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Cadillac, 2020 yılından itibaren tüm modellerine otonom sürüş özelliği ekleyecek

ABD'li dev otomotiv şirketin Cadillac, 2020 yılından itibaren tüm araç modellerinde otonom sürüş özelliği olacağını açıkladı. Görünen o ki son zamanlardaki kazalar Cadillac'ı korkutmamış.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son zamanlarda Tesla ve Uber gibi şirketlerin sürücüsüz araçlarının yaptığı kazalar otonom sürüş teknolojisini tartışmaya açık bir hale getirmişti. Görünüşe bakılırsa ABD'li dev otomotiv şirketi Cadillac bu kazalardan etkilenmemiş. Zira firma 2020 yılından itibaren tüm araçlarında otonom sürüş özelliği olacağını açıkladı.

Super Cruise özelliği sadece otoyollarda kullanılabiliyor

Sadece Uber, Tesla ve Waymo gibi şirketlerin sürücüsüz otomobil teknolojisi ile ilgilendiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. TechCrunch'ın haberine göre Cadillac, şu an şirketin sadece CT6 sedan modelinde buluna "Super Cruise" yarı otonom sürüş teknolojisini tüm modellerine getirmeyi planlıyor. Gelen haberler ise 2020 yılından itibaren bu özelliğin tüm Cadillac modellerinde kullanılabileceği yönünde.
Cadillac'ın "Super Cruise" adını verdiği otonom sürüş teknolojisi, Tesla'nın otomatik pilot sistemine benzer bir şekilde çalışıyor. Super Cruise aracın yönünü ve hızını kontrol edebilme yeteneğine sahip ancak bu özellik sadece otoyollarda kullanılabiliyor. Otonom sürüş teknolojisine geçmek isteyen tek şirketin Cadillac olmadığını söyleyebiliriz. Zira GMC, Buick ve Chevy gibi diğer General Motors (GM) markaları da 2020'den sonra otonom sürüş teknolojisine geçmek istiyorlar ancak bu şirketler hakkında şimdilik kesinleşmiş bir durum yok.

https://techcrunch.com/2018/06/06/autonomous-driving-is-coming-to-all-cadillac-models-other-gm-brands/ Yorum Yaz
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parezer 11 ay
Volvo’nun bir çok modelinde zaten standart özellik olarak bulunuyor, istanbul trafiğinde bile (e5’te) baya düzgün çalısıyor. 2020 yılını beklemeye gerek yok volvo ya buyrun, reklam gibi oldu :))
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Mendieta58 11 ay
Bi ct6 olacaktı şimdi varya
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Kerim5100 11 ay
Cadillac yeni modelleri ile resmen küllerinden doğdu!
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simbolmina 11 ay
Cadillac’a da bayılırım.
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