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CP+ 2013 fuarı kapsamında Panasonic, yol haritasına iki yeni lens ekledi

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CP+ 2013 fuarı kapsamında Panasonic, yol haritasına iki yeni lens ekledi
CP+ 2013 fuarı kapsamında yeni duyurular gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Panasonic, yol haritasına iki yeni Micro Four Thirds standartlarına uygun lens ekledi.

Firma tarafından sergilenen lensler, 42.5mm F/1.2 ve 150mm F/2.8 modelleri oldu. Lenslerden 42.5mm F/1.2, MFT sistemlerin 2x çarpan faktörü sayesinde 85mm oranına geliyor ve portre çekimleri için oldukça ideal bir aralığa ulaşıyor. Sergilenen bir diğer lens olan 150mm F/2.8 ise, 2x çarpan sayesinde 300mm oranına ulaşarak özellikle spor ve doğal yaşam çekimleri için ideal hale geliyor. 
Çıkış tarihleri belli olmayan lenslerin prototip modelleri de, fuar kapsamında görüntülendi.
 
CP+ 2013 fuarı kapsamında Panasonic, yol haritasına iki yeni lens ekledi

http://photorumors.com/2013/02/02/panasonic-adds-42-5mm-f1-2-and-150mm-f2-8-micro-four-thirds-lenses-to-its-roadmap/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr.Legend 6 yıl
Başlık sakat
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Aѕℓαη66™ 6 yıl
iyi olur iyi eklensin
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regaibyigit. 6 yıl
iki mi iyi mi?
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