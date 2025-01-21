Trump’tan sosyal medya için “sansür sona erdi” emri

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Tam Boyutta Gör ABD’nin 47. Başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump, yemin töreninden kısa süre sonra "fade özgürlüğünü yeniden tesis etmek ve "federal sansürü sona erdirmek" amacıyla bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Bu yeni kararname, tüm devlet kurumları, çalışanları ve temsilcilerinin, Amerikan vatandaşlarının ifade özgürlüğünü kısıtlamak için herhangi bir federal kaynağı kullanmasını yasaklıyor. Ayrıca Biden yönetimini, "yanlış bilgi" ve "dezenformasyon" bahanesiyle çevrimiçi ifade özgürlüğünü ihlal etmekle suçluyor.

Trump, federal sansürü kaldırıyor ama...

Kararda “Son 4 yıl boyunca, önceki yönetim, Amerikalıların çevrimiçi platformlardaki konuşmalarını sansürleyerek, genellikle sosyal medya şirketleri gibi üçüncü taraflara Federal Hükümetin onaylamadığı konuşmaları yumuşatmaları, platformdan çıkarmaları veya başka bir şekilde bastırmaları için önemli ölçüde zorlayıcı baskı uygulayarak ifade özgürlüğü haklarını çiğnedi” deniliyor. Kararda işaret edilen platformlar arasında Facebook, Instagram ve X gibi ağlar yer alıyor.

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Karar, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in hükümet baskısı açıklamalarından sonra geldi. Zuckerberg, 2021 yılında Meta'ya Biden yönetimi tarafından COVID-19 pandemisiyle ilgili paylaşımları sansürlemesi için baskı yapıldığını söylemişti.

Zaten ifade özgürlüğünü kısıtlamak zaten yasak

Haziran ayında ABD Yüksek Mahkemesi, Biden yönetiminin sosyal medya şirketleriyle temaslarının, ABD’nin ifade özgürlüğünü koruyan Birinci Değişiklik hükümlerini ihlal etmediğine karar vermişti. California Üniversitesi'nden Profesör David Kaye, federal hükümetin vatandaşlarının Birinci Değişiklik haklarına müdahale etmesinin zaten yasak olduğunu, dolayısıyla bu emrin zaten yasak olan davranışları durdurmayacağını söyledi ve kararı “son derece alaycı” bir halkla ilişkiler uygulaması olarak eleştirdi.

Öte yandan Trump’ın yeni kararnamesi, Adalet Bakanı ve diğer yürütme organlarının liderlerinden, önceki yönetimin ifade özgürlüğüyle ilgili faaliyetlerini soruşturmalarını ve uygun düzeltici adımları önermelerini istiyor. Ancak, bu girişim yanlış bilgi yayılımı ve sosyal medya platformlarında hızla yayılan yapay zekâ kaynaklı sahte içeriklere (deepfake) karşı ne tür önlemler alınacağını içermiyor.

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Trump’tan sosyal medya için “sansür sona erdi” emri