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CES 2015 : Intel, Televizyonunuzu Windows 8.1'li cihaza dönüştürebilen aparatını tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Oğuz Avcı
Editör
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CES 2015 : Intel, Televizyonunuzu Windows 8.1'li cihaza dönüştürebilen aparatını tanıttı
2015 Televizyon sektöründe bir çok yeniliği beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Yeni televizyonların tanıtılan şirketlerden Samsung tarafında Tizen işletim sistemli LG ise WebOs 2.0'lı televizyonları CES 2015 fuarında görücüye çıkardı. Sony,Sharp ve Philips ise yeni televizyonlarında Android Tv'ye yer vereceklerini açıkladı.

Ancak gelişmeler bununla sınırlı kalmış değil, ilginç bir hamle de Intel tarafından geldi. Intel duyurduğu aparat ile televizyonları daha işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor. Compute Stick adı verilen aparat 2 GB RAM  ve 32 GB depolama alanına sahip. İşlem gücünü Bay Trail tabanlı Atom Z3735F modelinden alan cihazın ileride güncellenen versiyonlarında Broadwell tabanlı Core M işlemcilerin kullanılabileceği söyleniliyor.

Ufak sayılabilecek boyutlarda olan Compute Stick HDMI üzerinden televizyona bağlanıyor ve gücünü Micro USB adaptör ile sağlayabiliyor. b/g/n standartlarında wifi desteği sağlayan aparat ayrıca USB 2.0 ve SD kart okuyucu bulunduruyor. ABD satış fiyatı 149 dolarak açıklanan cihaz ise Windows 8.1'in Bing yazılım sürümünü kullanıyor.Bu Windows sürümü ise genelde düşük bütçeli cihazlar için tercih edilen bir sürüm, Windows Store'un kullanılabilir olduğu sürüm genellikle internette gezinme ve uygulamalar aracılığıyla ufak işleri yapmak için tasarlanmış.

1 GB RAM ve 8 GB depolama ile gelen Linux sürümü ise 89 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Cihaz Mart ayından itibaren satışa sunulacak.
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doctor_bey 4 yıl
Piyasada ihtiyaç duyulmayan ürünlerden, alanlar genelde androidli alıyor; fakat Çin malı cihaz yerine böyle adı sanı bilinen bi şey almak isteyenlere güzel alternatif, koskoca Intel ürününün arkasında durur herhalde?
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bluejean 4 yıl
Televizyonda cihazdan çok bağlantı yöntemi sıkıntılı. Hadi diyelim bunu cihazda taktık, yazıyı nasıl yazıcaz fareyi nasıl oynatıcaz. Televizyondaki durum pcler gibi değil. 1-Arada kablo olmaması lazım 2-kumanda büyüklüğünü geçmeyen klavye ve mause lazım.

Ee bunları da ayrıca satın alacaksak ne gerek var bu zımbırtıya?
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Gece772 4 yıl
Güzel....
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darkhair 4 yıl
En azından 4ram 64gb hafıza ve Core M olmasa da bi mobil i3 falan koyup 200$ seviyesinden satsalar daha başarılı olurdu. Cihazın şu andaki özelliklerine sahip tabletler 250-300 den fazla değil
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aybey 4 yıl
Güzel bir iş. Ancak CES'de intelli windowslu tv duyurusu bekledim sonuçsuz kaldı. Her halde seneye Windows 10'lu tvleride göreceğiz. İntel, AMD ve Windows çok geriden geliyorlar, fırtına öncesi sessizlik mi yoksa teslim bayrağı mı çektiler anlamadım.
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Growlithe 4 yıl
Bunlar zaten Aliexpress vb. sitelerde satılıyordu.
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torku42 4 yıl
o fiyatin yarisina windows tam surum tablet alinir baglani tv'ye.
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torku42 4 yıl
o fiyatin yarisina windows tam surum tablet alinir baglani tv'ye.
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arel.gr 4 yıl torku42
torku42

o fiyatin yarisina windows tam surum tablet alinir baglani tv'ye.


grand tv alim asamasindayim, tam zamaninda geliyor bu haberler....

70-100$ 'a RAM 'li flash 'i kasmayan, tv'ye montelik win tablet bakiyorum, varmi adress filan ???


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alemburda34 4 yıl
Nette gezinirken virüs girse birde bununla uğraş. Webos, android tv daha güvenli
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umut_baris 4 yıl alemburda34
alemburda34

Nette gezinirken virüs girse birde bununla uğraş. Webos, android tv daha güvenli

Webos zaten bug dolu. Android desen güvenliği muamma.

Windows 7 den beri virüs nedir unuttum ben. Siz hala nasıl bulaştırıyorsunuz?

Reklam engelleme kursanız tarayıcıya, bir de herkesin program yüklemesini engelleseniz yeter de artar bile .


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DarkHellKnightX 4 yıl
Eğer tv akıllı ise bunu alınca tv içerisindeki donanım gereksiz kalacak. Bence Intel ve TV üreticileri anlaşıp core m li TV ler çıkartsalar toplam ödenen fiyat daha ucuz olur. Ama yine de sonraki versiyonlarını heyecanla bekliyorum.
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Elsa 4 yıl
Fiyatı biraz pahalı
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