CES 2016'da çevre dostu girişimler ödüllendirilecek

Her yıl kullanıcı elektroniklerinin tüm alanlarından yenilikçi teknolojilerin tanıtıldığı CES'i düzenleyen Consumer Electronics Association, çevre dostu girişimleri ödüllendirmeye devam ediyor. CES'i daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren CEA, sürdürülebilirlik girişimlerinde bulunan organizasyonları CES 2016'da ödüllendirecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CEA başkanı ve CEO'su Gary Shapiro, en büyük gelişen inovasyonların organizasyon sahibi olarak endüstri için çevre dostu program örnekleri geliştirerek CES’i olabildiğince çevreci yapmak istediklerini belirtti. CES'in girişimlerin geleceğini temsil etmekte olduğunu söyleyen Shapiro, karbon ayak izini minimize etmek konusunda kendilerini sorumlu hissettiklerini ifade etti.

CES'i daha sürdürülebilir kılmak için sıkı bir çalışma yürüten CEA, CES 2015'te kullanılan birçok malzemeyi CES 2016'da veya farklı alanlarda kullanılacak şekilde yeniledi. CES 2015'te kullanılan 1.860 m² mıknatıs afiş eritilip CES 2016'da kullanılırken, geçtiğimiz yıl CES 2015'te kullanılan 2600 m² vinil afiş de Sky Grup tarafından branda, hokey sahası kaplaması ve dış mekan sinema ekranı olarak kullanıldı. Bunun yanı sıra 15 tır dolusu malzeme Fırsat Köyü ve Habitat gibi çeşitli programlara bağışlanarak, toprağı kirletecek 54.500 kg çöpün yeniden kullanılması sağlandı.

CES Green sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 6 - 9 Ocak 2016 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2016 kapsamında da çevre dostu tutumunu sürdürecek olan CEA, Green Grant programı ile sürdürülebilirlik girişimlerini ödüllendirecek. 4 Kasım'dan itibaren teklifleri kabul edecek olan Green Grant için seçilenler, 5 Ocak'ta CES'te açıklanacak. CES'in çevre ve yeşili koruma konularında çalışmalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak içinsayfasını ziyaret edebilirsiniz.