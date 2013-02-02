CP+ 2013 fuarı kapsamında Panasonic, yol haritasına iki yeni lens ekledi





CP+ 2013 fuarı kapsamında yeni duyurular gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Panasonic, yol haritasına iki yeni Micro Four Thirds standartlarına uygun lens ekledi.





Firma tarafından sergilenen lensler, 42.5mm F/1.2 ve 150mm F/2.8 modelleri oldu. Lenslerden 42.5mm F/1.2, MFT sistemlerin 2x çarpan faktörü sayesinde 85mm oranına geliyor ve portre çekimleri için oldukça ideal bir aralığa ulaşıyor. Sergilenen bir diğer lens olan 150mm F/2.8 ise, 2x çarpan sayesinde 300mm oranına ulaşarak özellikle spor ve doğal yaşam çekimleri için ideal hale geliyor.

Çıkış tarihleri belli olmayan lenslerin prototip modelleri de, fuar kapsamında görüntülendi.

http://photorumors.com/2013/02/02/panasonic-adds-42-5mm-f1-2-and-150mm-f2-8-micro-four-thirds-lenses-to-its-roadmap/