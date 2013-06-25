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CamRanger, artık Android işletim sistemine sahip cihazlarla da kullanılabiliyor

5 yıl
513
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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CamRanger, artık Android işletim sistemine sahip cihazlarla da kullanılabiliyor
Nikon ve Canon DSLR fotoğraf makinelerini kablosuz olarak uzaktan yönetmeye yarayan CamRanger isimli donanım artık Android işletim sistemine sahip cihazlarıyla da fotoğraf makinelerini kontrol edilebiliyor.
Daha önce sadece Apple'ın iOS işletim sistemi ile uyumlu olarak çalışan aparat, Android sürümüyle çok daha fazla cihaza destek vermeye başlamış durumda. Kullanıcıların akıllı cep telefonları üzerinden fotoğraf makinelerinin Live View ( Canlı Önizleme ) özelliklerini kullanılmasına, dokunmatik ekran üzerinde netleme yapılmasına ve diğer ayaların değiştirilmesine izin verebilen CamRanger isimli donanım ve yazılım ikilisi, ayrıca "Time Lapse", "Focus Stacking", "HDR" gibi zor tekniklerin de kolayca yerine getirilmesine imkan sağlayabiliyor.
CamRanger donanımı $299 fiyat etiketiyle, uygulamalar ise Apple Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak elde edilebiliyor. CamRanger'ın desteklediği Canon ve Nikon DSLR modellerini buradan görebilirsiniz.   

http://www.camranger.com Yorum Yaz
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