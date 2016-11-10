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CES 2017'nin ilk gününde açılış konuşmasını Nissan CEO'su yapacak

Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2017'nin ilk gününde açılış konuşmasını Nissan Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn yapacak. Nissan ayrıca yeni projeleri ile sergi alanında da yer alacak.
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Her yıl kullanıcı teknolojileri alanında çığır açacak yenilikçi teknolojilerin tanıtımına sahne olan CES'in bu yılki ayağı, 5 - 8 Ocak 2017 tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek. Consumer Technology Association (CTA) tarafından düzenlenen CES 2017'de, kullanıcı teknolojilerinin her alanından yenilikçi projeler görücüye çıkacak.
CES 2017 için hazırlıklarını sürdüren Consumer Technology Association, etkinliğin ilk gününde açılış konuşmasını Nissan Başkanı ve CEO'su Carlos Ghosn'un yapacağını duyurdu. Ghosn, 5 Ocak 2017'de Westgate Theater'da yapacağı açılış konuşmasında; sıfır-emisyon ve sıfır-ölümcül kaza hayalinin herkes için gerçeğe dönüştü bir dünya için yapılacak teknolojik atılım hakkında konuşacak.
Carlos Ghosn'nun global otomotiv sektörünün gelişiminde önemli bir figür olduğunu söyleyen Consumer Technologhy Association Başkanı ve CEO'su Gary Shapiro, Ghosn açılış töreninin bir parçası olduğu için heyecanlı olduklarını belirtti. Ghosn'nun yeniliği savunarak Nissan'ı yeni pazarlara açtığına dikkat çeken Shapiro; Nissan'ın, teknolojik yeniliklerin sadece birkaç kişinin değil tüm dünyanın hayatını iyileştirdiği bir gelecek için adanmış olduğunu ifade etti.
Nissan, açılış konuşmasının parçası olmasının yanı sıra, Vehicle Technology Category (Taşıt Teknolojileri Kategorisi) kapsamında CES 2017'de bir sergiye de sahip olacak.

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