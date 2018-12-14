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Call of Duty mobil oyunu beta testine başladı, herkesten önce yükleyebilirsiniz

Call of Duty: Legends of War oyunu beta sürümüyle bazı kullanıcılara sunulmaya başlandı. Yeni oyun içi görüntüler ve oyunu herkesten önce nasıl yükleyebileceğinizi haberimizde anlatıyoruz.
5 ay
16b
2
11
Mobil Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Fortnite ve PUBG gibi oyunların Battle Royale akımıyla mobil tarafta da yakaladığı başarıyı taklit etmek isteyen Activision, popüler oyun serisi Call of Duty’nin Android ve iOS versiyonunu hazırlıyor. Call of Duty: Legends of War isimli oyun bazı Android beta kullanıcılarına dağıtılmaya başlandı bile. Oyunun APK’sı ve verileri bu kullanıcılar yardımıyla paylaşıldı.

Farklı oyun modları

Oyunun geliştirici koltuğunda PUBG ve LoL gibi büyük yapımların sahibi Tencent Games bulunuyor. Activision, Tencent’in mobil platformlardaki başarısını görerek bir ortaklık kurmuş. Oyunun içerisinde çok oyunculu olarak, ara ve yok et, takım ölüm maçı gibi seçenekleri oynayabileceksiniz. Ayrıca zombi modu da bulunan oyunda botlarla alıştırma da yapabiliyorsunuz. Ancak oyun içerisinde Battle Royale bulunmuyor. Call of Duty ile özdeşlemişmiş birçok karakter, silah vb. sizleri bekliyor. Oynaması ücretsiz bir oyun olarak çıkacağı için karakter özelleştirmeleri de bulunacak.

Call of Duty mobil oyunu beta testine başladı, herkesten önce yükleyebilirsiniz
Tam Boyutta Gör

Oyun şu an sadece Avustralya’da beta testlerine başladı. Diğer ülkeler üzerinden ulaşılamıyor ama bazı Reddit kullanıcıları oyunun veri dosyalarına ulaşarak paylaşmayı başarmış. Sizde herkesten önce beta sürecinde olan bu oyunu oynamak istiyorsanız yapmanız gereken işlemler şu şekilde;
  • APKMirror üzerinden oyunun APK dosyasını indirin.
  • APK’yı telefonunuza yükleyin.
  • Yüklediğiniz oyunu başlatın. Oyun yüklenme ekranında duracaktır.
  • Oyundan çıkın. Ayrıca uygulama ayarları kısmından durdurmaya zorlamanız da tavsiye ediliyor.
  • Oyunun 1 GB boyutundaki veri (OBB) dosyasını indirin.
  • İndirdiğiniz OBB dosyasını /Android/obb/com.activision.callofduty.shooter içerisine çıkarın.
  • Oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

https://www.xda-developers.com/download-call-of-duty-mobile-android-beta/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 ay
Kardeşim call of durty mobil yapin
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DH Misafiri 5 ay
beta süreci bitmiş
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Omisis046 5 ay
Herkesten önce yükleyemem. İllaki benden önce biri yüklemiştir.
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EuronGreyjoy 5 ay
İosa da çıksaydı keşke, haber çıkalı beri bekliyorum oyunu. Bir oyun iosa çıkıyor, bir oyun androide çıkıyor. Keşke aynı anda her iki platforma da çıkartsalar.
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~Lion King~ 5 ay EuronGreyjoy
Tamamlanmamış hiç bir oyun apple store’a gelmez :)
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Galatas4ray 5 ay
Electronic Arts tan bir atak bekliyoruz bakalım.
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Kerim5100 5 ay
Giriş yapmıyor boşuna denemeyin. VPN olursa o olabilir.
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JosefStone 5 ay
Vpn le denedim yine olmadı . Sanırım beta sureci bitti.
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Kefelon 5 ay Kerim5100
Merhaba,
İşlemleri doğru yaptığınıza emin misiniz? Oyuna hala girilebiliyor. VPN veya benzeri bir şey gerekmiyor. Kendi telefonumda yüklü durumda.
Teşekkürler.
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Cute Hentai 5 ay
ApkMirror :) Hiç yabancı gelmedi. Efsane site.
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