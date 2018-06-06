Ultra güvenli Linux akıllı telefon Librem 5, Ocak 2019'da geliyor

Ürettiği yüksek kalitede, gizlilik ve güvenlik odaklı Linux dizüstü bilgisayarlarıyla tanınan teknoloji şirketi Purism, Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Linux tabanlı akıllı telefonu Librem 5'in, Ocak 2019'da satışa sunulacağını açıkladı. Günümüzdeki akıllı telefonlardan oldukça farklı özelliklere sahip olacak cihazın detaylarına geçelim.

Dünyanın ilk güvenlik ve gizlilik odaklı telefonu olma vaadi sunan Librem 5 için kitle fonlama kampanyasında yaklaşık olarak 2.5 milyon dolar toplandığı ve cihazın geliştirme ve üretim aşamasına geçeceği belirtildi. Purism'in kurucusu ve CEO'su Todd Weaver konuyla ilgili olarak: "Son yedi ay içinde oldukça hızlı bir şekilde ilerledik ve Librem 5'i kullanıcıların elinde görmek için sabırsızlanıyoruz. Akıllı telefonumuzu hayata geçirecek olan son derece nitelikli mühendis ve tasarımcı ekbine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Librem 5 ile kullanıcılar mobil cihazları üzerinde tam kontrol sağlayacak

Kullanıcılara cep telefonunu kullanırken ihtiyaç duydukları tüm özgürlükleri vermeyi amaçlayan Librem 5, şifreli arama, uçtan uca şifrelenmiş depolama/SMS/E-posta, VPN servisleri, şifrelenmiş kart yuvası ve geniş bir Linux tabanlı işletim sistemi gibi ana akım akıllı telefonlarda görülmeyen özelliklere sahip olacak. Cihaz ayrıca GSM, UMTS, 3G, 4G, LTE mobil ağlarını ve Wi-Fi, Bluetooth kablosuz bağlantıları destekleyecek. Ayrıca Librem 5, gizlilik ihlallerini önlemek için kamera ve mikrofon kapatma düğmelerine de sahip olacak.

Bunun yanında Librem 5'in kaynak kodunun, kullanıcıların uygun gördükleri değişiklikleri yapmaları veya cep telefonları için ek uygulamalar ve hizmetler geliştirilmesine olanak sağlamak amacı ile herkese açık olacağı açıklandı. Şirket akıllı telefonun işletim sistemi olarak Purism'in Linux tabanlı açık kaynak kodlu işletim sistemi PureOS veya yakın zamanda yeniden canlandırılan Ubuntu Touch arasında bir seçim yapacağı da gelen haberler arasında.

Librem 5'in kullanıcı arayüzünde ise yine açık kaynak kodlu bir grafik arayüz bileşeni olan GNOME Shell'in kullanılması bekleniyor. Purism, cihazın güvenliğini arttırmak için çeşitli donanım üreticileriyle ortaklıklar kurarak Librem 5'i dünyanın en güvenli akıllı telefonu yapmaya kararlı olduğunu bizlere gösteriyor. Ocak 2019'da satışa sunulacak cihaz için ön sipariş fiyatının 599 dolar olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ayrıca akıllı telefonun fiyatında piyasaya sürüldükten sonra değişiklikler olabileceği de sızan bilgiler arasında.