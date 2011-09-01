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CNBC: Facebook müzik servisi Spotify, Rdio ve MOG ile birlikte 22 Eylül'de yayına başlıyor

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un son dönemlerde gerçekleştirdiği en büyük yenilik olan Skype destekli görüntülü görüşmeden sonra uzun süredir eksikliği hissedilen müzik hizmeti de devreye alınacağı günü beklemeye başladı.

CNBC'nin Hızlı Para Raporu programının yapımcısı John Fortt Facebook'un müzik hizmetini 22 Eylül'deki f8 konferansında tanıtacağını duyurdu. Fortt, Facebook'un kendisinin müzik akışı hizmeti vermeyeceğini aksine Spotify, Rdio ve MOG ile ortak yayın yapacağını iddia ediyor.

Spotify Mayıs ayında ABD pazarına ayak basmak adına Facebook ile müzik hizmeti için görüşmelere başladığını duyurmuştu. Spotify yanında Rdio ve MOG da Facebook'un müzik içeriği için ortaklık yapan firmalar.

Haziran ayında Jeff Rose adlı bir hacker Facebook görüntülü görüşme eklentisi olan programcığın kodları arasında Vibes adında bir hizmetin satırlarına rastladığını ve bunun muhtemelen müzik hizmeti ile ilişkili olabileceğini iddia etmişti.

Böylece Google'ın ardından başka bir dev Facebook da çevrimiçi müzik hizmeti vermek için harekete geçmiş oldu. Ancak aynı Google gibi Facebook'un da karşısında pazarın önemli bölümünü elinde tutan büyük rakipler bulunuyor. Facebook ise site içerisinden bu hizmete ulaşılmasını sağlayarak rakiplerinden biraz farklılaşmanın hesaplarını yapıyor.

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Bl00dyHell 7 yıl
Google Music'e rakip olarak çıkartacaklar bu servisi sanırım. Google da Google Music servisini Google+'a entegre etse hem kullanıcılar hem de Google için daha iyi olur
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