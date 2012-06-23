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Camera Extras uygulaması Lumia 900 modeli ile ABD ve Çin'e geliyor

6 yıl
1,8b
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Windows Phone 8 etkinliğinde tanıttığı ve Nokia'nın satın aldığı Scalado firmasının elinden çıkan Camera Extras uygulaması tüm Lumia modellerinde yerini alacak.  
İlk etapta Lumia 900 ile kullanıcılara merhaba diyecek uygulama an itibariyle ABD ve Çin'deki kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Uygulama standart kamera yazılımına 4 yeni özellik ekliyor. Bunlar Smart Group Shot ile çoklu fotoğraf çekimi yaparak en iyi yüzü seçme, Action Shot ile hızlı hareketlerde çoklu çekim yapabilme, Panorama özelliği ve zamanlayıcı.  
Nokia gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Uygulama mağazası üzerinden ulaşılabilir olan uygulama Temmuz ayında ise global olarak diğer Lumia modellerinde de yerini alacak. 

http://wmpoweruser.com/nokia-camera-extras-now-in-marketplace/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+WmPowerUser+%28WMPowerUser%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pardus Linux 6 yıl
Evet evet tek eksik buydu o da geldi artık Lumia almamak için hiç bir sebep kalmadı. Bırakın ya Microsoft yoğurt Nokia hıyar olsa bunlardan yine de bir cacık olmaz. Önce WP8 güncellemesini vermeyeceğin cihazları sanki sonsuza dek destekleyecekmiş gibi hiç kimseye haber vermeden sat sonra iki tane k**ı kırık uygulama ile göz boyamaya çalış. Sonra gel WP8 çıkınca bunlara güven.
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darkaura 6 yıl
kamere ile ugrasmaya devam et nokia. ayni yolda devam
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