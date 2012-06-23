Camera Extras uygulaması Lumia 900 modeli ile ABD ve Çin'e geliyor

Microsoft'un Windows Phone 8 etkinliğinde tanıttığı ve Nokia'nın satın aldığı Scalado firmasının elinden çıkan Camera Extras uygulaması tüm Lumia modellerinde yerini alacak.

İlk etapta Lumia 900 ile kullanıcılara merhaba diyecek uygulama an itibariyle ABD ve Çin'deki kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Uygulama standart kamera yazılımına 4 yeni özellik ekliyor. Bunlar Smart Group Shot ile çoklu fotoğraf çekimi yaparak en iyi yüzü seçme, Action Shot ile hızlı hareketlerde çoklu çekim yapabilme, Panorama özelliği ve zamanlayıcı.

Nokia gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Uygulama mağazası üzerinden ulaşılabilir olan uygulama Temmuz ayında ise global olarak diğer Lumia modellerinde de yerini alacak.