/sony-walkman-nw-zx2-packs-128gb-storage-1120-price-tag