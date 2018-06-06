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Ultra güvenli Linux akıllı telefon Librem 5, Ocak 2019'da geliyor

Purism'in güvenlik odaklı Linux akıllı telefonu Librem 5 için ön siparişler alınmaya başlandı. Yapılan açıklamaya göre cihaz Ocak 2019'da satışa sunulacak. İşte Linux tabanlı cihazın tüm özellikleri.
11 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Ürettiği yüksek kalitede, gizlilik ve güvenlik odaklı Linux dizüstü bilgisayarlarıyla tanınan teknoloji şirketi Purism, Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Linux tabanlı akıllı telefonu Librem 5'in, Ocak 2019'da satışa sunulacağını açıkladı. Günümüzdeki akıllı telefonlardan oldukça farklı özelliklere sahip olacak cihazın detaylarına geçelim.
Dünyanın ilk güvenlik ve gizlilik odaklı telefonu olma vaadi sunan Librem 5 için kitle fonlama kampanyasında yaklaşık olarak 2.5 milyon dolar toplandığı ve cihazın geliştirme ve üretim aşamasına geçeceği belirtildi. Purism'in kurucusu ve CEO'su Todd Weaver konuyla ilgili olarak: "Son yedi ay içinde oldukça hızlı bir şekilde ilerledik ve Librem 5'i kullanıcıların elinde görmek için sabırsızlanıyoruz. Akıllı telefonumuzu hayata geçirecek olan son derece nitelikli mühendis ve tasarımcı ekbine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Librem 5 ile kullanıcılar mobil cihazları üzerinde tam kontrol sağlayacak

Kullanıcılara cep telefonunu kullanırken ihtiyaç duydukları tüm özgürlükleri vermeyi amaçlayan Librem 5, şifreli arama, uçtan uca şifrelenmiş depolama/SMS/E-posta, VPN servisleri, şifrelenmiş kart yuvası ve geniş bir Linux tabanlı işletim sistemi gibi ana akım akıllı telefonlarda görülmeyen özelliklere sahip olacak. Cihaz ayrıca GSM, UMTS, 3G, 4G, LTE mobil ağlarını ve Wi-Fi, Bluetooth kablosuz bağlantıları destekleyecek. Ayrıca Librem 5, gizlilik ihlallerini önlemek için kamera ve mikrofon kapatma düğmelerine de sahip olacak.
Bunun yanında Librem 5'in kaynak kodunun, kullanıcıların uygun gördükleri değişiklikleri yapmaları veya cep telefonları için ek uygulamalar ve hizmetler geliştirilmesine olanak sağlamak amacı ile herkese açık olacağı açıklandı. Şirket akıllı telefonun işletim sistemi olarak Purism'in Linux tabanlı açık kaynak kodlu işletim sistemi PureOS veya yakın zamanda yeniden canlandırılan Ubuntu Touch arasında bir seçim yapacağı da gelen haberler arasında.
Librem 5'in kullanıcı arayüzünde ise yine açık kaynak kodlu bir grafik arayüz bileşeni olan GNOME Shell'in kullanılması bekleniyor. Purism, cihazın güvenliğini arttırmak için çeşitli donanım üreticileriyle ortaklıklar kurarak Librem 5'i dünyanın en güvenli akıllı telefonu yapmaya kararlı olduğunu bizlere gösteriyor. Ocak 2019'da satışa sunulacak cihaz için ön sipariş fiyatının 599 dolar olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ayrıca akıllı telefonun fiyatında piyasaya sürüldükten sonra değişiklikler olabileceği de sızan bilgiler arasında.

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DH Misafiri 11 ay
guvenlik felan denilince ndn tasarimi adzm gibi yapmazlar
10 sene once lg prada vardi bunu gorunce aklima geldi
bunu yapanlar keske bide çinlilere gitsede tasarim yaptirsa 599 adet satarsa iyi dunya genelinde daha onceki orneklereden yola cikarak bunu soyluyorum
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magicrea 11 ay Vega
Kaynak açık arkaplanda gizli senden habersiz bir hareket olmaz.
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Doanc4n 11 ay
internetin olduğu yerde güvenlik olmaz.
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Vega 11 ay
Ben yazılımcı değilim ama bir şeyi merak ediyorum. Kaynak kodları dediği şey neyse artık bunun herkese açık olacağı açıklanmış haberde.Bu telefon nasıl güvenli oluyor peki?Bu kodların gizli kalması filan gerekmiyor mu?
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Pizza Steve 11 ay Vega
Vega
Ben yazılımcı değilim ama bir şeyi merak ediyorum. Kaynak kodları dediği şey neyse artık bunun herkese açık olacağı açıklanmış haberde.Bu telefon nasıl güvenli oluyor peki?Bu kodların gizli kalması filan gerekmiyor mu?

Açık kaynak olursa kullanıcı arka planda nelerin çalıştığını öğrenebilir. Kapalı kaynak olunca bilemiyorsun.
Örneğin windows. Kapalı bir işletim sistemi ve kullanıcıların mahremiyetine ne kadar saygılı bilemezsin.
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Türkçesever 11 ay Vega
Mozilla Firefox, VLC media player, Linux çekirdeği, Linux dağıtımları ve bir sürü aklımıza gelemeyecek yazılım açık kaynak kodludur ve özgür yazılımdır. Hatalar fark edilir ve güncellemelerle düzeltilir. Güncel bir açık kaynak kodlu yazılım, kapalı kaynak yazılıma göre daha güvenlidir.
Android'in de kaynak kodlarının büyük bir kısmı herkese açıktır ve özgür bir yazılımdır.
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bkamber 11 ay
uygulamalar nasıl olacak? os donanımları % kaç destekleyecek? modem ve gpu kullanımı önemli. Sonra nokia x xl gibi olmasın 😂 meego ile de çok ugraştım emekler boşa gitti. Multirom desteği olursa mantıklı olur ubuntu touch kolay yüklenir 👍
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Mr. Jingles 11 ay
Android olmaması güvenli olması için en önemli kriter. Dolayısıyla inandırıcılığı var.
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gidi 11 ay
eger arch vs seyler kurulabilirse custom gui ler cikmaya baslar. 10 15 senelik pcler icin bile distributionlar cikariliyor. Pil degisimi kolay olursa cihaz evladiyelik olur. Sahane olur, sonra gule gule android
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Bay Robot 11 ay
Bu güvenlik odaklı telefonların donanımını neden düşük tutuyorlar anlamış değilim.
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Informed 11 ay
Cok yavas ilerliyorlar, daha ortada hicbir sey yok imx developer sample boardlardan yazilim gosteriyolar. Modem ne kullanacaksiniz dendiklerinde bize ozel modem yapacak birini ariyoruz diyorlar. Plasma Mobile'a da anlasilmaz bir dusmanlik besliyorlar kendi arayuzlerini gelistirecekler onun yerine. Boyle boyle 2019a zor yetistirirler.
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ALKaraca 11 ay
Türkiyeye gelirmi acaba?Gelirse almayı düşünüyorum.
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