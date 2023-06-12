Xiaomi 13 Ultra, Avrupa'da satışa sunuldu: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Nisan ayında amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra modelini duyuran Xiaomi, kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. Bunun ardından tüm gözler küresel pazara çevrildi diyebiliriz. Bugünse sessizliğini bozan akıllı telefon devi, Xiaomi 13 Ultra'nın Avrupa'da siparişe açıldığını duyurdu. Gelin Xiaomi 13 Ultra özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

Xiaomi 13 Ultra'nın Avrupa fiyatı belli oldu

Xiaomi’nin uzunca bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xiaomi 13 Ultra modeli için heyecanlı bekleyiş yavaş yavaş sona eriyor. Bildiğiniz üzere Xiaomi, Xiaomi 12S Ultra modelini Çin pazarına özel tutmuştu. Xiaomi 13 Ultra ise bugünden itibaren Fransa, Almanya, İspanya ve İtalya dahil olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde ön siparişe açıldı. Sevkiyatlar ise 21 Haziran'dan itibaren başlayacak.

Akıllı telefonun fiyatına gelirsek, Siyah ve Zeytin yeşili olmak üzere iki farklı seçeneğiyle gelen Xiaomi 13 Ultra, Avrupa'da 1.500 euro (38.129TL) fiyat etiketiyle listelendi. Ek olarak bu fiyatın 12 GB RAM ve 512 GB depolama sürümüne ait olduğunu belirtelim.

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Ayrıca amiral gemisi telefon, ön siparişe özel 200 Euro değerinde takas bonusu, ücretsiz altı aylık 100 GB Google Cloud depolama alanı, Airport Exclusive Dinlenme Salonuna erişim hakkı ve ücretsiz 3 aylık YouTube premium ile geliyor. Cihazın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Xiaomi 13 Ultra özellikleri

Xiaomi 13 Ultra, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve QHD+ çözünürlük sunan 6.73 inç boyutlarında AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu panel, 2.600 nit tepe parlaklığı ile Xiaomi 13 Ultra'yı en parlak telefonlardan biri yapıyor. Kaputun altında ise 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile eşleştirilen telefona, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformu eşlik ediyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi 13 Ultra'nın en dikkat çeken özelliği ise kamera tasarımı. Leica ile yapılan ortaklıkla birlikte Xiaomi 13 Ultra, 1 inç boyutlarında değişken diyafram açıklığına (f1.9-f4.0) sahip Sony IMX 989 birincil sensörden destek alıyor. Bu sensöre ise ultra geniş, telefoto ve periskop lenslerden oluşan üç adet 50 MP Sony IMX 858 kamera eşlik ediyor.

Xiaomi 13 Ultra'nın diğer özellikleri arasında Android 13 tabanlı MIUI 14, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj sunan 5.000mAh pil ve Wi-Fi 6 ve 5G desteği yer alıyor. Akıllı telefon hakkında merak edilen tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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