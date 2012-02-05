Canalys: 2011 yılında akıllı telefonlar PC'lerden daha çok satıldı

Kullanım oranı giderek artan ve giriş seviyesinden üst seviyeye kadar geniş bir yelpazede tüketicilere hitap etmeye başlayan akıllı telefon segmenti bunun sonucunda satış rekorlarını da geride bırakıyor.





Canalys tarafından yapılan bir araştırma 2011 yılında akıllı telefon satışlarının istemci PC satışlarını geride bıraktığını ortaya koydu.





2011 4. çeyrek itibariyle 158.5 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleşti. Bu rakam geçen yıl aynı dönem 101.2 milyon birimdi. Yıl genelinde akıllı telefon sevkiyatı 488 milyon üniteye ulaştı. Geçen yıl 299.7 milyon akıllı telefon satılmıştı. Artış yüzde 63 oldu.





PC segmenti ise 2011 yılında 414.6 milyon ünite sevkiyatı gerçekleştirerek yüzde 15 artış yakaladı. Tablet satışları PC satışlarının yüzde 15'ini oluşturdu, kendi segmentinde yüzde 274 artış yakaladı.





Canalys 2012 yılında akıllı telefon pazarında yavaşlama bekliyor. Çünkü giriş ve orta seviye pazara odaklanan Huawei ve ZTE gibi firmalar bu yıl amiral gemisi ürünlerle daha agresif bir strateji gütmeyi planlıyor. Giriş ve orta seviye modellere verilen ağırlık bu yıl amiral gemisi ürünlere kaydırılacak.





Apple 4. çeyrekte hem akıllı telefon hem de istemci PC segmentinde liderliği ele geçirdi. Sattığı 37 milyon iPhone ile bir çeyrekte en çok akıllı telefon satan marka ünvanını elde etti. Yıllık sevkiyat sayısı ile de ilk kez Nokia'yı geride bırakarak en büyük akıllı telefon satıcısı oldu. 2011 yılında 93.1 milyon iPhone satan Apple, sadece iPhone 4S modeli ile değil, iPhone 4 ve iPhone 3GS modelleri ile de önemli bir başarı yakaladı.





Samsung da son çeyrekteki 35.3 milyon akıllı telefon satışı ile 2011 yılını parlak bir başarı ile kapattı. 2010 yılında 24.9 milyon akıllı telefon satan Samsung, 2011 yılında 91.9 milyon akıllı telefon sattı. Nexus S, Galaxy Nexus, Galaxy SII ve Galaxy Note bu başarıda önemli bir rol oynadı.





Nokia mali tabloda düşüş yaşasa da 1.2 milyon Lumia ve 600 000 N9 modeli satarak 2011 yılı genelinde 77.3 milyon akıllı telefon sayısına ulaşmayı başardı. Nokia 500, 700 ve 701 modelleri de önemli bir başarı yakaladı.





RIM 2011 yılını yüzde 5'lik büyümeyle 4. büyük akıllı telefon üreticisi olarak tamamladı. Yeni bir platforma geçiş firmayı biraz zorlasa da yeni CEO'nun kattığı enerji ile birlikte firma yükselişe geçecek.





İşletim sistemi olarak Android, 2011 4.çeyrek global akıllı telefon satışlarının yüzde 52'sine hakim oldu. iOS yüzde 23, Symbian yüzde 12 oranını elde etti. Yıl genelindeki satışlarda Android yüzde 49, iOS yüzde 19, Symbian ise yüzde 16 orana sahip oldu. 4. çeyrekte 81.9 milyon Androidli cihaz satılırken yıl genelinde 237.8 milyon Androidli akıllı telefon satıldı. Android'in başarısında Samsung'un katkısı oldukça büyük.