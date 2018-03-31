CLOUD yasası ile kullanıcı verilerine artık daha kolay ulaşılacak

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Facebook ve Cambridge Analytica şirketlerinin karıştığı veri ihlali skandalıyla ilgili henüz kafalardaki soru işaretleri giderilmemişken ABD'de veri paylaşımıyla ilgili önemli bir yasal düzenleme onaylandı. 6 Şubat'ta ABD Senatosu'nda ve Temsilciler Meclisi'nde tanıtılan CLOUD(Clarifying Lawful Overseas Use of Data) yasasına Apple, Facebook, Google ve Microsoft destek verirken gizlilik savunucuları yasayı şiddetle eleştirmişti. Bu haliyle Senato ve Temsilciler Meclisi'nden geçmesine imkan verilmeyen yasa, 2.232 sayfadan oluşan torba bütçe tasarısına eklendi ve geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın onayıyla yürürlüğe girdi. Peki CLOUD yasası kullanıcılara ne gibi dezavantajlar getiriyor?





Verilere erişim artık daha kolay

Yasanın ortaya çıkış amacı aslında ABD'nin, kullanıcı verilerine ulaşabilmek için verileri ABD'de değil de farklı ülkelerde saklayan şirketleri veri paylaşımına zorlamak. Esasında yurt dışında depolanan verilere nasıl erişebileceğini düzenleyen ve 1986 yılında kabul edilen Elektronik İletişim Gizlilik Yasası'nın bir güncellemesi olan CLOUD yasası ile ABD'deki yetkili kurumların kullanıcı verilere erişmesi biraz daha kolay hale geldi. Tabi uluslararası hukuktan gelen devletlerin eşitliği ilkesi uyarınca diğer ülkelerdeki yetkili makamların ABD'li şirketlerin depoladıkları verilere erişmesi de aynı ölçüde kolaylaşacak.





CLOUD yasası yürürlüğe girene kadar ABD'nin, yurt dışında depolanan kullanıcı verilerine erişmesi için daha zorlu bir prosedürü takip etmesi gerekiyordu. Bir ya da daha fazla ülkeyle yasal yardım anlaşması imzalayan ABD, bu anlaşmada veri erişim izni de talep edebiliyor ve böylece mahkeme kararı olduğu durumlarda başka ülkede depolanan verilere erişebiliyordu. Bu anlaşmaların yürürlüğe girmesi için Senato'nun üçte ikisinin de anlaşmaya onay vermesi gerekiyordu.





CLOUD yasası uyarınca ABD dışında tutulan verilere erişmek isteyen yerel polis teşkilatlarından federal ajanlara kadar her seviyede yetkili, yasal yardım anlaşmalarını gözetmeksizin şirketleri veri paylaşımına zorlayabilecek. Bununla birlikte şirketlerin, kullanıcı verilerini ABD'li yetkililerle paylaşmak istememeleri ihtimali de CLOUD yasasında ele alınmış. Böyle bir durumda ABD'nin yürütme kolu(özellikle Adalet Bakanlığı) Senato ya da Temsilciler Meclisi'nin onayına ihtiyaç duymaksızın diğer şirketin bulunduğu ülke ile görüşüp yasal yardım anlaşması niteliği taşıyan ikili anlaşmalara imza atabilecek. CLOUD yasasının bu özelliği ile anayasa tarafından yasama organına sağlanan yetkilerin çiğnendiği ileri sürülüyor.





Tabi ABD'nin farklı ülkelerde saklanan verilere kolayca ulaştığı gibi diğer ülkelerdeki yetkili makamlar da ABD'li şirketlerin tuttuğu verilere aynı prosedürü izleyerek ulaşabilecek. Örneğin bir ülkedeki kolluk kuvvetlerinin Facebook'taki bir kullanıcının verilerini talep etmesi için ülkedeki başsavcılık üzerinden ABD hükümetiyle iletişim kurması ve hükümetin talebi Facebook'a iletmesi veri paylaşımı için yeterli olacak. İki ülke arasında yasal yardım anlaşması olup olmadığı veya Senato ile Temsilciler Meclisi'nin bu veri paylaşımı hakkındaki görüşü ise dikkate alınmayacak.





Suçluların yakalanmasında etkili olabilir

CLOUD yasasını savunan kişiler veriye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanının özellikle suçluların yakalanmasında etkili olacağını belirtiyor. Yasa savunucularına göre halihazırda yurt dışında depolanan verilere erişim yasal yardımlaşma anlaşmasının onaylanması süreciyle birlikte 10 ayı bulabiliyor. Bu süre zarfında talep edilen veriler güncelliğini yitirdiğinden yetkililer verilerden istedikleri ölçüde faydalanamıyor. CLOUD yasasıyla sadece birkaç gün içinde verilere ulaşarak bu uzun ve yetersiz sürecin atlatılması planlanıyor.





Yasaya karşı çıkan kişiler ise yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve ABD'nin yanı sıra diğer ülkelerin de verilere bu kadar kolay erişmesinin kullanıcıların güvenliğini tehdit edebileceğini düşünüyor. Üstelik bu düzenlemenin bütçe tasarısında yer almasına da tepki gösteriliyor zira bütçe tasarısının onaylanmaması hükümet ve hükümete bağlı kuruluşların faaliyetlerinin askıya alınmasına neden olacaktı. Bütçeyle herhangi bir ilgisi olmayan CLOUD yasası da bu durumdan faydalanarak yürürlüğe girmiş oldu.

https://motherboard.vice.com/en_us/article/paxb5z/cloud-act-passed-in-budget-bill?utm_source=mbfbus