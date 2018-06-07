Cadillac, 2020 yılından itibaren tüm modellerine otonom sürüş özelliği ekleyecek

Son zamanlarda Tesla ve Uber gibi şirketlerin sürücüsüz araçlarının yaptığı kazalar otonom sürüş teknolojisini tartışmaya açık bir hale getirmişti. Görünüşe bakılırsa ABD'li dev otomotiv şirketi Cadillac bu kazalardan etkilenmemiş. Zira firma 2020 yılından itibaren tüm araçlarında otonom sürüş özelliği olacağını açıkladı.

Super Cruise özelliği sadece otoyollarda kullanılabiliyor

Sadece Uber, Tesla ve Waymo gibi şirketlerin sürücüsüz otomobil teknolojisi ile ilgilendiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. TechCrunch'ın haberine göre Cadillac, şu an şirketin sadece CT6 sedan modelinde buluna "Super Cruise" yarı otonom sürüş teknolojisini tüm modellerine getirmeyi planlıyor. Gelen haberler ise 2020 yılından itibaren bu özelliğin tüm Cadillac modellerinde kullanılabileceği yönünde.

Cadillac'ın "Super Cruise" adını verdiği otonom sürüş teknolojisi, Tesla'nın otomatik pilot sistemine benzer bir şekilde çalışıyor. Super Cruise aracın yönünü ve hızını kontrol edebilme yeteneğine sahip ancak bu özellik sadece otoyollarda kullanılabiliyor. Otonom sürüş teknolojisine geçmek isteyen tek şirketin Cadillac olmadığını söyleyebiliriz. Zira GMC, Buick ve Chevy gibi diğer General Motors (GM) markaları da 2020'den sonra otonom sürüş teknolojisine geçmek istiyorlar ancak bu şirketler hakkında şimdilik kesinleşmiş bir durum yok.

https://techcrunch.com/2018/06/06/autonomous-driving-is-coming-to-all-cadillac-models-other-gm-brands/