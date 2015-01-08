CES 2015 : Intel, Televizyonunuzu Windows 8.1'li cihaza dönüştürebilen aparatını tanıttı

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2015 Televizyon sektöründe bir çok yeniliği beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Yeni televizyonların tanıtılan şirketlerden Samsung tarafında Tizen işletim sistemli LG ise WebOs 2.0'lı televizyonları CES 2015 fuarında görücüye çıkardı. Sony,Sharp ve Philips ise yeni televizyonlarında Android Tv'ye yer vereceklerini açıkladı.Ancak gelişmeler bununla sınırlı kalmış değil, ilginç bir hamle de Intel tarafından geldi. Intel duyurduğu aparat ile televizyonları daha işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor. Compute Stick adı verilen aparat 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. İşlem gücünü Bay Trail tabanlı Atom Z3735F modelinden alan cihazın ileride güncellenen versiyonlarında Broadwell tabanlı Core M işlemcilerin kullanılabileceği söyleniliyor.Ufak sayılabilecek boyutlarda olan Compute Stick HDMI üzerinden televizyona bağlanıyor ve gücünü Micro USB adaptör ile sağlayabiliyor. b/g/n standartlarında wifi desteği sağlayan aparat ayrıca USB 2.0 ve SD kart okuyucu bulunduruyor. ABD satış fiyatı 149 dolarak açıklanan cihaz ise Windows 8.1'in Bing yazılım sürümünü kullanıyor.Bu Windows sürümü ise genelde düşük bütçeli cihazlar için tercih edilen bir sürüm, Windows Store'un kullanılabilir olduğu sürüm genellikle internette gezinme ve uygulamalar aracılığıyla ufak işleri yapmak için tasarlanmış.1 GB RAM ve 8 GB depolama ile gelen Linux sürümü ise 89 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Cihaz Mart ayından itibaren satışa sunulacak.