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Canalys: 2011 yılında akıllı telefonlar PC'lerden daha çok satıldı

7 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanım oranı giderek artan ve giriş seviyesinden üst seviyeye kadar geniş bir yelpazede tüketicilere hitap etmeye başlayan akıllı telefon segmenti bunun sonucunda satış rekorlarını da geride bırakıyor.

Canalys tarafından yapılan bir araştırma 2011 yılında akıllı telefon satışlarının istemci PC satışlarını geride bıraktığını ortaya koydu. 

2011 4. çeyrek itibariyle 158.5 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. Bu rakam geçen yıl aynı dönem 101.2 milyon birimdi. Yıl genelinde akıllı telefon sevkiyatı 488 milyon üniteye ulaştı. Geçen yıl 299.7 milyon akıllı telefon satılmıştı. Artış yüzde 63 oldu.

PC segmenti ise 2011 yılında 414.6 milyon ünite sevkiyatı gerçekleştirerek yüzde 15 artış yakaladı. Tablet satışları PC satışlarının yüzde 15'ini oluşturdu, kendi segmentinde yüzde 274 artış yakaladı. 

Canalys 2012 yılında akıllı telefon pazarında yavaşlama bekliyor. Çünkü giriş ve orta seviye pazara odaklanan Huawei ve ZTE gibi firmalar bu yıl amiral gemisi ürünlerle daha agresif bir strateji gütmeyi planlıyor. Giriş ve orta seviye modellere verilen ağırlık bu yıl amiral gemisi ürünlere kaydırılacak.

Apple 4. çeyrekte hem akıllı telefon hem de istemci PC segmentinde liderliği ele geçirdi. Sattığı 37 milyon iPhone ile bir çeyrekte en çok akıllı telefon satan marka ünvanını elde etti. Yıllık sevkiyat sayısı ile de ilk kez Nokia'yı geride bırakarak en büyük akıllı telefon satıcısı oldu. 2011 yılında 93.1 milyon iPhone satan Apple, sadece iPhone 4S modeli ile değil, iPhone 4 ve iPhone 3GS modelleri ile de önemli bir başarı yakaladı.

Samsung da son çeyrekteki 35.3 milyon akıllı telefon satışı ile 2011 yılını parlak bir başarı ile kapattı. 2010 yılında 24.9 milyon akıllı telefon satan Samsung, 2011 yılında 91.9 milyon akıllı telefon sattı. Nexus S, Galaxy Nexus, Galaxy SII ve Galaxy Note bu başarıda önemli bir rol oynadı.

Nokia mali tabloda düşüş yaşasa da 1.2 milyon Lumia ve 600 000 N9 modeli satarak 2011 yılı genelinde 77.3 milyon akıllı telefon sayısına ulaşmayı başardı. Nokia 500, 700 ve 701 modelleri de önemli bir başarı yakaladı.

RIM 2011 yılını yüzde 5'lik büyümeyle 4. büyük akıllı telefon üreticisi olarak tamamladı. Yeni bir platforma geçiş firmayı biraz zorlasa da yeni CEO'nun kattığı enerji ile birlikte firma yükselişe geçecek.

İşletim sistemi olarak Android, 2011 4.çeyrek global akıllı telefon satışlarının yüzde 52'sine hakim oldu. iOS yüzde 23, Symbian yüzde 12 oranını elde etti. Yıl genelindeki satışlarda Android yüzde 49, iOS yüzde 19, Symbian ise yüzde 16 orana sahip oldu. 4. çeyrekte 81.9 milyon Androidli cihaz satılırken yıl genelinde 237.8 milyon Androidli akıllı telefon satıldı. Android'in başarısında Samsung'un katkısı oldukça büyük.

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Doppio 7 yıl
nekadar bilgisayarın yerini tam olarak doldurmasada artık yeni zamanda böyle olacaktır. Çünkü insanlar artık teknolojinin,internet,güncel haberlerin her daim cebinde olmasını istiyor.
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nisanci2140 7 yıl
bende apple cıyım vazgeçmem
bugununincileri.com/...
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slayshot 7 yıl
resimdeki telefonlar akılsız gibi duruyor
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nightsoldier 7 yıl
siz bu konuda istisnasiniz. Türk kullanıcısının tel. Değiştirme sıklığı 6 ay ile 2 yıl arası imiş. Bir makalede okumuştum.
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celalcaner2 7 yıl
kim ne derse desin apple derim

aradan çekilirm
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mladenbmv 7 yıl
zaten oyun destegini kaldirsin pc ureticileri iflas eder kimse pc almaz herkes genelde oyun ve medya agirlikli oldugu icin pc aliyor.ama suda bir gercek ilerisi tablet ler ne netbook ne laptop nede pc .
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-gg- 7 yıl
insanlar telefonlarını daha çok değiştirdiği için böyle olması normal
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XperiaTM 7 yıl
Bir android cihaz yanındaysa pc ye ekran rahatlığı hariç ihtiyaç duymuyorsun. Fakat karşılaştırma saçma olmuş. Ne olursa olsun cebe sığan bir cihaz bir bilgisayarın yerini tutamaz.
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cagataykoroglu 7 yıl
ne saçma bir karşılaştırma.
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danGerfuLL 7 yıl
Yalnız resim çok alakasız olmuş. Android ya da iOS bir cihaz yok DH'de bu sistemlerin kıyameti koparken.
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hakansant 7 yıl
İnsanlar artık istedigi yerden istedigi işlemi yapayım derdinde,
Mobil işlemlerdeki talep ve bu konudaki gelişmeler PC ye olan ihtiyacı 2.plana atacak gibi...
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E_Aydin35 7 yıl
Bu tabikide gayet normal boyut,fiyat en büyük etmenleride tabi 2011 akıllı telefon yılı olduğu için bazı insanlar sırf yapacakları bir iş için bir Pc alıyorlardı ve ben bunlarla çok karşılaştım ama tabi teknoloji ilerledikçe bu küçük ihtiyaçlarını daha küçük daha güçlü aletler bu tabiki telefonalr oluyor tabi telefoların yanı sıra tabletler..Akıllı telefonlar dalında teknoloji ne kadar artarsa Pc ihtiyacıda o kadar düşer gibime geliyor bence, tabi benim gibi oyun,hız,sağlamlık peşinde olanlar haricinde..:)
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