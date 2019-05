Call of Duty mobil oyunu beta testine başladı, herkesten önce yükleyebilirsiniz

Fortnite ve PUBG gibi oyunların Battle Royale akımıyla mobil tarafta da yakaladığı başarıyı taklit etmek isteyen Activision, popüler oyun serisi Call of Duty’nin Android ve iOS versiyonunu hazırlıyor. Call of Duty: Legends of War isimli oyun bazı Android beta kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı bile. Oyunun APK’sı ve verileri bu kullanıcılar yardımıyla paylaşıldı.

Farklı oyun modları

Oyunun geliştirici koltuğunda PUBG ve LoL gibi büyük yapımların sahibi Tencent Games bulunuyor. Activision, Tencent’in mobil platformlardaki başarısını görerek bir ortaklık kurmuş. Oyunun içerisinde çok oyunculu olarak, ara ve yok et, takım ölüm maçı gibi seçenekleri oynayabileceksiniz. Ayrıca zombi modu da bulunan oyunda botlarla alıştırma da yapabiliyorsunuz. Ancak oyun içerisinde Battle Royale bulunmuyor. Call of Duty ile özdeşlemişmiş birçok karakter, silah vb. sizleri bekliyor. Oynaması ücretsiz bir oyun olarak çıkacağı için karakter özelleştirmeleri de bulunacak.

Tam Boyutta Gör

Oyun şu an sadece Avustralya’da beta testlerine başladı. Diğer ülkeler üzerinden ulaşılamıyor ama bazı Reddit kullanıcıları oyunun veri dosyalarına ulaşarak paylaşmayı başarmış. Sizde herkesten önce beta sürecinde olan bu oyunu oynamak istiyorsanız yapmanız gereken işlemler şu şekilde;

APKMirror üzerinden oyunun APK dosyasını indirin.

APK’yı telefonunuza yükleyin.

Yüklediğiniz oyunu başlatın. Oyun yüklenme ekranında duracaktır.

Oyundan çıkın. Ayrıca uygulama ayarları kısmından durdurmaya zorlamanız da tavsiye ediliyor.

Oyunun 1 GB boyutundaki veri (OBB) dosyasını indirin.

İndirdiğiniz OBB dosyasını /Android/obb/com.activision.callofduty.shooter içerisine çıkarın.

içerisine çıkarın. Oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

https://www.xda-developers.com/download-call-of-duty-mobile-android-beta/